  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 часов назад
ПНИПУ
98

Новый метод сократит производство оптоволокна на десятки процентов

4.4

Современные оптоэлектронные устройства используют активные оптические волокна, легированные редкоземельными металлами. Их производство начинается с создания стеклянных заготовок с добавками, требующих точного контроля формы, светопропускания и распределения примесей. Традиционные методы предполагают последовательные измерения на разных приборах, что дорого и трудоемко. Ученые ПФИЦ УрО РАН и Пермского Политеха разработали автоматизированный стенд для одновременной оценки всех ключевых параметров. Новый метод ускоряет производство на десятки процентов, повышая качество продукции.

ПНИПУ
# оптоволокно
# преломление
# производство
# светодиоды
В ПНИПУ упростили контроль качества оптоволокна / © Denny Müller, Unsplash

Статья с результатами опубликована в журнале Optics. Заготовку для оптоволокна создают из чистого стекла и добавляют различные примеси, которые улучшают показатели преломления света и параметры люминесценции (свечения), обычно это оксиды германия, алюминия или эрбия. Затем ее нагревают и медленно вытягивают в тонкую нить – это и есть оптическое волокно, толщина которого обычно составляет около 125 микрометров (примерно, как человеческий волос). После нанесения защитного полимерного покрытия диаметр типового волокна составляет 250 микрометров.

Все его основные характеристики полностью наследуются от изначально созданной заготовки. Поэтому при проверке качества строго определяют ее оптические, люминесцентные и геометрические параметры — то есть форму, диаметр, профили показателя преломления света, а также однородность распределения добавок по длине и сечениям заготовки. Для этого с помощью специальных лазеров, сканеров и других высокоточных приборов необходимо отдельно измерять каждый показатель, что сильно замедляет производство. Также в данном процессе нередко используют опасные синтетические масла, легко воспламеняемые и ядовитые для человека. 

Ученые ПФИЦ УрО РАН и Пермского Политеха предложили подход, объединяющий несколько измерений в одну процедуру. Для этого они разработали автоматизированный лабораторный стенд, который одновременно изучает ключевые свойства материала с помощью света и различных датчиков. Разработка устраняет ограничения традиционных методов и значительно ускоряет процесс контроля качества.

Система работает следующим образом: в измерительный стенд горизонтально встраивается заготовка оптоволокна (от 10 сантиметров до 1,5 метров), которая в процессе постепенно перемещается вдоль направляющей, около нее перемещаются и специальные детекторы. Излучение инфракрасного лазерного диода направляется в образец и благодаря эффекту люминесценции визуализирует места скопления активного редкоземельного металла, например, эрбия, а инфракрасный фотодетектор улавливает этот свет и регистрирует его по всей длине образца. Также в тестовом режиме в системе были опробованы методы оценки показателя преломления и геометрических параметров при помощи камеры и белого светодиода.

Освещение лицевой поверхности заготовки оптоволокна. Обведено красным: (a) отпечатки человеческих пальцев; (b) небольшие царапины / © Артем Туров, Optics

Для оценки преломления света разработчики предложили удобный способ с использованием простого источника белого света. Отразившись от специальной поверхности и пройдя через заготовку, он проецирует на матрицу фотоэлементов последовательность областей с разной цветовой информацией (наподобие QR-кода), а встроенный алгоритм обрабатывает полученные данные и сравнивает с параметрами эталонного (идеального) образца. Это помогает быстро оценить, есть ли дефекты, и насколько заготовка получилась качественной.

В будущем ученые планируют улучшить систему, чтобы она могла измерять концентрацию и других элементов в заготовках и восстанавливать полный профиль показателя преломления с помощью искусственного интеллекта.

– Сегодня погрешность измерения концентрации редкоземельного металла в нашей системе не превышает 5%. Это важно, потому что от этого зависят свойства будущего продукта. Например, если в волокне слишком много эрбия, излучение будет быстро поглощаться, а если его недостаточно, эффективность лазера или усилителя, изготовленного при помощи этого волокна, будет также низкой из-за плохой люминесценции, – рассказывает Константин Латкин, ассистент кафедры общей физики ПНИПУ, младший научный сотрудник лаборатории фотоники ИМСС УрО РАН – филиала ПФИЦ УрО РАН.  

Практика показала, что полученные данные позволяют гибко контролировать технологический процесс производства оптических волокон, а также экономить сырье, включающее в себя дорогостоящие редкоземельные металлы, сокращая при этом продолжительность технологического процесса,

– Новизна подхода заключается в работе «сухим» методом, то есть заготовка не погружается в токсичное синтетическое масло, что делает процесс менее трудоемким и безопасным, – добавляет Артем Туров, ассистент кафедры общей физики ПНИПУ, младший научный сотрудник лаборатории фотоники ИМСС УрО РАН – филиала ПФИЦ УрО РАН. 

Часть методов из исследования уже применяется промышленным партнером для контроля заготовок активных оптических волокон.

Разработка ученых позволяет комплексно определять сразу несколько ключевых параметров заготовок оптических волокон на одной установке. Полностью автоматизированный процесс обеспечивает быстроту, безопасность и точность системы, что значительно повысит надежность производства оптоволоконных технологий. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1035 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# оптоволокно
# преломление
# производство
# светодиоды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Мар
600
Туземцы-монстры и прекрасные дикари, или как начиналась социальная антропология
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Апр
Бесплатно
Еда будущего — от пробирки до тарелки
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
01 Апр
600
Архитектура майя: храмы, дворцы и инженерные решения
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
01 Апр
800
Мир микробов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Апр
800
Зубы и пищеварительная система, питание
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Апр
Бесплатно
Как демография влияет на экономику и экономическую науку?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Космическое пчеловодство: подходы к управлению движением роя спутников
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Экономика и глобальное изменение климата
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Революция в зоологии. О чем нам рассказали молекулы?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 часов назад
Игорь Байдов

Ученые нашли фрагменты легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давности

В архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне.

История
# Британия
# волшебник мерлин
# король Артур
# легенды
# Средние века
7 часов назад
Мария Азарова

Научная фантастика усилила чувство общности со всем человечеством

Могут ли истории о далеких галактиках и технологиях будущего объединить человечество? Согласно новому исследованию ученых из Китая, научная фантастика, вызывающая чувство благоговения, усиливает ощущение глобальной взаимосвязи между людьми.

Sci-Fi
# кино
# литература
# научная фанстастика
Вчера, 11:42
Андрей

Искусственная трава повысила благополучие птиц в неволе, но новый переезд ухудшил его

Американские зоологи задались вопросом: как можно улучшить условия содержания птиц в неволе? Они добавили в лабораторные клетки подстилку из искусственной травы, чтобы птица могла питаться в знакомой среде, а не из стандартной миски. Опыты проводили на воробьях — исследователи несколько недель замеряли их реакцию на стресс. Результаты показали, что искусственная трава может улучшить состояние птиц в неволе, но переселять их потом не стоит.

Биология
# воробьи
# кортикостерон
# лабораторные животные
# масса тела
# птицы
# стресс
# трава
# хронический стресс
27 марта
Сколтех

Кислородные бомбы: в Сколтехе нашли мощную альтернативу тротилу

Ученые из Сколтеха исследовали разнообразие молекул, которые могут образовываться из атомов кислорода и углерода. Помимо широко известных углекислого и угарного газов, моделирование обнаружило две сотни экзотических, но относительно стабильных соединений этих двух элементов, многие из которых не были описаны ранее. Этот класс веществ представляет интерес для исследований космоса, аккумуляторных технологий, биохимии и — неожиданным образом — для разработки промышленной взрывчатки и ракетного топлива. Как оказалось, некоторые из открытых веществ при распаде будут высвобождать более 75 процентов взрывной энергии тротила.

Сколтех
# азот
# бомбы
# кислород
# перхлорат аммония
# тротил
27 марта
Березин Александр

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Antares и Exlabs подписали соглашения о сотрудничестве в разработке космического зонда с ядерным двигателем. В ее рамках разработчики планируют вывести реактор в космос уже в 2020-х годах — впервые в XXI веке.

Космонавтика
# космос
# США
# технологии
# ядерные реакторы
6 часов назад
Игорь Байдов

Ученые нашли фрагменты легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давности

В архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне.

История
# Британия
# волшебник мерлин
# король Артур
# легенды
# Средние века
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно