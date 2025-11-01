Уведомления
Скрытые разносчики супербактерий передали их своим домашним, не заболев сами
Некоторые люди могут длительно носить в кишечнике большое количество бактерий кишечной палочки устойчивого ко многим антибиотикам штамма Escherichia coli sequence type 131 (ST131). При этом сами они не заболевают, но передают его своим домашним, выяснила группа инфекционистов из Сингапура.
Кишечная палочка (E. coli) — распространенный тип бактерий, обитающий в кишечнике человека и животных. Большинство ее штаммов безвредны и даже играют роль в поддержании здоровья кишечника, но некоторые разновидности с определенными генами способны вызывать заболевания, причем не только связанные с ЖКТ.
Один из таких патогенов — штамм E. coli ST131, который относят к супербактериям — микроорганизмам, устойчивым к большинству противомикробных препаратов. Он известен как возбудитель инфекций мочевыводящих путей. У некоторых людей — пожилых и с ослабленным иммунитетом — они могут перерастать в более серьезные состояния, вплоть до сепсиса (общее инфекционное заражение организма).
Распространение супербактерий, подобных E. coli ST131, — растущая проблема не только в больницах, но и за их стенами. Такие инфекции тяжело поддаются лечению. По прогнозам ВОЗ, без принятия мер к 2050 году смертность из-за антибиотикорезистентности может достигнуть 10 миллионов человек ежегодно.
Не секрет, что один из основных факторов развития устойчивости к антибиотикам — их применение у людей и животных. Однако то, как мультирезистентные бактерии могут циркулировать и передаваться среди здоровых людей в быту, изучено не до конца. Прояснить вопрос взялась группа специалистов в области здравоохранения и инфекционных заболеваний из Сингапура. Их статья опубликована в журнале Nature Communications.
Исследователи в течение длительного времени (до восьми месяцев) наблюдали за 34 семьями пациентов, которые ранее перенесли инфекцию E. coli ST131 или другой разновидности кишечной палочки. Ученые брали образцы стула у этих людей и живущих с ними близких, а также анализировали пробы от питомцев и с поверхностей в домах. Для выявления вредоносного штамма и путей его распространения применили генетическое секвенирование.
В результате выявили небольшую группу из девяти человек с устойчиво высоким содержанием E. coli ST131 в образцах — доля бактерии в их кишечной микрофлоре достигала 57,79%. Такая картина сохранялась подолгу, не приводя к развитию инфекции.
Генетический анализ показал, что штаммы, обнаруженные у носителей и их близких, практически не различались, но у первых разнообразие E. coli ST131 было выше. Это говорило о том, что скрытые носители, скорее всего, и стали источником заражения для своих домашних. То есть такие люди могут быть «латентными резервуарами», способствующими распространению супербактерий.
Результаты исследования подчеркивают необходимость соблюдать правила личной гигиены даже дома и разрабатывать новые стратегии для снижения риска рассеивания резистентных бактерий. Среди возможных вариантов вмешательств, направленных на носителей супербактерий, — вакцинация, прием пробиотиков и пребиотиков, а также фекальная трансплантация. Но чтобы определить эффективность способов, нужны дополнительные исследования, заключили медики.
Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.
Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.
Эксперимент, устроенный в морском аквариуме в Лос-Анджелесе, продемонстрировал, что акулы и скаты, принадлежащие к пластиножаберным рыбам, могут обладать более высоким уровнем интеллекта. Значит, им необходима обогащенная среда обитания при содержании в неволе.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
