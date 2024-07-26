Мужчины с мутацией в генах BRCA попали в группу риска по нескольким видам рака

Генетические варианты BRCA1 и BRCA2 связаны с повышенным риском развития рака молочных желез и яичников у женщин. Однако половина носителей этих мутаций — мужчины, и для них последствия изучены гораздо хуже. В новой работе международный коллектив ученых выяснил, каких видов рака следует опасаться и в каком возрасте начинать скрининг.

Роль вариантов генов BRCA1 и BRCA2 для наследственной предрасположенности к раку груди и яичников распознали в 1990-е годы. С тех пор разработаны методы раннего выявления риска и профилактики, которые дают неплохие результаты. Это и операции по удалению яичников, и ингибиторы PARP, замедляющие развитие опухоли. Все это существенно снижает смертность среди женщин.

Появляется все больше данных о том, что носители патогенных вариантов BRCA1 и BRCA2 мужского пола тоже в группе риска. Однако эту группу населения реже тестируют, поэтому лечащие врачи не в курсе об их статусе.

Согласно американской статистике, один из 250 человек имеет варианты BRCA1 и BRCA2, доля же заболевших раком среди носителей неизвестна, поскольку мужчин тестируют в 10 раз реже, чем женщин. Причины не только в отсутствии медицинских рекомендаций, но и в недостаточном просвещении, особенностях поведения.

В обзоре, опубликованном в журнале JAMA Oncology, большой коллектив ученых во главе с доктором Хезер Ченг с медицинского факультета Университета Вашингтона собрал воедино данные о риске развития рака у мужчин с патогенными вариантами BRCA. По мнению авторов, лечащим врачам нужно тщательнее собирать семейный анамнез. Информация о случаях рака по материнской и отцовской линии помогает выявить наследственную предрасположенность.

Рак простаты, поджелудочной железы и груди у мужчин — тоже показания для генетического тестирования. Имеющиеся данные по распространенности патогенных вариантов BRCA в США следует рассматривать с осторожностью, отметили ученые. Поскольку их в основном проводили на европейском населении, а в группе мужчин перекос в сторону ашкеназских евреев.

У носителей BRCA1 риск рака простаты возрастает в 3,8 раза, при BRCA2 — в 4,7-8,6 раза. Эти мутации также повышают вероятность метастаз.

«Принимая во внимание эти данные, мужчины с BRCA1/2 — в группе высокого риска агрессивного рака простаты. Точные оценки для популяции в целом дать затруднительно», — сделали вывод авторы.

Согласно методологии IMPACT (программы для выявления предрасположенности к раку простаты у мужчин), скрининг для носителей BRCA2 следует начинать в промежутке от 40 до 45 лет. Хотя есть разные мнения о регулярности — ежегодно или дважды в год. Для носителей BRCA1 возраст начала исследований на рак неясен. Чтобы найти оптимальные подходы, ученые советуют проводить скрининг при любом удобном случае.

У носителей BRCA1 в 1,9 раза чаще диагностируют рак поджелудочной железы, в BRCA2 риск возрастает в 3-7,8 раза. После 50 лет вероятность заболеть повышается еще сильнее. Смертность от этого вида рака высокая.

Рак груди у мужчин довольно редок — у одного из 833. Однако BRCA2 повышает риск от семи до девяти процентов, BRCA1 — только до 1,2 процента. Также есть данные, что носители этих патогенных вариантов чаще страдают от рака желудка, особенно в сочетании с инфицированием Helicobacter pylori. Четкой связи с другими видами рака не выявлено либо по ним нет исследований.

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