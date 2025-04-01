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Интервальное голодание неожиданно повысило либидо
В опытах с лабораторными мышами выяснилось, что у престарелых, по человеческим меркам, самцов, которых длительное время держали на режиме питания с периодическим суточным голоданием, наблюдались необычно повышенная для их возраста половая активность и многочисленное потомство.
Голодание — частая тема для исследований, поскольку сокращение потребления пищи, а с ним и поступления калорий в организм, сопровождается не только снижением веса, но и другими эффектами, интересными ученым.
К примеру, прошлые научные работы показали, что интервальное, или периодическое, голодание ускоряет процессы регенерации и восстановления сенсорных функций поврежденных нервов конечностей. В другой статье авторы пришли к выводу, что такая практика помогает изменить микробиом и активность мозга.
Воздействие периодического голодания на организм изучала и группа специалистов в области биогеронтологии, медицины и других направлений из Германии и Китая, чье исследование вышло в журнале Cell Metabolism. При помощи лабораторных мышей они наблюдали, как перерывы в питании по определенной схеме влияют на старение и связанные с ним изменения в физиологии и поведении. Ученые полагают, что открытия о биологических механизмах, сделанные на мышиной модели, в дальнейшем можно применить и к людям.
В опытах с грызунами выяснилась интересная деталь, которая направила исследование в несколько другом направлении по сравнению с первоначальным. Специалисты заметили, что престарелые, по человеческим меркам, мыши-самцы, которые с двухмесячного возраста получали доступ к еде по схеме «сутки через сутки», отличались более многочисленным потомством.
Причина крылась не в том, что режим питания с суточными голоданиями положительно влиял на репродуктивную и эндокринную системы животных: состояние их половых органов, качество спермы и уровень тестостерона вполне соответствовали преклонному возрасту. Ученые установили, что у голодавших мышей просто было больше половых контактов, чем у сородичей без ограничений в пище. Высокая частота спариваний с лихвой компенсировала имевшиеся физиологические ограничения и привела к необычной для их возраста плодовитости.
Эффект проявился не только у пожилых самцов, которых держали на режиме с интервальным голоданием 22 месяца без контактов с самками, а затем допустили к спариванию, но и в группе более молодых подопытных. После полугода питания по схеме «через сутки» у них тоже отмечалась повышенная сексуальная активность по сравнению с самцами мышей со свободным доступом к еде.
Однако, чтобы периодическое голодание подействовало на либидо, требовалось время — примерно от полутора до шести месяцев, показали опыты. В третьей экспериментальной группе, которую кормили с суточными интервалами на протяжении нескольких недель, увеличения частоты спариваний не наблюдалось.
При дальнейшем изучении эффекта специалисты обнаружили, что он связан с гормоном и нейротрансмиттером серотонином, высокий уровень которого угнетает сексуальное желание. У мышей с повышенной половой активностью серотонин оказался на необычно низком уровне, что и способствовало их сексуальной «расторможенности».
Исследователи считают, что к снижению серотонина привело голодание. Дело в том, что выработка этого гормона в основном происходит в желудочно-кишечном тракте и зависит от поступающей с пищей аминокислоты триптофан, которая самостоятельно в организме не синтезируется. Мыши из группы с интервальным голоданием съедали примерно на 15% меньше калорий, чем грызуны из контрольной группы. Примерно на столько же отличалось потребление триптофана, пояснили ученые.
Поскольку серотониновая система регуляции сексуального поведения у млекопитающих схожа, предполагается, что на людях метод с голоданием должен сработать аналогично. Специалисты допустили, что эффект в виде повышения либидо может проявиться как при использовании интервальной схемы, так и других видов голодания или даже при общем ограничении калорийности пищи. Проверить это планируют в будущих работах.
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