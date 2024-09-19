Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Симбиоз мегаполиса и природы: белорусские инженеры разработали проект линейного города
Современные мегаполисы достигли пределов своего технологического развития и накопили ряд нерешаемых проблем. Перенаселенность, транспортный коллапс, ухудшение экологии и уничтожение природы — все это характерно как для Москвы, так и для Пекина и Нью-Йорка. Белорусские инженеры разработали концепцию линейного города uCity, который представляет собой симбиоз природы и мегаполиса и выводит урбанистику на принципиально новый уровень.
Общее устройство линейного города
uCity — линейная структура определенной протяженности, в состав которой входят кластеры (жилые, производственные, учебные, научные, медицинские, сельскохозяйственные и так далее). Типичный жилой кластер представляет собой пешеходное поселение городского типа площадью около 1–2 квадратных километра.
Известно, что в городском транспорте остановки чаще чем через один километр существенно снижают среднюю скорость подвижного состава. А это приводит к увеличению времени поездки вдоль линейного города.
Поэтому размеры кластера в пределах 1,5 километров являются оптимальными как с точки зрения пешеходной и транспортной городской логистики, так и по технико-экономическим показателям.
Жилая зона кластера линейного города разбивается на кварталы, разделенные лесопарковой полосой, где находятся зоны досуга и спорта, различные общественные здания и сооружения, спортивные площадки, стадион, оздоровительный центр, медицинский пункт, магазины, кафе, мастерские, детский сад, школа и другие объекты.
В центре жилой зоны, в 10 минутах ходьбы от любой точки кластера, находится здание с пассажирской станцией uST на одном из этажей или на крыше.
Путевая структура для транспорта uST — юнимобилей — расположена на высоте более 10 метров. По производительности комплекс uST не уступает метро, а шума производит в 10 раз меньше. В R&D-центрах — ЭкоТехноПарке (Беларусь, г. Марьина Горка) и uSky (ОАЭ, Шарджа) — спроектировано и построено шесть типов рельсо-струнных эстакад и функционирует больше десятка разных моделей юнимобилей.
Часть реализованных объектов сертифицированы. Проверку прошли и элементы инфраструктуры — станции, диспетчерские пункты, стрелочные переводы, ремонтные мастерские и гаражи, системы энергообеспечения и связи.
Экодома для горожан
Для жилого кластера нового типа разработан проект экодома с системой возобновляемой энергии. Главная его идея — нулевое воздействие на окружающую среду и защита здоровья человека. Кровлей экодому служит высокотехнологичная теплица, пригодная для круглогодичного выращивания овощей и фруктов с помощью специально созданной живой высокоплодородной почвы UniTerra, которая продуктивнее чернозема. Такой дом является независимой экосистемой, обеспечивая жителей не только электроэнергией и теплом, но и органическими продуктами питания.
Данная технология также отработана: на территории ЭкоТехноПарка построены и эксплуатируются шесть типов инновационных зданий — таких, какие можно возводить в кластерах линейных городов, в том числе с субтропической оранжереей и садом внутри дома.
Жилые дома в кластере объединяются в архитектурно-функциональную систему — многоквартирный горизонтальный небоскреб. Его длина может варьироваться в достаточно широком диапазоне — от 100 метров до одного километра. Каждый горизонтальный небоскреб кластера с помощью солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов и рекуператоров вырабатывает больше энергии, чем потребляет.
Большинство решений в составе uCity реализованы и отработаны на практике. Помимо транспортного компонента, осуществлено проектирование и ведется успешная эксплуатация жилых комплексов, агро- и биотехнологической составляющих, а также элементов реликтовой солнечной биоэнергетики, включенных в энергетическую инфраструктуру линейного города.
Перспективы
При средней плотности расселения вдоль линейного города (например, 2000 человек на квадратный километр) для проживания 10 миллиардов человек общая протяженность всех городов — построенных по длине коммуникационной сети uNet, совмещенных с электростанциями, линиями электропередачи и связи — составит пять миллионов километров. Это всего лишь 1/27 земной суши (без учета самого холодного континента — Антарктиды).
Каждый кластер будет полностью находиться на самообеспечении: органическая пища, чистая вода, «зеленая» энергия, безопасный транспорт, иные продукты и услуги. Это обеспечит продовольственную, энергетическую и инфраструктурную безопасность линейного города даже в условиях пандемий, локдаунов и природных бедствий.
Немаловажная часть организации таких поселений — социальная составляющая (новый тип жилой среды uSocio), которая предоставляет индивиду свободу выбора в структуре социальной стратификации.
Новый тип поселений не только удовлетворяет потребности человека в жилье и пище, но и структурирует социальную среду, гарантирует необходимый уровень социального качества и несет людям нечто более высокое и значимое: нравственность и этику, сотворчество и культуру коммуникации, направленные на укрепление семьи и вдохновение людей, на проявление их лучших качеств во всех структурах общества.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.
Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»
«Алмазные принцессы» тоже плачут: отчего коронавирус заразил каждого шестого на борту круизного лайнера
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии