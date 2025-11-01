  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 ноября, 13:46
Юлия Трепалина
20

Скрытые разносчики супербактерий передали их своим домашним, не заболев сами

❋ 5.1

Некоторые люди могут длительно носить в кишечнике большое количество бактерий кишечной палочки устойчивого ко многим антибиотикам штамма Escherichia coli sequence type 131 (ST131). При этом сами они не заболевают, но передают его своим домашним, выяснила группа инфекционистов из Сингапура.

Медицина
# антибиотикорезистентность
# инфекции
# кишечная палочка
# супербактерии
# устойчивость к антибиотикам
кишечная палочка
Электронный микроснимок кишечной палочки / © Veronika L. Tchesnokova/UW Medicine

Кишечная палочка (E. coli) — распространенный тип бактерий, обитающий в кишечнике человека и животных. Большинство ее штаммов безвредны и даже играют роль в поддержании здоровья кишечника, но некоторые разновидности с определенными генами способны вызывать заболевания, причем не только связанные с ЖКТ.

Один из таких патогенов — штамм E. coli ST131, который относят к супербактериям — микроорганизмам, устойчивым к большинству противомикробных препаратов. Он известен как возбудитель инфекций мочевыводящих путей. У некоторых людей — пожилых и с ослабленным иммунитетом — они могут перерастать в более серьезные состояния, вплоть до сепсиса (общее инфекционное заражение организма).

Распространение супербактерий, подобных E. coli ST131, — растущая проблема не только в больницах, но и за их стенами. Такие инфекции тяжело поддаются лечению. По прогнозам ВОЗ, без принятия мер к 2050 году смертность из-за антибиотикорезистентности может достигнуть 10 миллионов человек ежегодно.

Не секрет, что один из основных факторов развития устойчивости к антибиотикам — их применение у людей и животных. Однако то, как мультирезистентные бактерии могут циркулировать и передаваться среди здоровых людей в быту, изучено не до конца. Прояснить вопрос взялась группа специалистов в области здравоохранения и инфекционных заболеваний из Сингапура. Их статья опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи в течение длительного времени (до восьми месяцев) наблюдали за 34 семьями пациентов, которые ранее перенесли инфекцию E. coli ST131 или другой разновидности кишечной палочки. Ученые брали образцы стула у этих людей и живущих с ними близких, а также анализировали пробы от питомцев и с поверхностей в домах. Для выявления вредоносного штамма и путей его распространения применили генетическое секвенирование.

В результате выявили небольшую группу из девяти человек с устойчиво высоким содержанием E. coli ST131 в образцах — доля бактерии в их кишечной микрофлоре достигала 57,79%. Такая картина сохранялась подолгу, не приводя к развитию инфекции.

Генетический анализ показал, что штаммы, обнаруженные у носителей и их близких, практически не различались, но у первых разнообразие E. coli ST131 было выше. Это говорило о том, что скрытые носители, скорее всего, и стали источником заражения для своих домашних. То есть такие люди могут быть «латентными резервуарами», способствующими распространению супербактерий.

Результаты исследования подчеркивают необходимость соблюдать правила личной гигиены даже дома и разрабатывать новые стратегии для снижения риска рассеивания резистентных бактерий. Среди возможных вариантов вмешательств, направленных на носителей супербактерий, — вакцинация, прием пробиотиков и пребиотиков, а также фекальная трансплантация. Но чтобы определить эффективность способов, нужны дополнительные исследования, заключили медики.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
878 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Медицина
# антибиотикорезистентность
# инфекции
# кишечная палочка
# супербактерии
# устойчивость к антибиотикам
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Ноя
700
Криптовалюты и грядущий финансовый кризис
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
01 Ноя
Бесплатно
Как собрать космический корабль
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Прогноз погоды на сто лет: существует ли глобальное потепление
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Славянская цифирь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
02 Ноя
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
03 Ноя
500
Под светом других звезд — внесолнечные планеты
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Ноя
700
Аппетит и как контролировать свой вес
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Ноя
750
Подъем Москвы и эпоха феодальной конфедерации на Северо-Востоке Руси
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Вычислительная биология старения: от теорий к прогнозам долголетия
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 октября, 16:53
ФизТех

Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.

ФизТех
# измерительная система
# измерительные приборы
# инженерия
# образование
# теоретическая физика
# универсализация
# физика
31 октября, 08:53
Любовь С.

Астрофизики подтвердили существование черных дыр второго поколения

Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.  

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# гравитационные волны
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# черные дыры звездной массы
31 октября, 10:14
Юлия Трепалина

Акулам и скатам понравилось играть с игрушками

Эксперимент, устроенный в морском аквариуме в Лос-Анджелесе, продемонстрировал, что акулы и скаты, принадлежащие к пластиножаберным рыбам, могут обладать более высоким уровнем интеллекта. Значит, им необходима обогащенная среда обитания при содержании в неволе.

Биология
# акулы
# игровое поведение
# интеллект животных
# поведение животных
# скаты
30 октября, 16:53
ФизТех

Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.

ФизТех
# измерительная система
# измерительные приборы
# инженерия
# образование
# теоретическая физика
# универсализация
# физика
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
29 октября, 16:24
Юлия Трепалина

Ветеринары раскритиковали риторику защитников природы о пользе изоляции кошек дома

В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.

Биология
# благополучие
# домашние животные
# защита природы
# изоляция
# кошки
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

    1 ноября, 14:20

  2. Скрытые разносчики супербактерий передали их своим домашним, не заболев сами

    1 ноября, 13:46

  3. Зевота: что происходит с организмом и кто может «заразиться»

    1 ноября, 12:08

  4. ИИ-комплекс спрогнозировал проницаемость нефтяных пластов с точностью 99,7% без остановки добычи

    1 ноября, 10:22
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Александр С
29 минут назад
Надо же, мой комментарий удалили. Придётся написать другой. Указанный в шапке статьи ЧУ "Центр коммуникаций" - это дочка АО "Атомэнергопром",

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

Elusive Joe
53 минуты назад
Читал, учёные приписывают комете возраст около 5 миллиардов лет. Старушка более чем в вдвое старше нашего солнца, разменявшего второй миллиард!

Комета 3I/ATLAS прошла перигелий и теперь будет видна на ночном небе

Александр С
54 минуты назад
Это интересно. Но надо было продолжить эксперимент - кормить мышей-алконавтов квашеной капустой: она содержит гистидин и нормализует микрофлору.

Диета с высоким содержанием сахара и жиров обернулась пристрастием к алкоголю

aRTUR Ko
57 минут назад
Юрий, при такой копеечной стоимости выстрела можно закидать так что отманеврируешься

США рассмотрят внедрение нового рельсотрона General Atomics в армию

Александр С
1 час назад
"разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду... реактивные ускорители... крылья и штурвал, как у реактивного самолета" -- и зачем это

Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster

Cyber Man
1 час назад
Фу, слился!)

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Mikhail Tinyakov
2 часа назад
Елизавета Завьялова научитесь хотя бы писать правильно авторов. Ави Лёб и никак не Лоуб. Нашли первую ссылку в инете и забили безграмотно в статью!!

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Недимон
2 часа назад
У нас есть денис, тупое говно тупого говна.

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Сергей Механик
2 часа назад
В торможении системы вознаграждения у человека может участвовать подорожание напитков, содержащих более чем 10%-ный раствор этанола.🥴

Диета с высоким содержанием сахара и жиров обернулась пристрастием к алкоголю

Valerij Zviozdkin
2 часа назад
Двойной тор с плазмой между магнитами или 2 встречных ускорителя плазмы может будут давать энергию синтеза:)Извините.

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

Сергей Механик
3 часа назад
Какой-то малюсенький Гонконг импортирует более чем в два раза больше, чем Россия? 😲

Рейтинг: 30 крупнейших стран-импортеров в мире

Николай Тихонской
3 часа назад
И как всегда этот Атлас приземлится в Челябинске

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Иван Кузьменок
3 часа назад
Давно все придумано уже и прыгает и крылья есть и наддувы

Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster

Роберт Требор
4 часа назад
Fenix, супер, спасибо

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Vitaliy Shuvaev
5 часов назад
какой же это бред про маневр у межзвездных комет есть прямая гиперболические траектории они не могут совершать маневров если у них нет руля

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

angie heart
5 часов назад
RRY, ни чё се Оумуамуа ё!

Комета 3I/ATLAS прошла перигелий и теперь будет видна на ночном небе

Сергей Механик
5 часов назад
Согласен, рассматривать далекое прошлое тоже иногда интересно.

«Джеймс Уэбб» получил новый портрет планетарной туманности «Красный Паук»

Сергей Механик
5 часов назад
Вариант интересный. Но самое интересное, я думаю, будет в стоимости, а также особенностях и разрешениях использования в населенных пунктах.

Маск сообщил новые подробности о Tesla Roadster

Vitaliy Shuvaev
5 часов назад
Легион, он 15 км в поперечнике и способен уничтожить тебя и весь твой род.

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Мухиддин Мирзабаев
6 часов назад
Смотрю одни алкаши обсуждает дела шейха, и даеют советы я в а.х.у.е

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно