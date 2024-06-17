Ополаскиватель для рта со спиртом поспособствовал росту условно-патогенных бактерий

Средство для полоскания рта «Листерин» повлияло на соотношение микроорганизмов в ротовой полости. У людей, которые регулярно использовали его, стало больше бактерий, способных привести к серьезным заболеваниям.

«Листерин» — торговое название антибактериальных ополаскивателей для полости рта. Их используют, чтобы справиться с такими проблемами, как зубной налет или воспаление десен. Однако было неясно, способствуют ли ополаскиватели формированию здорового микробиома (сообщества микроорганизмов) полости рта или, наоборот, нарушает его.

Исследователи из Института тропической медицины, Антверпенского университета (оба — в Бельгии) и Кейптаунского университета (Южная Африка) сравнили соотношение микроорганизмов в ротовой полости у людей, которые регулярно использовали ополаскиватель Listerine Cool Mint и плацебо. В первом случае в полости рта стало больше условно-патогенных бактерий — естественных обитателей человеческого организма, которые при резком снижении местного или общего иммунитета могут вызвать рак пищевода и толстой кишки, болезни пародонта (поражения твердых и мягких тканей, окружающих зубы), а также системные заболевания, затрагивающие несколько органов или весь организм сразу. Соответствующая научная статья появилась в Journal of Medical Microbiology.

Исследование проводили в рамках научной работы, посвященной предотвращению резистентности при гонорее. Ее целью было снизить заболеваемость гонореей, хламидиозом и сифилисом у мужчин, имеющих половые контакты с другими мужчинами и проходящих предконтактную профилактику ВИЧ. Поэтому в выборку для исследования о влиянии ополаскивателей на полость рта вошли 59 мужчин, для которых была характерна половая связь с другими мужчинами и которые принимали препарат для лечения ВИЧ.

Участники эксперимента три месяца полоскали рот средством Listerine Cool Mint или плацебо, а затем три месяца — другим препаратом: если сначала мужчины использовали ополаскиватель, то переходили на плацебо, и наоборот. Из их полости рта брали мазки до начала исследования, а также после каждого трехмесячного периода.

«Листерин» значительно увеличил в ротовой полости количество условно-патогенных микроорганизмов, например Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Хотя эти бактерии — естественные обитатели человеческого организма, повышение их числа и, как следствие, нарушение микробиома ротовой полости чреваты серьезными заболеваниями органов не только пищеварительной системы, но и всего организма. В связи с этим авторы исследования предложили детальнее изучить применение «Листерина» в качестве ополаскивателя для рта.

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