Симбиоз мегаполиса и природы: белорусские инженеры разработали проект линейного города

Современные мегаполисы достигли пределов своего технологического развития и накопили ряд нерешаемых проблем. Перенаселенность, транспортный коллапс, ухудшение экологии и уничтожение природы — все это характерно как для Москвы, так и для Пекина и Нью-Йорка. Белорусские инженеры разработали концепцию линейного города uCity, который представляет собой симбиоз природы и мегаполиса и выводит урбанистику на принципиально новый уровень.

Общее устройство линейного города

uCity — линейная структура определенной протяженности, в состав которой входят кластеры (жилые, производственные, учебные, научные, медицинские, сельскохозяйственные и так далее). Типичный жилой кластер представляет собой пешеходное поселение городского типа площадью около 1–2 квадратных километра.

Известно, что в городском транспорте остановки чаще чем через один километр существенно снижают среднюю скорость подвижного состава. А это приводит к увеличению времени поездки вдоль линейного города.

Поэтому размеры кластера в пределах 1,5 километров являются оптимальными как с точки зрения пешеходной и транспортной городской логистики, так и по технико-экономическим показателям.

Жилая зона кластера линейного города разбивается на кварталы, разделенные лесопарковой полосой, где находятся зоны досуга и спорта, различные общественные здания и сооружения, спортивные площадки, стадион, оздоровительный центр, медицинский пункт, магазины, кафе, мастерские, детский сад, школа и другие объекты.

В центре жилой зоны, в 10 минутах ходьбы от любой точки кластера, находится здание с пассажирской станцией uST на одном из этажей или на крыше.

Визуализация линейного города. Станция пассажирского транспорта в городе (вариант) / © Unitsky String Technologies Inc.

Путевая структура для транспорта uST — юнимобилей — расположена на высоте более 10 метров. По производительности комплекс uST не уступает метро, а шума производит в 10 раз меньше. В R&D-центрах — ЭкоТехноПарке (Беларусь, г. Марьина Горка) и uSky (ОАЭ, Шарджа) — спроектировано и построено шесть типов рельсо-струнных эстакад и функционирует больше десятка разных моделей юнимобилей.

Часть реализованных объектов сертифицированы. Проверку прошли и элементы инфраструктуры — станции, диспетчерские пункты, стрелочные переводы, ремонтные мастерские и гаражи, системы энергообеспечения и связи.

Экодома для горожан

Для жилого кластера нового типа разработан проект экодома с системой возобновляемой энергии. Главная его идея — нулевое воздействие на окружающую среду и защита здоровья человека. Кровлей экодому служит высокотехнологичная теплица, пригодная для круглогодичного выращивания овощей и фруктов с помощью специально созданной живой высокоплодородной почвы UniTerra, которая продуктивнее чернозема. Такой дом является независимой экосистемой, обеспечивая жителей не только электроэнергией и теплом, но и органическими продуктами питания.

Визуализация жилого кластера в линейном городе (вариант) / © Unitsky String Technologies Inc.

Данная технология также отработана: на территории ЭкоТехноПарка построены и эксплуатируются шесть типов инновационных зданий — таких, какие можно возводить в кластерах линейных городов, в том числе с субтропической оранжереей и садом внутри дома.

Жилые дома в кластере объединяются в архитектурно-функциональную систему — многоквартирный горизонтальный небоскреб. Его длина может варьироваться в достаточно широком диапазоне — от 100 метров до одного километра. Каждый горизонтальный небоскреб кластера с помощью солнечных батарей, коллекторов, тепловых насосов и рекуператоров вырабатывает больше энергии, чем потребляет.

Большинство решений в составе uCity реализованы и отработаны на практике. Помимо транспортного компонента, осуществлено проектирование и ведется успешная эксплуатация жилых комплексов, агро- и биотехнологической составляющих, а также элементов реликтовой солнечной биоэнергетики, включенных в энергетическую инфраструктуру линейного города.

Перспективы

При средней плотности расселения вдоль линейного города (например, 2000 человек на квадратный километр) для проживания 10 миллиардов человек общая протяженность всех городов — построенных по длине коммуникационной сети uNet, совмещенных с электростанциями, линиями электропередачи и связи — составит пять миллионов километров. Это всего лишь 1/27 земной суши (без учета самого холодного континента — Антарктиды).

Каждый кластер будет полностью находиться на самообеспечении: органическая пища, чистая вода, «зеленая» энергия, безопасный транспорт, иные продукты и услуги. Это обеспечит продовольственную, энергетическую и инфраструктурную безопасность линейного города даже в условиях пандемий, локдаунов и природных бедствий.

Визуализация линейного города: нижний уровень предназначен только для пешеходов (вариант) / © Unitsky String Technologies Inc.

Немаловажная часть организации таких поселений — социальная составляющая (новый тип жилой среды uSocio), которая предоставляет индивиду свободу выбора в структуре социальной стратификации.

Новый тип поселений не только удовлетворяет потребности человека в жилье и пище, но и структурирует социальную среду, гарантирует необходимый уровень социального качества и несет людям нечто более высокое и значимое: нравственность и этику, сотворчество и культуру коммуникации, направленные на укрепление семьи и вдохновение людей, на проявление их лучших качеств во всех структурах общества.

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Unitsky String Technologies Inc. 17 статей Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.