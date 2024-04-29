В Пермском Политехе рассказали, чем опасен храп и как его лечить

Согласно статистике, более 60 процентов людей страдают от храпа. Доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская рассказала о причинах возникновения храпа, какие упражнения и спреи могут помочь от него избавиться, почему космонавты не храпят, а также что такое синдром обструктивного апноэ сна.

Храп можно охарактеризовать как вибрацию мягких тканей носоглотки, которая сопровождается громким и неприятным звуком. Причина храпа может быть обусловлена анатомическими особенностями дыхательных путей и полости рта: искривленной носовой перегородкой, узкими проходами в носу, увеличенными гландами или слишком длинным небным язычком. Такие факторы поможет устранить хирург.

Патологии зоны «ухо—горло— нос» также могут вызвать храп. Этому способствует отек носоглотки при ОРВИ, ринит и синусит. Человек перестанет храпеть, когда уйдут симптомы простуды. К постоянному храпу приводит аллергический отек дыхательных путей, аденоиды, кисты, полипы в носоглотке, скопление слизи у курящих людей.

Люди, злоупотребляющие алкоголем, курением и психотропными препаратами, чаще других храпят по сне. Это связано с отеками слизистой носоглотки и сужением просвета дыхательных путей. Осложняют дыхание во время сна неправильная поза, при которой язык западает в глотку, и избыточный вес.

«С возрастом падает тонус мышц гортани, полости носа и верхней части глотки. У женщин старшего возраста храп нередко появляется из-за гормональных изменений. Нарушения работы щитовидной железы, например, увеличение ее размеров, — также возможная причина храпа. У детей он возникает из-за разрастания аденоидной ткани в носоглотке. Аномалии строения челюсти, такие как микрогнатия (недоразвитие челюсти) и ретрогнатия (смещение челюсти назад) механически сужают просвет глотки», — рассказывает Нина Вишневская.

Чем вреден храп?

Храп может стать причиной частых пробуждений ночью, что негативно скажется на состоянии здоровья. Например, неполноценный сон приводит к снижению иммунитета. Нарушения сна также увеличивают риск развития патологии сердечно-сосудистой системы: высокого артериального давления, аритмии, инфаркта и инсульта. Доказана связь между неполноценным сном и ожирением.

«Снижение потенции, энурез (непроизвольное мочеиспускание), нарушение углеводного обмена (сахарный диабет II типа), депрессия, преждевременное старение, ухудшение течения хронического бронхита и бронхиальной астмы и других заболеваний — все это происходит из-за нарушения сна. Самое печальное, что течение сонно-зависимых заболеваний плохо поддается стандартному медикаментозному контролю, так как проводится лечение симптомов, а не причины болезни», — объясняет ученый ПНИПУ.

Кстати, храп доставляет неудобства и окружающим — его громкость может достигать 100 децибел, такой же шум производит отбойный молоток. Интересно, что он является одной из самых частых причин развода.

Как избавиться от храпа?

Прекратить храпеть можно, если исключить причины, приводящие к нему. Для выявления таковых стоит обратиться к терапевту, отоларингологу (ЛОР-врачу) или специалисту по сну — сомнологу. Вероятно, потребуется пройти обследование: например, сделать компьютерную томографию носовых синусов и электроэнцефалограмму, рентген костных структур черепа.

Поддерживать тонус мышц мягкого неба, языка и глотки помогут упражнения. Например, выдвинуть язык максимально вперед и вниз, задержать в таком положении на несколько секунд. Делать нужно по 30 повторов утром и вечером, так тренируются мышцы челюсти и языка. Прямо перед сном рекомендуют зажать в зубах карандаш или деревянную палочку на 3-4 минуты — это простимулирует мышцы глотки. Эффект от упражнений проявится не сразу, только после длительных тренировок.

Существуют также специальные спреи от храпа — они продаются в аптеках. Такие средства поддерживают мышцы носоглотки. Если причина храпа в отеке слизистой носа, можно попробовать специальную клипсу: она расширяет проходы в ноздрях и облегчает дыхание. Стоматологическую капу применяют для борьбы с бруксизмом (стискивание челюсти, стирание зубов друг о друга) и храпом: она позволяет держать мягкие гортанно-глоточные ткани в напряжении, не давая им провиснуть и перекрыть голосовую щель. Купить капу можно в магазинах стоматологических товаров или заказать на маркетплейсах. А позу для сна можно скорректировать при помощи ортопедической подушки.

Забавный факт: космонавты почти не храпят. Американские исследователи обнаружили, что это связано с отсутствием гравитации, поскольку в таких условиях облегчается дыхание. На Земле храп возникает, потому что сила притяжения влечет язык и мягкие ткани глотки назад. Соответственно, в невесомости этого не происходит, и потому в космосе затрудненность дыхательных путей меньше.

Что такое синдром обструктивного апноэ сна?

Храп как симптом сопровождает синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Во время сна у человека периодически сужается просвет верхних дыхательных путей на уровне глотки вплоть до их полного перекрытия. Из-за этого вдохнуть воздух становиться невозможно, кровь меньше насыщается кислородом, и головной мозг дает команду организму проснуться, чтобы разблокировать дыхательные пути. При тяжелой форме недуга число остановок дыхания может доходить до 500 за ночь. После пробуждения человек чувствует усталость и не испытывает бодрости.

Сопровождающая апноэ гипоксия (недостаток кислорода) негативно отражается на всех системах и органах тела. У пациентов с остановками дыхания во сне риск смерти от апноэ возрастает до 67 процентов. При этом синдрому СОАС подвержены в большей степени мужчины (3-24 процента) и люди старшего возраста (15-73 процентов). У женщин апноэ тоже встречается — ему подвержены примерно 2-9 процентов. У детей также могут возникать остановки дыхания во сне. Обычно это происходит на фоне увеличения аденоидных вегетаций и небных миндалин, а также ожирения. Распространенность достигает 10 процентов.

«Днем людей с синдромом обструктивного апноэ сна мучает сонливость, которая может стать причиной серьезных происшествий. Например, водители засыпают за рулем и попадают в ДТП — до 20 процентов аварий происходит именно по этой причине, а работники заводов получают производственные травмы», — отмечает Нина Вишневская.

Главные причины остановки дыхания во сне

Западение корня языка (например, когда человек спит на спине) и расслабление мышц во время сна создают условия для появления апноэ. А дополнительные факторы, которые способствуют сужению просвета в глотке и ухудшению прохождения струи воздуха, приводят к остановке дыхания во сне.

Одной из самых значительных причин развития синдрома обструктивного апноэ сна считается ожирение. У людей с избыточной массой тела жировая ткань откладывается в области шеи, что приводит к сужению просвета верхних дыхательных путей на уровне глотки, и давит на диафрагму, что затрудняет дыхание и ведет к кислородному голоданию. Если эти факторы слишком сильны, то могут привести не только к появлению храпа, но и остановке дыхания во сне.

«Ожирение приводит к остановкам дыхания во сне и к еще большему набору веса. Из-за беспокойного и прерывистого сна нарушается выработка гормонов, например, грелина, увеличивающего аппетит», — объясняет ученый Пермского Политеха.

Анатомические особенности ЛОР-органов и челюстно-лицевой области при апноэ такие же, как и при храпе. Например, большие небные миндалины значительно уменьшают просвет глотки. Нарушение проходимости носовых путей, полипы и другие образования полости носа и околоносовых пазух, выраженные искривления перегородки носа, хронические риниты, в том числе аллергические, значительно затрудняют носовое дыхание, и человек вынужден дышать ртом.

Постоянное ротовое дыхание приводит к множеству проблем: открытый во время сна рот снижает тонус мышц, нижняя челюсть смещается назад, что способствует еще большему западанию языка и снижению просвета в носоглотке. Кроме того, снижается тонус мышц у людей пожилого возраста в силу общего старения организма и при некоторых неврологических заболеваниях, например, миопатии (характеризуется изменением обмена веществ в мышцах, их строения и работы) и полинейропатии (поражение периферических нервных волокон).

«Алкоголь, транквилизаторы, снотворные препараты и другие лекарственные средства, обладающие эффектом миорелаксантов, расслабляют мышцы в области глотки. Курение и фаринго-ларингеальная рефлюксная болезнь (заброс желудочного содержимого в гортань и глотку) приводят к постоянному воспалению с отеком мягких тканей верхних дыхательных путей», — добавляет Нина Вишневская.

Что предпринять при апноэ?

«Диагноз «синдром обструктивного апноэ сна» ставится, когда задержка дыхания длится более 10 секунд. А количество дыхательных расстройств составляет не менее пяти в час», — добавляет ученый ПНИПУ. Когда причиной остановки дыхания является анатомическая особенность носоглотки, для лечения пациентов применяется хирургическая коррекция. Если проблема в западающем языке, нужно привыкнуть спать в другой позе, например, на боку или животе, чтобы голова не запрокидывалась.

Достаточно успешно при синдроме апноэ помогает СИПАП-терапия (от английского CPAP — сontinuous positive airway pressure) с использованием индивидуальных аппаратов с постоянным положительным давлением воздуха. Сперва врач выясняет индивидуальное давление путей дыхания пациента. На основе этих данных выявляют, с какой силой должен поступать воздух в дыхательные пути, чтобы их перекрытие не возникало. Эти данные устанавливают для аппарата, который при помощи трубки и маски будет подавать воздух человеку, пока он спит. Цена за устройство варьируется от 27 до 200 тысяч рублей.

Храп как самостоятельная патология причиняет неудобства окружающим, но и несет опасность для самого человека: повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а из-за недосыпа возможны критические ситуации. В качестве симптома храп может указывать на синдром обструктивного апноэ сна — периодические остановки дыхания у спящего человека. Это более серьезная проблема, которая может повлечь смерть человека.

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ПНИПУ 626 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.