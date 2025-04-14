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Пилатес помог улучшить качество сексуальной жизни женщин
Регулярные занятия пилатесом способны подстегнуть ослабленное женское либидо. Новое исследование показало, что после курса такой гимнастики у участниц эксперимента значительно повысились уровень сексуального желания, частота оргазмов и общая сексуальная удовлетворенность.
Пилатес получил название по фамилии своего изобретателя — немецко-американского спортивного специалиста Джозефа Пилатеса. Эта методика, разработанная в начале XX века для реабилитации после травм, включает серию упражнений в медленном темпе, которые задействуют глубоколежащие мышцы. Занятия пилатесом повышают гибкость и укрепляют тело, помогают бороться со стрессом и способствуют другим позитивным для самочувствия эффектам.
Ранее многочисленные исследования показали, что систематические физические упражнения влияют на многие аспекты женской сексуальной дисфункции, ухудшающей общее качество жизни и самочувствие. По некоторым оценкам, эта проблема, которая проявляется в снижении либидо, трудностях с возбуждением или достижением оргазма, затрагивает до 59% женщин, причем даже в молодости.
Группа урологов из Университета Сакарья (Турция) взялась проверить, смогут ли занятия пилатесом на протяжении 12 недель улучшить состояние женщин с половой дисфункцией. Статья об их эксперименте недавно вышла в журнале BMC Urology.
Участницами исследования стали пациентки амбулаторной клиники, где они проходили плановые обследования женского здоровья. В выборку вошли 93 сексуально активные женщины от 21 года до 47 лет, у которых с помощью специализированных методик выявили сексуальную дисфункцию. Среди критериев отбора медики также назвали наличие постоянного сексуального партнера-мужчины, отсутствие любых видов рака, хронических заболеваний, неврологических или психических нарушений, влияющих на половую жизнь.
Перед началом эксперимента участницы заполнили опросники, направленные на оценку половой функции, сексуальной удовлетворенности и диагностику депрессивных состояний. Также у них собрали подробные социально-демографические и медицинские данные.
Затем 47 женщин в течение трех месяцев дважды в неделю по часу занимались пилатесом. Остальные 46 человек продолжили придерживаться привычного образа жизни. Спустя 12 недель пациенток попросили повторно пройти анкетирование.
Анализ результатов выявил существенное улучшение у женщин, занимавшихся пилатесом, по всем параметрам, которые рассматривались в опросниках, в том числе повышение сексуального желания и увеличение частоты оргазмов. Среди участниц контрольной группы значимых изменений не зафиксировали.
По мнению турецких урологов, позитивное воздействие пилатеса связано с тем, что многие упражнения этой методики сопровождаются сокращением мышц тазового дна, которые поддерживают органы малого таза и играют важную роль в сексуальной функции. Кроме того, у выполнявших упражнения снизились показатели депрессии, что тоже помогло улучшить состояние.
Однако авторы отметили и ряд ограничений исследования: небольшие размеры выборки, отсутствие учета фазы менструального цикла и влияния партнеров. Пилатес можно использовать как вспомогательную терапию при лечении сексуальной функции, но эффективность методики нуждается в дополнительном подтверждении, заключили врачи.
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