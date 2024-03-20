У американских госслужащих с загадочным «гаванским синдромом» не выявили повреждений мозга

Авторам двух исследований, которые провели под эгидой Национальных институтов здравоохранения при правительстве США, не удалось обнаружить каких-либо значимых различий между американскими госслужащими, сообщивших о наличии у себя «гаванского синдрома», членами их семей и контрольной группой. Причины «аномальных инцидентов со здоровьем» по-прежнему остаются невыясненными.

Специалисты более семи лет пытаются разгадать загадку так называемого гаванского синдрома, с которым столкнулись американские офицеры разведки, госслужащие, дипломаты и их семьи за границей. Первые и самые известные случаи произошли на Кубе, в ее столице Гаване, в 2016-2017 годах. Впоследствии они повторились в Китае, Австрии, Африке, Таджикистане и России. Всего, по информации ЦРУ, от неясного недуга пострадали несколько сотен человек. Кубинские власти отрицали свою причастность, как и российские.

Что такое «гаванский синдром»

Различные эксперты и политики неоднократно настаивали, что причинами «гаванского синдрома» могут быть применение «секретного оружия» и «целенаправленные атаки» недружественных Америке стран, но эту версию после многолетнего расследования не подтвердили сами спецслужбы США. Семь структур участвовали в проверке примерно 1000 случаев «аномальных инцидентов со здоровьем» — именно так американское правительство назвало эти случаи.

Пациенты жаловались на широкий спектр симптомов: звон в ушах, головные боли, повышенное давление, тошноту, болезненные ощущения, общий дискомфорт, дезориентацию, бессонницу, тревожность, потерю памяти и другие когнитивные нарушения. Некоторые утверждали, что словно попали под «взрывную волну». Порой последствия «гаванского синдрома» быстро проходили, в других случаях пострадавшие нуждались в длительном уходе, жаловались, что им пришлось досрочно выйти на пенсию и потратить много денег на лечение.

Спецслужбы среди прочего проверяли, обладает ли предполагаемый противник устройством, способным вызвать такие симптомы: из семи агентств пять сообщили, что это «крайне маловероятно», два других — «маловероятно». В разговорах с журналистами чиновники констатировали, что как бы они ни старались, не удалось найти закономерностей, связывающих отдельные случаи.

Впрочем, пациенты раскритиковали такие выводы. Конгресс США требовал от разведывательного сообщества предоставить больше информации, поскольку, по их данным, как минимум у двух чиновников Белого дома проявились аналогичные симптомы в Вашингтоне в 2020 году.

«Хочу внести ясность: эти результаты не ставят под сомнение опыт и реальные проблемы со здоровьем, о которых сообщали сотрудники правительства США и члены их семей, включая сотрудников ЦРУ. Мы продолжим внимательно относиться к любым рискам для здоровья и благополучия сотрудников агентства, обеспечивать доступ к медицинской помощи и оказывать офицерам сострадание и уважение, которые они заслуживают», — говорил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Что выяснили авторы новых исследований

Первые сканирования мозга американцев, переживших, «аномальный инцидент со здоровьем», показали повреждения тканей, обычно наблюдаемые у людей с сотрясением мозга после взрыва или автомобильной аварии. Ученые из Пенсильванского университета, которые в 2019 году провели собственное исследование, выявили значительные различия у пострадавших от «гаванского синдрома» и контрольной группы в объеме белого вещества, целостности тканей мозжечка и функциональных связях нейронов.

По данным авторов исследования 2019 года, у американских дипломатов с «гаванским синдромом» объем белого вещества был на 5% меньше, чем у здоровых участников контрольной группы / © JAMA

Теперь две команды медиков, в том числе военных, неврологов, реабилитологов и офтальмологов из Национальных институтов здравоохранения США, перепроверили предыдущие выводы. Свои результаты они опубликовали в двух статьях (1 и 2) для журнала JAMA Network.

Первое исследование, которое проводили в Клиническом центре и Исследовательском центре МРТ в Мэриленде с июня 2018-го по ноябрь 2022-го, включало 81 участника с «аномальными инцидентами со здоровьем» (АИЗ) и 48 человек контрольной группы, в целом имевших аналогичный опыт на госслужбе: средний возраст составил примерно 42-43 года, почти половина — женщины. Испытуемые проходили различные виды магнитно-резонансной томографии мозга в среднем спустя 80 дней после возникновения симптомов. В половине случаев дополнительное обследование проводили примерно через 6-12 месяцев после первого.

Медики определили несколько показателей нейровизуализации, чтобы оценить групповые различия между участниками с АИЗ и членами контрольной группы.

«Большинство результатов МРТ головного мозга были ничем не примечательны. Признаков острой черепно-мозговой травмы или кровоизлияния не нашли ни у одного участника с АИЗ или из контрольной группы. Глиоз (патологическое разрастание глиозной ткани. — Прим. ред.), аномальную для возраста гиперинтенсивность белого вещества либо ишемические изменения мелких сосудов головного мозга диагностировали у 10,7% людей с АИЗ и 14,6% участников контрольной группы. Другие случайные открытия включали: синусит (шесть и два случая соответственно), ретенционные кисты (четыре и один), венозные аномалии развития (два и один) и прочие врожденные анатомические аномалии (два и ноль). Они считаются малозначимыми с клинической точки зрения», — рассказали исследователи.

После корректировки с учетом всех показателей ученым по-прежнему не удалось обнаружить статистически значимых различий между пострадавшими от «гаванского синдрома» и участниками контрольной группы. В том числе разницы не было в объеме серого и белого вещества центральной нервной системы, а также в функциональных связях нейронов. Поэтому авторы первой статьи пришли к выводу, что нет никаких доказательств широко распространенных поражений головного мозга у пациентов, заявивших об «аномальных инцидентах со здоровьем».

Во втором исследовании участвовали не только американские чиновники с «гаванским синдромом», но и их родственники. В выборку вошли 86 госслужащих, работавших на Кубе, в Австрии, Китае и других странах, взрослые члены их семей все с теми же «аномальными инцидентами со здоровьем» и 30 сотрудников правительства Соединенных Штатов, выступивших контрольной группой (12 из них бывали на Кубе). Средний возраст составил 42-43 года, женщин и мужчин по-прежнему было примерно поровну.

Ученые преследовали три цели: во-первых, диагностировать любые известные расстройства, которые могли бы объяснить симптомы; во-вторых, установить любые значимые различия между участниками с АИЗ и контрольной группой; в-третьих, воспроизвести выводы авторов более ранних научных работ на ту же тему. Госслужащие и их родственники с июня 2018-го по ноябрь 2021-го наблюдались в Клиническом центре NIH в Мэриленде. Сбор данных продолжался до середины лета 2022-го.

Добровольцы проходили клинические оценки слуха, зрения, равновесия, глазомоторной, когнитивной, вестибулярной функций, биомаркеров крови. Помимо этого, участники сообщали, есть ли у них такие признаки АИЗ, как усталость, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, боль и ухудшения качества жизни.

Людей с АИЗ распределили на две группы в зависимости от симптомов: в частности, отмечали наличие острых аудиовестибулярных сенсорных феноменов (иногда включающих звон или давление только в одном ухе либо с одной стороны головы), головокружения, нарушений равновесия и боли в ушах, встречающихся почти одновременно. Диагноз «персистирующее постурально-перцептивное головокружение» (ПППГ) ставили, когда участники полностью соответствовали критериям медицинского общества Барани.

Головная боль оказалась самым частовстречаемым симптомом «гаванского синдрома» (74%), за ней следовали: когнитивные нарушения (69%), проблемы со сном (59%), шум или звон в ушах (56%), нарушения равновесия (52%), головокружения (37%) и изменения зрения (37%). Наиболее распространенным видом головной боли пациенты назвали мигрень (36%). Результаты физикальных и неврологических обследований в основном были в норме, иногда — преимущественно у людей с ПППГ — встречались признаки нарушения равновесия и походки. У троих пациентов с АИЗ во время исследований обнаружили рак, а у 24 (28%) — функциональное неврологическое расстройство.

«Участники с АИЗ значительно чаще сообщали о ПТСР, утомляемости, депрессивных симптомах и снижении удовлетворенности жизнью по сравнению с контрольной группой. Но не было никаких существенных доказательств катастрофизации боли», — рассказали медики.

Особенных проблем со слухом, зрением и вестибулярным аппаратом у людей как с «гаванским синдромом», так и без него не удалось выявить. Результаты анализа крови тоже были в целом одинаковы. Единственный момент: пациенты с АИЗ получили худшие баллы в опросе о балансе, а функциональная оценка их походки была хуже, чем у контрольной группы. На это, как подчеркнули авторы исследования, безусловно, повлияло наличие ПППГ, которое считается дисфункцией головного мозга, распространенной формой функционального головокружения и обычно возникает вследствие временных вестибулярных нарушений. Более того, результаты теста на нарушение равновесия не обязательно означают повреждение центральной нервной системы, добавили медики.

«Отсутствие постоянного набора отклонений в когортах с АИЗ предполагает несколько моментов. Во-первых, если действительно имела место направленная „энергетическая атака“, она, похоже, вызывает симптомы без стойких либо заметных физиологических изменений. Тем не менее отсутствие доказательств черепно-мозговой травмы не обязательно означает, что ее нет. Также возможно, что люди с АИЗ могут испытывать последствия травмы, которая привела к ПППГ и другим симптомам, но больше ничего не удалось выявить. С другой стороны, физиологические последствия „атаки“ могут быть настолько разнообразными и уникальными, что их невозможно идентифицировать с помощью нынешних методологий и размеров выборки», — предположили исследователи.

С другой стороны, по словам авторов, если «энергетическая атака» ни при чем, вполне вероятно, что функциональные нарушения у госслужащих США можно объяснить иначе: дело в том, что эти люди живут в условиях повышенного стресса, поэтому важно приложить усилия для их защиты.

Хотя новые выводы должны обрадовать, Дуглас Смит, директор Центра черепно-мозговых травм и восстановления Университета Пенсильвании, соавтор исследования 2019 года, считает, что сравнивать работу его группы и медиков из Мэриленда — все равно что делать это с яблоками и артишоками. «Новые исследования настолько отличаются от наших когорт, сроков и мест предполагаемого воздействия, что их нельзя рассматривать как повторные исследования», — заявил он.

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