Скрытые разносчики супербактерий передали их своим домашним, не заболев сами

Некоторые люди могут длительно носить в кишечнике большое количество бактерий кишечной палочки устойчивого ко многим антибиотикам штамма Escherichia coli sequence type 131 (ST131). При этом сами они не заболевают, но передают его своим домашним, выяснила группа инфекционистов из Сингапура.

Кишечная палочка (E. coli) — распространенный тип бактерий, обитающий в кишечнике человека и животных. Большинство ее штаммов безвредны и даже играют роль в поддержании здоровья кишечника, но некоторые разновидности с определенными генами способны вызывать заболевания, причем не только связанные с ЖКТ.

Один из таких патогенов — штамм E. coli ST131, который относят к супербактериям — микроорганизмам, устойчивым к большинству противомикробных препаратов. Он известен как возбудитель инфекций мочевыводящих путей. У некоторых людей — пожилых и с ослабленным иммунитетом — они могут перерастать в более серьезные состояния, вплоть до сепсиса (общее инфекционное заражение организма).

Распространение супербактерий, подобных E. coli ST131, — растущая проблема не только в больницах, но и за их стенами. Такие инфекции тяжело поддаются лечению. По прогнозам ВОЗ, без принятия мер к 2050 году смертность из-за антибиотикорезистентности может достигнуть 10 миллионов человек ежегодно.

Не секрет, что один из основных факторов развития устойчивости к антибиотикам — их применение у людей и животных. Однако то, как мультирезистентные бактерии могут циркулировать и передаваться среди здоровых людей в быту, изучено не до конца. Прояснить вопрос взялась группа специалистов в области здравоохранения и инфекционных заболеваний из Сингапура. Их статья опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи в течение длительного времени (до восьми месяцев) наблюдали за 34 семьями пациентов, которые ранее перенесли инфекцию E. coli ST131 или другой разновидности кишечной палочки. Ученые брали образцы стула у этих людей и живущих с ними близких, а также анализировали пробы от питомцев и с поверхностей в домах. Для выявления вредоносного штамма и путей его распространения применили генетическое секвенирование.

В результате выявили небольшую группу из девяти человек с устойчиво высоким содержанием E. coli ST131 в образцах — доля бактерии в их кишечной микрофлоре достигала 57,79%. Такая картина сохранялась подолгу, не приводя к развитию инфекции.

Генетический анализ показал, что штаммы, обнаруженные у носителей и их близких, практически не различались, но у первых разнообразие E. coli ST131 было выше. Это говорило о том, что скрытые носители, скорее всего, и стали источником заражения для своих домашних. То есть такие люди могут быть «латентными резервуарами», способствующими распространению супербактерий.

Результаты исследования подчеркивают необходимость соблюдать правила личной гигиены даже дома и разрабатывать новые стратегии для снижения риска рассеивания резистентных бактерий. Среди возможных вариантов вмешательств, направленных на носителей супербактерий, — вакцинация, прием пробиотиков и пребиотиков, а также фекальная трансплантация. Но чтобы определить эффективность способов, нужны дополнительные исследования, заключили медики.

Юлия Трепалина 878 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.