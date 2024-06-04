У 50-летней пациентки из Канады выявили «синдром автопивоварни»

Жительница Торонто на протяжении двух лет семь раз попадала в отделение скорой помощи с признаками алкогольного опьянения. Сама пациентка настаивала, что не пьет спиртное, и это подтверждала ее семья. Последующий анализ состояния женщины показал, что она страдает редким заболеванием, при котором в кишечнике под действием собственных микроорганизмов образуется опьяняющее количество этанола.

Отчет о необычном случае из медицинской практики опубликовало научное издание Canadian Medical Association Journal. Один из авторов работы — лечащий врач пациентки и специалист по инфекционным заболеваниям Рахель Зевуде (Rahel Zewude) из Университета Торонто (Канада). О деталях этого дела она также рассказала в интервью CNN.

По словам доктора, при многократных обращениях 50-летней пациентки к врачам ей ставили диагноз «алкогольная интоксикация», несмотря на отрицание спиртного. На опьянение указывали все симптомы: больная испытывала вялость и чрезмерную сонливость, из-за которой даже падала, ее дыхание пахло алкоголем, а речь была спутанной. Кроме того, этанол находили в крови. Его концентрация в разных случаях колебалась от 39 до 62 миллимолей на литр, тогда как в норме показатель не должен превышать двух миллимолей на литр.

Неконтрастная компьютерная томография (КТ) головы не выявила у женщины острых внутричерепных нарушений. Кроме того, обследование у психиатров-наркологов в разных больницах не подтвердило подозрений об алкоголизме.

Между тем из медицинской карты женщины следовало, что на протяжении пяти предыдущих лет у нее неоднократно случались рецидивы инфекции мочевыводящих путей. Из-за этого она частыми курсами принимала антибиотики: ципрофлоксацин и нитрофурантоин. Также пациентка страдала рефлюксной болезнью, которую лечили декслансопразолом.

В чем причина состояния, напоминавшего опьянение, медики догадались только во время ее седьмого посещения скорой. Именно тогда концентрация этанола в крови больной достигла 62 миллимолей на литр, что уже считается опасным для жизни. Сопоставив все факты о состоянии, врач рекомендовал рассмотреть возможность диагноза «синдром автопивоварни». Он выписал женщине противогрибковый препарат флуконазол и направил на консультацию к гастроэнтерологу.

«Синдром автопивоварни», также известный как синдром ферментации кишечника, — крайне редкое заболевание, при котором бактерии и грибки в желудочно-кишечном тракте превращают в этанол сахар и другие углеводы из поступающей пищи. Лечение предусматривает изменение питания в сторону сокращения потребления углеводов, прием противогрибковых средств и пробиотиков, увеличивающих количество полезных бактерий в системе пищеварения.

Эту схему и применили в гастроэнтерологической клинике, в которой пациентка консультировалась. Лечение подействовало, хотя, чтобы полностью избавиться от симптомов, больной потребовались два курса флуконазола и длительная низкоуглеводная диета. Помимо этого, ей назначили пробиотики Lactobacillus acidophilus для восстановления микрофлоры кишечника.

По мнению канадских врачей, к «синдрому автопивоварни» у женщины привело сочетание генетической предрасположенности и дисбиоза кишечника из-за частого лечения антибиотиками и декслансопразолом. Сегодня пациентка уже не принимает противогрибковые препараты, но из-за риска рецидива по-прежнему соблюдает низкоуглеводную диету. Также она продолжает наблюдаться у гастроэнтеролога и диетолога.

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