Толщина родинки предсказала риск смерти от меланомы

Родинки — доброкачественные образования, которые есть у каждого человека. Однако они способны озлокачествляться и представлять угрозу для жизни. Ученые из Австралии обнаружили, что определить степень опасности родинки, превратившейся в меланому, позволяет ее толщина.

Недавние исследования показали, что у мужчин и женщин рак кожи развивается по-разному, причем у первых опухоль чаще возникает в области туловища, головы и шеи, а у вторых — на руках и ногах. Кроме того, авторы последних работ выявили молекулярный механизм, объясняющий, почему родинки превращаются в меланому, и нашли новые способы борьбы с раком кожи: например, заставили злокачественные клетки производить токсин, от которого они гибнут, а также испытали на мышах с метастазами меланомы наноалмазы.

Специалисты из Сиднейского университета в Австралии проанализировали, как связаны толщина родинки, переродившейся в злокачественную опухоль, и вероятность того, что она станет причиной смерти пациента. Научную статью, в которой вывели пороговое значение для определения группы риска, опубликовал журнал JAMA Dermatology.

Авторы работы изучили данные австралийских популяционных реестров за период с 1982 по 2014 год. Там содержалась информация о 144 447 людях, которым диагностировали инвазивную меланому толщиной не более одного миллиметра. Были известны возраст и пол пациента, расположение опухоли, а также детали смерти.

После постановки диагноза минимум 20 лет смогли прожить 91,9% людей из выборки. Тем не менее этот показатель различался при разной толщине опухоли. Среди тех, у кого меланома была тоньше 0,8 миллиметров, в течение 20 лет не умирали 94,2%, а среди пациентов с опухолями толщиной от 0,8 миллиметра до 1,0 миллиметра, — 87,8%. При этом ученые не обнаружили связи толщины меланомы с другими факторами, способными повысить риск смерти.

Толщину в 0,8 миллиметра предложили считать пороговым значением, которое позволяет определить людей с высоким и низким риском смерти от рака кожи. Тех, чьи опухоли не толще одного миллиметра, по данным исследователей, было 72% от всей выборки.

Авторы публикации отметили, что выявленная закономерность может быть полезна для наблюдения за пациентами. Система оценки состояния на ее основе позволит эффективнее выявлять тех, кому опухоль может существенно сократить продолжительность жизни.

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