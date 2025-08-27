Уведомления
Распространенные обезболивающие сделали бактерии устойчивее к антибиотикам
Ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен) свободно продают в аптеках и широко используют для снятия боли и жара. Однако применение препаратов, вероятно, усугубило одну из острых проблем современного здравоохранения — растущую устойчивость бактерий к противомикробным средствам. Новое исследование показало, что каждый из анальгетиков в отдельности способствовал развитию антибиотикорезистентности, а вместе они усилили этот эффект.
Эксперимент провели специалисты в области здравоохранения и биомедицины из Университета Южной Австралии и Аделаидского университета. Своими открытиями ученые поделились в статье, вышедшей в журнале npj Antimicrobials and Resistance.
Медики оценили совместное воздействие на кишечную палочку (Escherichia coli) антибиотика ципрофлоксацина и ряда других лекарств, которые не относят к антибактериальным, в том числе ибупрофена и парацетамола. Большинство штаммов E.coli безвредны и присутствуют в нормальной микрофлоре кишечника человека, но некоторые способны вызывать тяжелые отравления, инфекции кишечника и мочевыводящих путей.
Бактерии для исследования взяли из образцов стула проживающих в учреждении по уходу за престарелыми в Аделаиде (Австралия). Штаммы E. coli культивировали в чашках Петри с питательной средой, куда добавляли ципрофлоксацин и другие препараты для оценки частоты мутаций.
В результате ученые обнаружили, что ибупрофен и парацетамол значительно увеличивали количество бактериальных мутаций, а это приводило к высокой устойчивости E. coli к антибиотику.
«Одновременное воздействие ципрофлоксацина с ибупрофеном и парацетамолом способствовало большему числу генетических мутаций у бактерий, чем при использовании только антибиотика. Это помогало микроорганизмам расти быстрее и приобретать высокую устойчивость, причем не только к ципрофлоксацину, но и к другим подобным препаратам разных классов», — заявили исследователи.
Также медики раскрыли генетические механизмы в основе этой резистентности. Ибупрофен и парацетамол активировали защитные силы бактерий против антибиотиков, что снижало эффективность последних.
Этот эксперимент — напоминание врачам о необходимости тщательно учитывать риски при назначении нескольких препаратов, особенно когда речь идет о пациентах в учреждениях по уходу за пожилыми, которым часто прописывают длительный прием комплекса лекарств.
«Не значит, что нужно перестать использовать эти медикаменты. Мы просто должны быть внимательнее к тому, как они взаимодействуют с антибиотиками», — подчеркнули авторы научной работы.
По оценкам ВОЗ, от лекарственно-устойчивых бактерий в мире ежегодно умирают приблизительно пять миллионов человек. В организации ранее предупредили, что, если немедленно не вмешаться в ситуацию, к 2050 году этот показатель может вырасти до 10 миллионов случаев.
