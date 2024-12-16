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Растительные заменители молока проиграли натуральному в плане пользы и питательности
В последнее время популярностью пользуются молокоподобные напитки, изготовленные из растительного сырья — зерновых, семян, бобовых или орехов. Некоторые считают их полезнее для здоровья, чем обычное коровье молоко. Однако итальянские и датские ученые в совместном исследовании наглядно продемонстрировали, что это заблуждение.
В научной работе, статью о которой недавно опубликовал журнал Food Research International, специалисты в области биомедицинских и пищевых наук из Копенгагенского университета (Дания) в сотрудничестве с коллегами из Университета Брешии проанализировали 10 образцов растительных напитков из сои, овса, риса и миндаля, а также их смеси. Питательные свойства молочных заменителей сравнили с характеристиками двух видов ультрапастеризованного коровьего молока жирностью 3,5% и 1,5%.
Ученые обнаружили значительные вариации в плане содержания незаменимых аминокислот, белка и других веществ в образцах, но пришли к однозначному выводу: по своей пищевой ценности растительные напитки уступают обычному молоку. Более того, в некоторых из них оказались потенциально опасные соединения, способные причинить вред при высоких концентрациях.
Поясняя результаты, исследователи отметили, что коровье молоко обычно попадает на стол в практически неизменном виде, проходя щадящую термическую обработку на производстве. Растительная основа, из которой создают аналоги молока, подвергается более интенсивному воздействию, прежде чем превратиться в напиток.
В частности, специалисты обнаружили, что в результате так называемой реакции Майяра, которая происходит между аминокислотами и сахарами при нагревании, белки в составе растительных напитков модифицируются в большей степени, чем протеины в обычном ультрапастеризованном молоке. Кроме того, большинство суррогатов уступили натуральному молоку по уровню белков и незаменимых аминокислот.
Рассмотренные в исследовании молочные образцы содержали 3,4 грамма белков на 100 миллилитров, тогда как у восьми из 10 заменителей их концентрация колебалась от 0,4 до 1,1 грамма. Исключение составили два напитка, включавшие сою.
Уровень незаменимых аминокислот во всех образцах на растительной основе был ниже, чем в коровьем молоке, зато по содержанию сахара семь из 10 напитков опередили натуральный продукт.
Кроме того, в растительных напитках в большем количестве, чем в молоке, присутствовали продукты реакции Майяра. Исследователей насторожило то, что в четырех образцах на основе овса и миндаля обнаружили акриламид. По мнению ученых, это соединение, которое считают канцерогенным, могло образоваться в результате обжарки ингредиентов при производстве напитков. Следы акриламида находили и в других продуктах питания — хлебе, печенье, кофейных зернах, в жареном картофеле и чипсах.
Еще в нескольких растительных образцах оказались α-дикарбонильные соединения и оксиметилфурфурол (5-гидроксиметилфурфурол, HMF). Эти химически активные вещества могут навредить здоровью, но в рассмотренных напитках их концентрации, как и содержание акриламида, были малы и не представляли угрозы.
В заключении исследователи отметили, что их результаты подчеркивают, как мало известно о соединениях, которые образуются в процессе обработки пищевых продуктов. По словам авторов, изучению продуктов реакции Майяра следует уделять больше внимания, поскольку некоторые из этих соединений могут способствовать воспалению в организме и коррелируют с повышенным риском развития болезней сердца и диабета.
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