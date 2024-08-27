Астрономы отчитались о поиске межгалактических коммуникаций суперразвитых цивилизаций

Участники Института SETI запустили проект по поиску техносигнатур в других галактиках с помощью обсерватории Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии. Чтобы отправить межгалактический сигнал, цивилизация должна стоять на высшей ступени развития и уметь использовать энергию звезд своей галактики.

В середине 1960-х советский астрофизик Николай Кардашев предложил шкалу для оценки технического уровня цивилизации. Стоящие на первой ступени развития умеют использовать всю энергию своей планеты, на второй — могут напрямую потреблять энергию своей звезды. Цивилизации третьего типа используют всю энергию галактики. Считается, что технически развитая цивилизация оставляет следы в космическом пространстве, которые можно обнаружить. Их называют техносигнатурами.

Излучение, порождаемое мирами на высшей ступени развития, должно быть заметно в других галактиках. Имеет практический смысл искать их по радиосигналам, которые преодолевают большие расстояния и проникают через атмосферу.

Ранее участники проекта Breakthrough Listen провели крупнейший обзор по поиску искусственных сигналов и подсчитали, что примерно одна на сотни триллионов цивилизаций в радиусе 969 мегапарсек обладает радиопередатчиком мощностью более 7,7 на 1026 ватт (цивилизации II и III типа по шкале Кардашева).

Ченоа Тремблей из Института SETI (США) и Стивен Тингей из Университета Кертин (Австралия) предложили новый проект по поиску межгалактических техносигнатур, используя наблюдения на обсерватории Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии. Статья об этом размещена в открытой библиотеке препринтов Arxiv.org.

«Радиотелескоп MWA предоставляет уникальный датасет для изучения галактик и межгалактических коммуникаций. Диапазон частот 80-300 мегагерц относительно слабо исследован для поиска техносигнатур, с такой чувствительностью можно обнаружить цивилизации II и III типа по Кардашеву», — отметили авторы статьи.

Ученые привели в пример военную систему наблюдения за космосом Space Fence мощностью один мегаватт на частоте 216 мегагерц, действовавшую до 2013 года. Исследователи проанализировали архивные данные от января 2018 года со спектральным разрешением 10 килогерц в пределах 400 квадратных градусов обзорного поля MWA по направлению к остатку сверхновой в Парусах. Ранее ученые уже использовали эту выборку для поиска сигналов от известных звезд.

Слева — распределение 2880 галактик, справа — распределение 1317 галактик, для которых известно красное смещение / © C.D. Tremblay et al., 2024

Всего в ней обнаружили 2880 галактик, но для анализа выбрали 1317 с известными красными смещениями, поскольку по ним можно рассчитать расстояния, а значит, мощность радиопередатчиков.

Авторы новой научной работы не обнаружили техносигнатур, но установили параметры радиопередатчика, который необходим для такого расстояния. Минимальное значение его эквивалентной изотропно излучаемой мощности (EIRP) — порядка 1022 ватт. Чувствительности современной техники достаточно, чтобы зафиксировать такой сигнал, отметили ученые. Следовательно, нужно продолжать поиск. Одно из препятствий на этом пути, которое предстоит преодолеть в будущем, — скорость обзора неба.

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