26 августа, 15:51
Елена Авдеева
Хирурги впервые пересадили свиное легкое человеку

Китайские ученые первыми в мире трансплантировали пациенту легкое генетически модифицированной свиньи. Орган оставался жизнеспособным на протяжении девяти дней и не вызвал отторжения, однако иммунная система человека оказалась не до конца подготовленной к столь сложной операции. Хирурги считают эксперимент прогрессом в инженерии, и этот опыт послужит для дальнейших работ.

Медицина
# генная инженерия
# донорские органы
# ксенотрансплантация
# легкие
# пересадка органов
Ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение девяти / © Nature Medicine / He et al.

В качестве донора выбрали 22-месячного самца свиньи породы бама весом 70 килограммов с отредактированным (были изменены шесть генов) геномом, совместимым с человеческим. Реципиентом стал 39-летний мужчина, у которого констатировали смерть мозга после кровоизлияния. Подробно состояние больного до и после пересадки ученые описали в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

При подготовке к трансплантации левого легкого животного правое медики использовали для тестирования на патоген. Пациенту же за день до операции начали проводить иммуноиндукцию, то есть стимулировали иммунную систему организма к выработке специфических антител или клеток, направленных против определенного антигена. Исследователи отметили, что при ксенотрансплантации (пересадка человеку органов животных) легкие — самые сложные, поскольку иммунная система наиболее уязвима перед возможными инфекциями.

Время холодовой ишемии (максимальный период, в течение которого донорский орган может сохраняться в холоде после его изъятия и до трансплантации) во время операции составило 206 минут. После этого врачи вели послеоперационный мониторинг, оценивая иммунный статус реципиента.

Ксенотрансплантат легкого сохранял жизнеспособность и функциональность в течение девяти дней без признаков сверхострого отторжения или инфекции. Динамические физиологические и гемодинамические параметры оставались стабильными, что указывало на гомеостаз, способность организма поддерживать стабильность внутренней среды. Хотя через сутки медики наблюдали тяжелый отек, признаки скопления жидкости и повреждения ткани, вызванные воспалением. По истечении запланированного времени пациента отключили от аппаратов.

Генетически модифицированные свиные легкие трансплантировали человеку впервые, и этот эксперимент, по мнению ученых, можно считать успешным. Однако его результаты свидетельствуют и о ключевых проблемах, которые нужно решить для клинического внедрения. В частности, на функцию трансплантата и иммунный ответ могло повлиять наличие «родного» легкого у реципиента, затруднявшее оценку долгосрочной жизнеспособности свиного органа. Кроме того, в будущем необходима более комплексная стратегия защиты иммунной системы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Елена Авдеева
82 статей
Автор специализируется на материалах по психологии, социологии и другим гуманитарным дисциплинам. Исследует мотивацию, восприятие, коммуникацию и механизмы коллективного поведения.
Показать больше
Комментарии

