  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
27 августа, 08:04
Юлия Трепалина
11

Распространенные обезболивающие сделали бактерии устойчивее к антибиотикам

❋ 5.6

Ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен) свободно продают в аптеках и широко используют для снятия боли и жара. Однако применение препаратов, вероятно, усугубило одну из острых проблем современного здравоохранения — растущую устойчивость бактерий к противомикробным средствам. Новое исследование показало, что каждый из анальгетиков в отдельности способствовал развитию антибиотикорезистентности, а вместе они усилили этот эффект.

Медицина
# антибиотик
# антибиотикорезистентность
# ибупрофен
# кишечная палочка
# лекарства
# медицинские препараты
# парацетамол
# устойчивость к антибиотикам
таблетки
© Volodymyr Hryshchenko, unsplash.com

Эксперимент провели специалисты в области здравоохранения и биомедицины из Университета Южной Австралии и Аделаидского университета. Своими открытиями ученые поделились в статье, вышедшей в журнале npj Antimicrobials and Resistance.

Медики оценили совместное воздействие на кишечную палочку (Escherichia coli) антибиотика ципрофлоксацина и ряда других лекарств, которые не относят к антибактериальным, в том числе ибупрофена и парацетамола. Большинство штаммов E.coli безвредны и присутствуют в нормальной микрофлоре кишечника человека, но некоторые способны вызывать тяжелые отравления, инфекции кишечника и мочевыводящих путей.

Бактерии для исследования взяли из образцов стула проживающих в учреждении по уходу за престарелыми в Аделаиде (Австралия). Штаммы E. coli культивировали в чашках Петри с питательной средой, куда добавляли ципрофлоксацин и другие препараты для оценки частоты мутаций.

В результате ученые обнаружили, что ибупрофен и парацетамол значительно увеличивали количество бактериальных мутаций, а это приводило к высокой устойчивости E. coli к антибиотику.

«Одновременное воздействие ципрофлоксацина с ибупрофеном и парацетамолом способствовало большему числу генетических мутаций у бактерий, чем при использовании только антибиотика. Это помогало микроорганизмам расти быстрее и приобретать высокую устойчивость, причем не только к ципрофлоксацину, но и к другим подобным препаратам разных классов», — заявили исследователи.

Также медики раскрыли генетические механизмы в основе этой резистентности. Ибупрофен и парацетамол активировали защитные силы бактерий против антибиотиков, что снижало эффективность последних.

Этот эксперимент — напоминание врачам о необходимости тщательно учитывать риски при назначении нескольких препаратов, особенно когда речь идет о пациентах в учреждениях по уходу за пожилыми, которым часто прописывают длительный прием комплекса лекарств.

«Не значит, что нужно перестать использовать эти медикаменты. Мы просто должны быть внимательнее к тому, как они взаимодействуют с антибиотиками», — подчеркнули авторы научной работы.

По оценкам ВОЗ, от лекарственно-устойчивых бактерий в мире ежегодно умирают приблизительно пять миллионов человек. В организации ранее предупредили, что, если немедленно не вмешаться в ситуацию, к 2050 году этот показатель может вырасти до 10 миллионов случаев.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
789 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# антибиотик
# антибиотикорезистентность
# ибупрофен
# кишечная палочка
# лекарства
# медицинские препараты
# парацетамол
# устойчивость к антибиотикам
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Авг
600
Джеймс Джойс: «Улисс» и Россия
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Сталинский план реконструкции Москвы
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Авг
600
Королевства франков: падение династии Меровингов
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Эмоциональное выгорание в семье
АВИАПАРК
Москва
Лекция
27 Авг
600
Загадки бурного роста в ранней Вселенной
Московский Планетарий
Москва
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Астрономия и математика в ближневосточном искусстве: от древности к современности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Мир без свалок или принцип циркулярной экономики
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Слияние умов: ИИ в нейроинтерфейсах
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
28 Авг
500
Взаимопомощь как фактор эволюции
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 12:58
Елена Авдеева

Студенты-философы показали самое развитое словесно-логическое мышление

Американские ученые, специализирующиеся на философии, решили проверить, действительно ли «мать всех наук», по Цицерону, помогает студентам рефлексировать глубже и продуктивнее. Они выяснили, что будущие специалисты действительно превосходят ровесников по вербальному и логическому мышлению.

С точки зрения науки
# логическое мышление
# любознательность
# социология
# студенты
# философия
25 августа, 22:21
Мария Азарова

Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship (Upd.)

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск
# трансляция
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Распространенные обезболивающие сделали бактерии устойчивее к антибиотикам

    27 августа, 08:04

  2. Хирурги впервые пересадили свиное легкое человеку

    26 августа, 15:51

  3. Умение изложить идею за время поездки в лифте увеличило успеваемость студентов в полтора раза

    26 августа, 15:42

  4. Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков

    26 августа, 14:10
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Лев Калмыков
8 минут назад
Артем, это смотря где живëшь. Если ты живëшь в Бельгии или в Словакии это как небо и земля по уровню жизни. Еще пример с Россией жить в посëлке на

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Alexander Nazarov
49 минут назад
Сергей, когда встаёт вопрос о жизни или смерти, о привлекательности такой трансплантации речь уже не идёт.

Хирурги впервые пересадили свиное легкое человеку

Сергей
1 час назад
Николай, курс валют спекуляция. Цена рубля, это 5 000р меняют на 1 грамм золота. А доллар стоит бочку нефти вместо 100 долларов. Настоящая валюта, это

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вячеслав Ильяев
1 час назад
Всё ясно- Что дело тёмно!

Редкое морское животное, ставшее прототипом легенд о русалках, обнаружили у рифа Южно-Китайского моря

Олег Давыдов
1 час назад
Dmitry, сейчас стебаться над рогозиным после художеств маска)

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Nad Goryachova
2 часа назад
А мне лайк не дают поставить. Усматривают в этом признаки накрутки(0-о) !!((

Лучшие кадры дикой природы: Prints for Wildlife 2025

Олег Давыдов
2 часа назад
Вадим, так это политика, а не коммерция. Рабам, извините, вассалам приказано покупать хозяйское. Это не только к космосу относится, но и к ВПК и даже

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Игорь Василич
2 часа назад
Oleg, ты, главное, верь в это. Как веришь в будапештский меморандум. И киевская хунта падёт.

Наглядное сравнение площади стран Европейского союза

Иван Морозов
2 часа назад
Дорогу осилит, идущий.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вася Пупкин
3 часа назад
Хорошая попытка Маск себя прорекламировать, только есть одно но,если ракете нужно горючее чтоб вернуться, то полезной нагрузки она возьмёт меньше,

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Владимир Алексеев
3 часа назад
Сергей, ну да, ну да, чем дальше, тем больше осваиваем дно океана

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вадим Точёный
3 часа назад
Вася, они и про, энергию, и буран не знали что это был путь в никуда

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вадим Точёный
3 часа назад
Сергей, мы уже очень давно не в лидерах по надежности.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вадим Точёный
3 часа назад
Eugene, а в чем суть претензии? Какая в принципе разница кто кого финансирует? Роскосмос вон вообще на 100% финансируется государством. Однако для Маска

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вадим Точёный
3 часа назад
Саян, с чего бы ракету нельзя увеличивкть? У нас процесс разаработки по сути всегда был секретен, но и тут достаттчно вспмнить р7, А если посмотреть

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Вадим Точёный
4 часа назад
Семён, как будто мы знаем реальную себистоимость наших запусков. Но она у нас всяко выше. Достаточно посмотреть на то как спейсХ, вышвырнула нас с

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Василий Колосов
4 часа назад
Чистая пропаганда. Даже обратить внимание на украинский завод Южмаш. Украины тогда не существовало. В 80е годы это был советский завод.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Гирей Меджидов
4 часа назад
tt, "патриотизм, это ясное, четкое, аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже чем другие" (М. Жванецкий)

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Eugene Popov
4 часа назад
Сергей, мы точно знаем что печатный станок в США работает постоянно.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Eugene Popov
4 часа назад
Вячеслав, ой не надо про вот эту лабуду с рыночком и прочее. В США откаты называются лоббированием и масштабы там куда круче чем где бы то в мире.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно