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Найден способ улучшить модели кожи для исследования лекарств
При изучении влияния тех или иных препаратов на кожу используются искусственные модели, которые зачастую не учитывают микробиом, выяснили специалисты Института регенеративной медицины Сеченовского Университета. Однако населяющие кожу бактерии способны влиять на эффективность средств, поэтому списывать их со счетов нельзя.
Свои выводы ученые изложили в статье, опубликованной в журнале Bioprinting. Исследования велись при поддержке гранта РНФ.
Кожа человека выполняет важнейшую барьерную функцию, защищая организм от инфекций и внешних воздействий. Важную роль в этом процессе играет микробиом — совокупность бактерий, грибков и других микроорганизмов, населяющих поверхность кожи.
Ряд ученых уже предпринимал попытки создать модели кожи с микробиомом, однако в исследовательскую практику пока что ни одна из них не внедрена. Специалисты Сеченовского Университета уже разработали прототип «кожи-на-чипе», заселенной характерными для микробиома бактериями. Сейчас ученые проверяют реакцию модели на уже изученные лекарственные средства, чтобы убедиться, что она действительно ведет себя, как настоящая кожа. После этого можно будет перейти к испытаниям и других препаратов.
«Микробиом — это не просто дополнительный компонент, а ключевой элемент для моделирования физиологических процессов кожи. Существующие модели не позволяют в полной мере изучать заболевания кожи и тестировать лекарственные средства, ряд из которых направлен в том числе на восстановление баланса микробиома. Мы стремимся к созданию полноценных моделей кожи, которые можно будет использовать как в фундаментальных исследованиях, так и в клинической практике», — рассказал научный руководитель Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского Университета Петр Тимашев.
Результаты дальнейшей работы пригодятся в том числе для создания биоэквивалентов кожи для лечения ожогов, язв и других обширных повреждений. Микробиом играет важную роль в регенерации тканей, и его использование в тканеинженерных имплантах существенно улучшит восстановление после операции.
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