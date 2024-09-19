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Нейрохирурги впервые оценили опасность турниров по пощечинам
В последние годы в интернете и на некоторых ТВ-каналах стали показывать спортивные шоу, в которых соперники в борьбе за денежный приз отвешивают друг другу мощные пощечины, а публика с интересом наблюдает за происходящим. Это сомнительное развлечение не раз критиковали за жестокость и вред для здоровья участников, но научных исследований, подтверждающих опасность турниров по силовым пощечинам, ранее не проводили. Недавно группа нейрохирургов из США впервые профессионально оценила риски подобных соревнований.
Суть состязаний в том, что двое участников, находясь по разные стороны тумбы высотой до пояса, по очереди бьют друг друга по лицу открытой ладонью. По правилам, оппонентам дают минуту, чтобы прийти в себя после сильного удара. Поединок длится от трех до пяти раундов, пока кто-то не окажется в нокауте или судья не определит победителя по сумме набранных очков. Выигравший забирает призовой фонд.
Участие в соревнованиях по пощечинам грозит сотрясениями головного мозга. Тем не менее у таких турниров находится немало зрителей, а их онлайн-трансляции набирают миллионы просмотров.
В медицинском сообществе неоднократно высказывали обеспокоенность по поводу этих состязаний. Например, невролог из Греции Николас Эвангелу (Nikolas Evangelou) ранее заявил, что наносимые бойцами боковые удары по голове могут привести не только к временному, но и постоянному нарушению функций мозга и грозят серьезными осложнениями.
Специалисты в области нейрохирургии из Питтсбургского университета (США) решили зафиксировать и количественно оценить эти риски, для чего просмотрели видеозаписи соревнований и проанализировали более 300 пощечин, которые наносили друг другу соперники. В процессе врачи отслеживали видимые признаки сотрясения головного мозга (СГМ) — от ухудшения осознания происходящего вокруг до полной потери реакций — и фиксировали их частоту.
По результатам анализа, статью о котором опубликовал журнал JAMA Surgery, получилась тревожная картина. Нейрохирурги выявили симптомы СГМ более чем в половине рассмотренных серий обмена пощечинами.
Чаще всего медики отмечали нарушение координации движений, замедленный подъем вслед за падением после удара, пустой и отсутствующий взгляд. В целом почти у 80% участников (у 44 из 56 бойцов) наблюдался как минимум один из признаков сотрясения, а в 20 случаях подобные симптомы проявлялись повторно после следующего удара.
«У сотрясения могут быть разные клинические симптомы, но каждый такой случай чреват краткосрочной или долгосрочной нетрудоспособностью и негативными социально-экономическими последствиями», — предупредили специалисты.
Исследователи продолжают работу. Теперь с помощью спортивных кап для зубов — наподобие тех, что используют профессиональные футболисты — они изучают физическое воздействие отдельной пощечины средней силы. Вместе с данными видеоанализа эти сведения помогут лучше проинформировать о рисках турниров по пощечинам их участников, организаторов и присутствующих на состязаниях медиков.
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