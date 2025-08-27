Распространенные обезболивающие сделали бактерии устойчивее к антибиотикам

Ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен) свободно продают в аптеках и широко используют для снятия боли и жара. Однако применение препаратов, вероятно, усугубило одну из острых проблем современного здравоохранения — растущую устойчивость бактерий к противомикробным средствам. Новое исследование показало, что каждый из анальгетиков в отдельности способствовал развитию антибиотикорезистентности, а вместе они усилили этот эффект.

Эксперимент провели специалисты в области здравоохранения и биомедицины из Университета Южной Австралии и Аделаидского университета. Своими открытиями ученые поделились в статье, вышедшей в журнале npj Antimicrobials and Resistance.

Медики оценили совместное воздействие на кишечную палочку (Escherichia coli) антибиотика ципрофлоксацина и ряда других лекарств, которые не относят к антибактериальным, в том числе ибупрофена и парацетамола. Большинство штаммов E.coli безвредны и присутствуют в нормальной микрофлоре кишечника человека, но некоторые способны вызывать тяжелые отравления, инфекции кишечника и мочевыводящих путей.

Бактерии для исследования взяли из образцов стула проживающих в учреждении по уходу за престарелыми в Аделаиде (Австралия). Штаммы E. coli культивировали в чашках Петри с питательной средой, куда добавляли ципрофлоксацин и другие препараты для оценки частоты мутаций.

В результате ученые обнаружили, что ибупрофен и парацетамол значительно увеличивали количество бактериальных мутаций, а это приводило к высокой устойчивости E. coli к антибиотику.

«Одновременное воздействие ципрофлоксацина с ибупрофеном и парацетамолом способствовало большему числу генетических мутаций у бактерий, чем при использовании только антибиотика. Это помогало микроорганизмам расти быстрее и приобретать высокую устойчивость, причем не только к ципрофлоксацину, но и к другим подобным препаратам разных классов», — заявили исследователи.

Также медики раскрыли генетические механизмы в основе этой резистентности. Ибупрофен и парацетамол активировали защитные силы бактерий против антибиотиков, что снижало эффективность последних.

Этот эксперимент — напоминание врачам о необходимости тщательно учитывать риски при назначении нескольких препаратов, особенно когда речь идет о пациентах в учреждениях по уходу за пожилыми, которым часто прописывают длительный прием комплекса лекарств.

«Не значит, что нужно перестать использовать эти медикаменты. Мы просто должны быть внимательнее к тому, как они взаимодействуют с антибиотиками», — подчеркнули авторы научной работы.

По оценкам ВОЗ, от лекарственно-устойчивых бактерий в мире ежегодно умирают приблизительно пять миллионов человек. В организации ранее предупредили, что, если немедленно не вмешаться в ситуацию, к 2050 году этот показатель может вырасти до 10 миллионов случаев.

Юлия Трепалина 789 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.