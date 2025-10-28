Загадочные вспышки, заснятые в обсерватории в 1950-х, связали с ядерными испытаниями

Анализ астрономических фотопластинок середины XX века показал, что таинственные яркие точки на небе появлялись значительно чаще вблизи дат ядерных испытаний. Эти вспышки, зафиксированные еще до запуска первого спутника, также совпали с увеличением числа сообщений о неопознанных аномальных явлениях.

До 1957 года, когда люди запустили первый искусственный спутник Земли, астрономы создавали подробные карты звездного неба с помощью фотографий. Иногда на этих снимках появлялись объекты, которых не было ни на предыдущих, ни на последующих изображениях того же участка неба.

Такие кратковременные яркие точки, похожие на звезды, получили название «транзиенты». Их природа оставалась загадкой, а объяснения варьировались от осколков астероидов и дефектов фотопластинок до более необычных гипотез.

Одновременно с этим в культуре и неофициальных отчетах десятилетиями существовало предположение о связи между ядерной активностью и НЛО. Считалось, что такие объекты часто замечали вблизи полигонов и мест производства ядерного оружия. Однако эти утверждения основывались на отдельных свидетельствах и не имели под собой научной базы. Никто не проводил систематического анализа, чтобы проверить, существует ли статистически значимая корреляция между этими событиями. Новое исследование восполнило этот пробел.

Ученые из проекта Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations (VASCO) проанализировали данные, собранные Паломарской обсерваторией с 1949 по 1957 год. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи создали базу данных, охватывающую период 2718 дней. В нее внесли информацию трех типов: даты обнаружения транзиентов на снимках, даты всех надземных ядерных испытаний, проведенных США, СССР и Великобританией, в также количество сообщений о НЛО из всеобъемлющей базы данных свидетельских показаний UFOCAT.

Специалисты применили статистические методы для поиска взаимосвязей между этими тремя категориями событий. Они проверяли, как часто транзиенты появлялись в «окнах» ядерных испытаний — за день до, в день или на следующий день после взрыва. Также исследователи сопоставили количество транзиентов с числом сообщений о НЛО в те же сутки по всему миру.

Анализ показал несколько устойчивых связей. Вероятность наблюдения транзиентов возрастала на 45% в пределах одного дня до или после ядерного испытания. Наиболее сильная корреляция проявилась для вспышек, которые происходили на следующий день после: их фиксировали на 68% чаще по сравнению с обычными днями.

Авторы исследования обнаружили связь и с сообщениями о НЛО. Каждое дополнительное сообщение о неопознанном явлении в определенную дату увеличивало количество зафиксированных транзиентов на 8,5%. Кроме того, сами отчеты о НЛО становились немного более частыми в периоды ядерных испытаний.

Исследование не дало окончательного ответа на вопрос о природе загадочных вспышек, но позволило исключить некоторые простые объяснения. Например, маловероятно, что транзиенты — это дефекты фотопластинок, поскольку такие случайные ошибки не стали бы группироваться вокруг конкретных исторических дат. Версия, что вспышки — обломки от взрывов, тоже не подтвердилась. В этом случае их наблюдали бы почти сразу, а не спустя сутки.

Несмотря на статистическую значимость, выводы научной работы могут встретить и скептический взгляд. Основной аргумент — корреляция не доказывает причинно-следственную связь. Надежность данных о НЛО вызывает вопросы, поскольку они основаны на свидетельских показаниях, не прошедших систематическую проверку.

Существует несколько гипотез, объясняющих найденные связи. Одно из возможных объяснений — это ранее неизвестные атмосферные явления. Ядерный взрыв мог выбрасывать в стратосферу мельчайшие частицы или аэрозоли, которые спустя сутки, рассеявшись, могли концентрированно отражать солнечный свет, создавая на снимках видимость точечной вспышки.

Другая гипотеза лежит в области психологии: новость о ядерном испытании повышала уровень тревожности и заставляла людей чаще смотреть на небо, из-за чего любые обычные явления ошибочно принимали за НЛО. Сами авторы статьи допустили и более умозрительную версию, согласно которой транзиенты — это искусственные объекты на орбите, чья активность связана с наблюдением за ядерным потенциалом человечества.

В итоге научная работа предоставила первое подтверждение, что между ядерной активностью и аномальными явлениями в небе может существовать неслучайная связь, сужая круг возможных гипотез для будущих исследований.

Илья Гриднев 95 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.