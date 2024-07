В МГПУ узнали, почему иностранцы путаются в названиях московских улиц

Один из самых показательных примеров — вариации в транслитерации названия улицы «Охотный ряд». Это короткое и, казалось бы, несложное название может ввести туристов в замешательство, ведь в городе можно встретить целый ряд его различных написаний латиницей: Ohotny Ryad, Okhotny Ryad street, Ulitsa Okhotniy Ryad, Ohotny Riad. Неподготовленному человеку может показаться, что речь идет о нескольких разных улицах, а не об одной.

«Отсутствие единообразия и четких стандартов в транслитерации и переводе названий городских объектов — серьезное препятствие для комфортного ориентирования иностранных туристов в Москве. Путешественники вынуждены расшифровывать надписи на указателях, теряя драгоценное время, которое могли бы посвятить знакомству с достопримечательностями и погружению в атмосферу города», – отмечает автор исследования, Вероника Никитина, кандидат филологических наук, эксперт в области теоретической лингвистики, перевода и переводоведения, доцент кафедры языкознания и переводоведения ИИЯ МГПУ.

Проблема несоответствия различных вариантов перевода и транслитерации затрагивает не только «Охотный ряд», но и множество других знаковых мест Москвы. Например, Проспект Мира может превратиться в Prospekt Mira или Mira Avenue, Большая Никитская улица — в Bol’shaya Nikitskaya Ulitsa или Big Nikitskaya street, а площадь Красные Ворота в Krasnye Vorota Square или Red Gate square.

Согласно Общемосковскому классификатору улиц Москвы, транслитерация должна осуществляться с ориентацией на систему «Б» ГОСТ 7.79-2000. На практике же переводы и транслитерации зачастую выполняются автоматически, при помощи стандарта BGN для передачи кириллических топонимов. Но из-за богатства и сложности фонетической системы русского языка одной лишь автоматизированной транслитерации оказывается недостаточно. Для достижения точности и благозвучия перевода требуется интеллектуальная обработка — практическая транскрипция, учитывающая особенности произношения и восприятия слов носителями других языков.

Яркие примеры, когда автоматическая транслитерация ведет к искажению произношения: топонимы с буквой «г» перед гласной (улица Академика Волгина). По стандарту BGN получаем ulica Akademika Volgina, что будет прочитано как «улика Академика Волжина». Корректный вариант с использованием буквосочетания gh – Akademika Volghina Ulitsa. Названия с буквой «я» (улица Большая Дмитровка). Транслитерация дает ulica Bol’shaja Dmitrovka, что звучит как «улика Большджая Дмитровка». Правильная передача через диграф ya – Bolshaya Dmitrovka Ulitsa. Топонимы с буквой «х» (улица Сходненская). Ошибочное прочтение Shodnenskaja Ulitsa как «Шодненская улика». Верный вариант через kh – Skhodnenskaya Ulitsa.

Сейчас на улицах Москвы используются разные инструменты для репрезентации топонимов. Общепринято, что перевод касается передачи названий памятников и культовых сооружений, которые отражены на картах и в путеводителях города. Сравните транслитерирование топонима Крестовоздвиженская церковь: посредством пофонемной транскрипции Krestovozdvizhenskaya Tserkov и посредством полного перевода the Exaltation of the Cross Church. Другие примеры: Красная площадь — Red Square, Кремлёвская стена — Moscow Kremlin Wall, Соборная площадь — Cathedral Square, Останкинская телебашня — Ostankino TV Tower, Храм Василия Блаженного — St. Basil’s Cathedral, Патриаршие пруды — Patriarch’s Pond, Покровский монастырь — Intercession Monastery.

Здесь возникает вопрос, как быть с переводом классификаторов улица, переулок, проезд, площадь. С одной стороны, такой вариант легче воспринимается иностранцами, с другой — делает сложным восприятие для русскоязычных граждан. И если английский перевод слова «улица» на слуху у большинства, то с переводом более редких терминов могут возникнуть затруднения: переулок — side-street, набережная — embankment, площадь — square, тупик — dead end и т. д. Поэтому в случаях, когда перевод не созвучен с русским наименованием, предпочтительнее использовать транслитерацию.

Ориентируясь на передовой мировой опыт и учитывая особенности русского языка, можно выработать эффективную систему, которая значительно упростит навигацию для иностранцев в российской столице и повысит туристическую привлекательность Москвы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

МГПУ 11 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.