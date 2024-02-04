У собак впервые зарегистрировали регенерацию удаленной нижней челюсти 

Нижняя челюсть трехмесячного французского бульдога самостоятельно восстановилась после того, как ее большую часть удалили из-за плоскоклеточного рака полости рта. Аналогичные случаи регистрировали у детей, но у собак это наблюдали впервые.

В США трехмесячному щенку французского бульдога по кличке Тайсон должны были провести коррекцию расщелины неба, когда ветеринар выявил раковую опухоль на нижней челюсти. Анализы показали, что у собаки папиллярная плоскоклеточная карцинома ротовой полости — злокачественный рак.

На тот момент прогноз был неясен, тем не менее врачи приняли решение избавить Тайсона от опухоли, поскольку метастазов не было: для этого пришлось провести субтотальную мандибулэктомию, то есть иссечь большую часть нижней челюсти с левой стороны, что означало для животного жизнь с неполностью функционирующим челюстным аппаратом, неправильный прикус и изменения в височно-нижнечелюстном суставе. Это может привести к хронической боли, трудностям при жевании и другим неприятным последствиям.

Спустя восемь недель пациент вернулся на повторный осмотр и, наконец, лечение расщелины неба, однако при пальпации в прооперированной области обнаружили кость. Компьютерная томография подтвердила полную регенерацию левой нижней челюсти. Ее функции восстановились самостоятельно, лечение неправильного прикуса Тайсону не потребовалось.

Опухоль на нижней челюсти / © Cornell University

«Насколько нам известно, это первое сообщение о спонтанной регенерации нижней челюсти после субтотальной мандибулэктомии, которая впоследствии привела к функциональной окклюзии полости рта в послеоперационный период без дальнейшего вмешательства у молодой собаки», — рассказали сотрудники Колледжа ветеринарной медицины при Корнеллском университете (Итака, штат Нью-Йорк, США).

Они отметили, что в случае людей у молодых пациентов, перенесших мандибулэктомию, новая кость может регенерироваться из клеток-предшественников в оставшейся надкостнице. Например, самовосстановление наблюдали после удаления доброкачественных и злокачественных новообразований нижней челюсти, а также огнестрельных ранений и других травм.

Компьютерная томография, выполненной сразу после операции (А) и через восемь недель после нее (Б) / © Cornell University

Точные механизмы регенерации кости у щенка до конца не понятны: вероятно, нижняя челюсть у него смогла регенерироваться, опять же, за счет сохранения надкостницы — тонкой соединительной пленки, покрывающей поверхности костей и содержащей кровеносные сосуды и нервы, которые необходимы для роста нижней челюсти. Все это было бы невозможно, если бы размер опухоли требовал более обширного иссечения.

Через семь месяцев после операции Тайсон чувствует себя хорошо, у него нет признаков боли в полости рта или возвращения рака.

«Вероятность спонтанной регенерации пока непредсказуема, поэтому нужны дальнейшие исследования для выяснения ее частоты и степени у неполовозрелых собак. Это поможет предсказать послеоперационные исходы при аналогичных случаев в будущем», — подытожили авторы отчета, опубликованного в журнале Frontiers in Veterinary Science.

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