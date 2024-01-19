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54 минуты назад
Александр Березин
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Частная компания Axiom Space отправила к МКС четырех астронавтов на корабле SpaceX

4.9

Третий полет частной американской компании стал первым, в котором она пробует новую бизнес-модель: продажу полетов в космос государственным игрокам, у которых нет собственных кораблей. Стоит ожидать, что в будущем этот подход станет значительно более массовым. Причем такие экипажи могут начать летать не к МКС, как в этот раз, а просто в длительные орбитальные полеты на борту следующего поколения кораблей SpaceX.

Космонавтика
# Axiom Space
# SpaceX
# космонавтика
# МКС
Взлет корабля Freedom на ракете SpaceX Falcon 9 / © AFP

Сегодня, 19 января 2024 года, в 0.49 по Москве со стартовой площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде SpaceX запустила пилотируемую миссию Axiom-3 другой американской частной компании, Axiom Space. Экипаж космического корабля Crew Dragon с собственным именем Freedom в этом полете состоит из четырех человек, причем все, кроме капитана, в космосе впервые.

Командир корабля Майкл Лопес-Алегриа — один из самых возрастных космонавтов в истории, ему 65 полных лет. В прошлом он — астронавт NASA, а сейчас работает на Axiom Space. Остальное члены экипажа — платные пассажиры компании. Хотя некоторые СМИ описывают этот экипаж как первый частный европейский, это не совсем так. Кроме пилота итальянских ВВС (оплачен итальянским правительством) на борту также гражданин Турции (первый турецкий космонавт, оплачен турецкими властями) и гражданин Швеции, причем последний представляет Европейское космическое агентство. Сегодня, 19 января, около 13.45 по Москве, когда капсула с людьми достигнет орбитальной станции, она увеличит ее текущий экипаж с семи до 11 человек.

Экипаж планирует поставить на станции более 30 экспериментов в областях от физиологического действия невесомости на человеческое тело до генетики, металлургии и исследований мозга и стволовых клеток. Стоит отметить, что это первый в истории полет и для астронавта под итальянским флагом: до сих пор они летали только под флагом Европейского космического агентства. Кроме того, это первый случай, когда Европейское космическое агентство отправляет человека в космос не на государственном корабле США или России, а с помощью частной компании (как известно, у Европы нет и никогда не было своих пилотируемых кораблей).

Неизвестно, сколько именно контрактующие организации заплатили за места в этой миссии, но по ряду оценок Axiom Space просила за такие полеты от 38 до 55 миллионов долларов. Ранее компания отправляла в космос две миссии, причем в первой летели частные лица («космические туристы»), а во второй приняли участие и два госкосмонавта, за которых платила Саудовская Аравия.

Астронавты третьей миссии Axiom Space во внутрикорабельных скафандрах SpaceX перед стартом  / © Wikimedia Commons

Корабль Freedom уже летал к МКС дважды: в 2022 году для NASA и в 2023 году для Axiom Space. Всего он провел в космосе 179 суток, из которых основную часть времени был пристыкован к орбитальной станции. NASA принципиально не заказывает у SpaceX пуски на многоразовых кораблях, покупая у компании только такие запуски, которые ее космический корабль делает в первый раз в своей «летной карьере». Поэтому второй и последующие пуски своих кораблей компания продает другим частным игрокам. Предполагается, что аналогичная практика станет нормой и для полетов следующего типа ее кораблей — Starship.

Однако если Axiom Space в норме перевозит только четырех человек (и не может более семи), то Starship в теории может перевозить до ста человек, а по внутреннему объему превосходит МКС. Иными словами, уже в 2020-х годах частные миссии в космос могут перестать нуждаться в МКС как месте назначения, поскольку будут подолгу оставаться на орбите и без орбитальной станции — проводя научные эксперименты на борту того же корабля, что их запустил. Интересно, что хотя SpaceX располагает своим отрядом астронавтов и могла бы попытаться самостоятельно продавать «билеты в космос» тем государствам, у которых к нему нет доступа, компания не выбрала этот путь, и планирует сконцентрировать свой отряд на полетах в собственных интересах — к Луне и Марсу.

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Космонавтика
# Axiom Space
# SpaceX
# космонавтика
# МКС
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А после этого всего. Англо-саксы заявят на весь мир что они "самые - самые" крутые во вселенной.Самое интересное люди поверят этому,и будут везде

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Aлек сей Нии_pet
5 часов назад
Точёный, запутался? ; они ведь могут "лететь" и до половины скорости света,такие скоростные звёзды, выброшенные "пращей" двойныхсистем во

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

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