Привычки за рулем выдали людей с нелеченым апноэ

Страдающие синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) часто не подозревают о своей проблеме. Чтобы преодолеть сонливость, возникающую на фоне ночного апноэ, люди с этой нелеченой болезнью могут прибегать к определенным приемам. Исследователи из Великобритании рассказали о настораживающих признаках, косвенно указывающих на наличие опасного нарушения.

СОАС также называют «болезнью остановки дыхания во сне». Это наиболее распространенный тип апноэ во время сна. Из научной литературы известно, что он встречается у каждого пятого человека, но только 3,5% его лечат.

Люди с синдромом обструктивного апноэ сна обычно раскатисто храпят. В течение ночи их дыхание многократно прерывается и возобновляется после паузы от нескольких секунд до минуты, как правило, с громким всхрапыванием. В тяжелых случаях число таких остановок дыхания доходит до нескольких сотен за ночь.

Нарушения дыхания у спящего человека заметно ухудшают качество сна, могут вести к серьезным осложнениям и развитию других заболеваний, включая гипертонию, диабет второго типа, инсульт и болезни сердца. Кроме того, из-за сонливости люди с СОАС, которые водят автомобили, больше рискуют попасть в аварию.

Доктор Акшай Двараканатх (Akshay Dwarakanath) с коллегами из Университетской больницы Сент-Джеймс (Великобритания) разработал специальный опросник с акцентом на приемы для преодоления сонливости и усталости. По мнению авторов, он поможет выявлять пациентов с еще недиагностированным апноэ. Работу опубликовал журнал ERJ Open Research.

В исследовании участвовали 119 человек с СОАС, не получающие лечения. Контрольной группой выступили 105 человек без синдрома обструктивного апноэ. Все участники отвечали на вопросы о своей сонливости в целом, сонливости за рулем, способах, которые они применяют для поддержания бдительности во время управления автомобилем, а также о дорожных происшествиях, таких как столкновения.

Выяснилось, что по сравнению с участниками из контрольной группы люди с СОАС чаще прибегали к разным уловкам, чтобы оставаться внимательными за рулем. Почти треть респондентов с апноэ призналось, что использует более трех таких приемов.

Самыми популярными оказались открывание окна в автомобиле, питье чая или кофе и включение радио. Кроме того, люди пели и разговаривали с собой, меняли положение сиденья, жевали резинку или ели. Еще одним приемом была остановка, чтобы пройтись или как-то еще размяться, немного вздремнуть либо умыться холодной водой.

Исследователи установили, что участники с СОАС, использующие более трех таких способов, больше чувствовали сонливость в целом и за рулем, чем люди с апноэ, которые реже практиковали такие приемы. Кроме того, первые чаще вторых попадали в аварии (22,8% против 2,4%).

По словам авторов, наличие комплекса подобных привычек может служить маркером для врачей при диагностике СОАС.

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