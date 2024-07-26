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В МГПУ узнали, почему иностранцы путаются в названиях московских улиц
Москва, знаменитая своими историческими памятниками, культурным наследием и современной инфраструктурой, каждый год принимает огромное количество туристов из разных стран. Но, прогуливаясь по московским улочкам и проспектам, зарубежные гости зачастую сталкиваются с непростой задачей — понять и правильно интерпретировать названия на уличных табличках и в путеводителях. Именном об этом новое исследование МГПУ.
Один из самых показательных примеров — вариации в транслитерации названия улицы «Охотный ряд». Это короткое и, казалось бы, несложное название может ввести туристов в замешательство, ведь в городе можно встретить целый ряд его различных написаний латиницей: Ohotny Ryad, Okhotny Ryad street, Ulitsa Okhotniy Ryad, Ohotny Riad. Неподготовленному человеку может показаться, что речь идет о нескольких разных улицах, а не об одной.
«Отсутствие единообразия и четких стандартов в транслитерации и переводе названий городских объектов — серьезное препятствие для комфортного ориентирования иностранных туристов в Москве. Путешественники вынуждены расшифровывать надписи на указателях, теряя драгоценное время, которое могли бы посвятить знакомству с достопримечательностями и погружению в атмосферу города», – отмечает автор исследования, Вероника Никитина, кандидат филологических наук, эксперт в области теоретической лингвистики, перевода и переводоведения, доцент кафедры языкознания и переводоведения ИИЯ МГПУ.
Проблема несоответствия различных вариантов перевода и транслитерации затрагивает не только «Охотный ряд», но и множество других знаковых мест Москвы. Например, Проспект Мира может превратиться в Prospekt Mira или Mira Avenue, Большая Никитская улица — в Bol’shaya Nikitskaya Ulitsa или Big Nikitskaya street, а площадь Красные Ворота в Krasnye Vorota Square или Red Gate square.
Согласно Общемосковскому классификатору улиц Москвы, транслитерация должна осуществляться с ориентацией на систему «Б» ГОСТ 7.79-2000. На практике же переводы и транслитерации зачастую выполняются автоматически, при помощи стандарта BGN для передачи кириллических топонимов. Но из-за богатства и сложности фонетической системы русского языка одной лишь автоматизированной транслитерации оказывается недостаточно. Для достижения точности и благозвучия перевода требуется интеллектуальная обработка — практическая транскрипция, учитывающая особенности произношения и восприятия слов носителями других языков.
Яркие примеры, когда автоматическая транслитерация ведет к искажению произношения: топонимы с буквой «г» перед гласной (улица Академика Волгина). По стандарту BGN получаем ulica Akademika Volgina, что будет прочитано как «улика Академика Волжина». Корректный вариант с использованием буквосочетания gh – Akademika Volghina Ulitsa. Названия с буквой «я» (улица Большая Дмитровка). Транслитерация дает ulica Bol’shaja Dmitrovka, что звучит как «улика Большджая Дмитровка». Правильная передача через диграф ya – Bolshaya Dmitrovka Ulitsa. Топонимы с буквой «х» (улица Сходненская). Ошибочное прочтение Shodnenskaja Ulitsa как «Шодненская улика». Верный вариант через kh – Skhodnenskaya Ulitsa.
Сейчас на улицах Москвы используются разные инструменты для репрезентации топонимов. Общепринято, что перевод касается передачи названий памятников и культовых сооружений, которые отражены на картах и в путеводителях города. Сравните транслитерирование топонима Крестовоздвиженская церковь: посредством пофонемной транскрипции Krestovozdvizhenskaya Tserkov и посредством полного перевода the Exaltation of the Cross Church. Другие примеры: Красная площадь — Red Square, Кремлёвская стена — Moscow Kremlin Wall, Соборная площадь — Cathedral Square, Останкинская телебашня — Ostankino TV Tower, Храм Василия Блаженного — St. Basil’s Cathedral, Патриаршие пруды — Patriarch’s Pond, Покровский монастырь — Intercession Monastery.
Здесь возникает вопрос, как быть с переводом классификаторов улица, переулок, проезд, площадь. С одной стороны, такой вариант легче воспринимается иностранцами, с другой — делает сложным восприятие для русскоязычных граждан. И если английский перевод слова «улица» на слуху у большинства, то с переводом более редких терминов могут возникнуть затруднения: переулок — side-street, набережная — embankment, площадь — square, тупик — dead end и т. д. Поэтому в случаях, когда перевод не созвучен с русским наименованием, предпочтительнее использовать транслитерацию.
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