Хирурги впервые пересадили свиное легкое человеку
Китайские ученые первыми в мире трансплантировали пациенту легкое генетически модифицированной свиньи. Орган оставался жизнеспособным на протяжении девяти дней и не вызвал отторжения, однако иммунная система человека оказалась не до конца подготовленной к столь сложной операции. Хирурги считают эксперимент прогрессом в инженерии, и этот опыт послужит для дальнейших работ.
В качестве донора выбрали 22-месячного самца свиньи породы бама весом 70 килограммов с отредактированным (были изменены шесть генов) геномом, совместимым с человеческим. Реципиентом стал 39-летний мужчина, у которого констатировали смерть мозга после кровоизлияния. Подробно состояние больного до и после пересадки ученые описали в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.
При подготовке к трансплантации левого легкого животного правое медики использовали для тестирования на патоген. Пациенту же за день до операции начали проводить иммуноиндукцию, то есть стимулировали иммунную систему организма к выработке специфических антител или клеток, направленных против определенного антигена. Исследователи отметили, что при ксенотрансплантации (пересадка человеку органов животных) легкие — самые сложные, поскольку иммунная система наиболее уязвима перед возможными инфекциями.
Время холодовой ишемии (максимальный период, в течение которого донорский орган может сохраняться в холоде после его изъятия и до трансплантации) во время операции составило 206 минут. После этого врачи вели послеоперационный мониторинг, оценивая иммунный статус реципиента.
Ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение девяти дней без признаков сверхострого отторжения или инфекции. Динамические физиологические и гемодинамические параметры оставались стабильными, что указывало на гомеостаз, способность организма поддерживать стабильность внутренней среды. Хотя через сутки медики наблюдали тяжелый отек, признаки скопления жидкости и повреждения ткани, вызванные воспалением. По истечении запланированного времени пациента отключили от аппаратов.
Генетически модифицированные свиные легкие трансплантировали человеку впервые, и этот эксперимент, по мнению ученых, можно считать успешным. Однако его результаты свидетельствуют и о ключевых проблемах, которые нужно решить для клинического внедрения. В частности, на функцию трансплантата и иммунный ответ могло повлиять наличие «родного» легкого у реципиента, затруднявшее оценку долгосрочной жизнеспособности свиного органа. Кроме того, в будущем необходима более комплексная стратегия защиты иммунной системы.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
