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7 часов назад
Сеченовский Университет
60

Найден способ улучшить модели кожи для исследования лекарств

4.5

При изучении влияния тех или иных препаратов на кожу используются искусственные модели, которые зачастую не учитывают микробиом, выяснили специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского Университета. Однако населяющие кожу бактерии способны влиять на эффективность средств, поэтому списывать их со счетов нельзя.

Сеченовский Университет
# биоэквиваленты
# кожа
# лекарства
# микробиом
Эпидермис и дерма кожи человека / © Kilbad, ru.wikipedia.org

Свои выводы ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Bioprinting. Исследования велись при поддержке гранта РНФ.

Кожа человека выполняет важнейшую барьерную функцию, защищая организм от инфекций и внешних воздействий. Важную роль в этом процессе играет микробиом — совокупность бактерий, грибков и других микроорганизмов, населяющих поверхность кожи.

Ряд ученых уже предпринимал попытки создать модели кожи с микробиомом, однако в исследовательскую практику пока что ни одна из них не внедрена. Специалисты Сеченовского Университета уже разработали прототип «кожи-на-чипе», заселенной характерными для микробиома бактериями. Сейчас ученые проверяют реакцию модели на уже изученные лекарственные средства, чтобы убедиться, что она действительно ведет себя, как настоящая кожа. После этого можно будет перейти к испытаниям и других препаратов.

«Микробиом — это не просто дополнительный компонент, а ключевой элемент для моделирования физиологических процессов кожи. Существующие модели не позволяют в полной мере изучать заболевания кожи и тестировать лекарственные средства, ряд из которых направлен в том числе на восстановление баланса микробиома. Мы стремимся к созданию полноценных моделей кожи, которые можно будет использовать как в фундаментальных исследованиях, так и в клинической практике», — рассказал научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского Университета Петр Тимашев.

Результаты дальнейшей работы пригодятся в том числе для создания биоэквивалентов кожи для лечения ожогов, язв и других обширных повреждений. Микробиом играет важную роль в регенерации тканей, и его использование в тканеинженерных имплантах существенно улучшит восстановление после операции.

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Сеченовский Университет
16 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# биоэквиваленты
# кожа
# лекарства
# микробиом
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# галактические нити
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