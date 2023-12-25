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Офисный воздух повлиял на креативность работников
Руководство многих компаний все чаще просит сотрудников найти «творческие решения» различных проблем. Как выяснилось, важную роль в этом играет не только уровень креативности конкретного человека, но и офисная среда.
Еще в 2015 году американские ученые установили, что усиленная вентиляция в разы повышает производительность труда. Недавно специалисты из Наньянского технологического университета в Сингапуре решили проверить связь креативности и содержания летучих органических соединений (ЛОС) в воздухе. Это большой класс органических соединений, включающий углеводороды, такие как метан и этилен, а также различные спирты, эфиры и альдегиды. Их часто применяют в качестве растворителей, отдушек и компонентов лаков, красок и парфюмерии. Также ЛОС входят в состав косметических и уходовых продуктов и моющих средств. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.
Эксперимент длился шесть недель. За это время 87 студентов каждую неделю на протяжении трех 40-минутных занятий занимались разбором актуальных проблем современного общества: глобального потепления, роста бедности и ухудшения психического здоровья. После этого они предлагали свои решения, визуализируя их с помощью 3D-моделей из кубиков LEGO.
Во время каждого занятия исследователи изменяли состав воздуха в помещении с использованием воздушных фильтров, отслеживая уровни углекислого газа, микрочастиц диаметром 2,5 микрометра и менее (PM2,5) и летучих органических соединений.
Чтобы оценить творческий потенциал студентов, ученые разработали метод Serious Brick Play, который во многом адаптировали из структуры LEGO Serious Play. Этот инструмент позволяет выражать мысли и идеи с помощью 3D-моделей, построенных из кубиков LEGO.
В типичном занятии LEGO Serious Play ведущий предлагал задание, на которое участники отвечали, собирая модель из кубиков LEGO. Затем они говорили о своих разработках и о процессе сборки.
Однако в методе Serious Brick Play участники не обсуждали модели, а предоставили письменные описания. По этим запискам и построенным моделям оценивали креативность. В жюри входили семь случайно выбранных человек, которых ознакомили с правилами выставления оценок. Они проверяли оригинальность, уровень проработки и сложность предлагаемого решения проблемы.
Используя статистический анализ, команда ученых посчитала, что снижение общего количества летучих органических соединений на 72% может улучшить творческий потенциал студента на 12%.
Очищенный воздух способствовал созданию более сложных и многокомпонентных моделей из LEGO, а также составлению более детальных планов во время презентаций.
По словам авторов, результаты их исследования особенно важны для отраслей, которые в большей части деятельности полагаются на творчество. Например, художники часто используют краски и разбавители, выделяющие большое количество летучих органических соединений, и могут не знать, что им нужна хорошая вентиляция. Кроме того, незначительные изменения в офисе, такие как сокращение использования ароматических диффузоров, могут положительно повлиять на сотрудников и их производительность.
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