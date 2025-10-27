Уведомления
Обзор научных работ показал, что причины непереносимости глютена могут быть не в нем самом
В последнее время отказ от глютена, или клейковины — белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, — превратился в модный тренд. В соцсетях и СМИ некоторые популярные блогеры и знаменитости преподносят безглютеновые диеты как секрет хороших самочувствия и внешности. Тем не менее обзор десятков научных работ показал, что у большинства людей, считающих себя чувствительными к глютену, причина негативной реакции часто кроется не в самой клейковине.
В метаанализе, статья о котором вышла в авторитетном медицинском журнале The Lancet, речь идет о так называемой нецелиакийной чувствительности к глютену (НЦЧГ). При этом состоянии люди могут испытывать проблемы с пищеварением и другие симптомы после употребления продуктов с клейковиной. Однако у них отсутствуют признаки аллергии на пшеницу и целиакии — аутоиммунного заболевания, при котором глютен повреждает кишечник.
Чтобы обобщить информацию о том, какие факторы могут стоять за НЦЧГ, исследователи рассмотрели почти шесть десятков научных публикаций об этом состоянии, изменении его симптомов и возможных причинах их возникновения, включая связанные с иммунной системой, барьерной функцией кишечника, микробиомом и психологическими факторами.
В результате выяснилось, что специфические реакции именно на глютен встречаются, но довольно редки. В двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях, когда ни испытуемые, ни ученые не знали, кто получает глютен, а кто — плацебо, разница в симптомах между группами практически исчезала.
Многие люди реагировали на плацебо так же, как на клейковину, а порой сильнее. Это явление, известное как эффект ноцебо: ожидание нежелательных реакций приводило к их реальному возникновению, даже когда пациенты в действительности не получали глютен. Исследования с применением методов нейровизуализации подтверждают, что тревога и негативные ожидания активируют области мозга, отвечающие за боль и восприятие угроз. Это может влиять на то, как человек воспринимает ощущения в кишечнике, и провоцировать недомогание.
Кроме того, в ряде исследований гастроэнтерологи продемонстрировали, что симптомы у пациентов без целиакии и аллергии на пшеницу вызывали не глютен, а группа короткоцепочечных углеводов, которые обозначают англоязычной аббревиатурой FODMAP. Они содержатся в пшенице, луке, чесноке, бобах, некоторых фруктах и других продуктах. В одном из экспериментов фруктаны, один из видов FODMAP, провоцировали более выраженные вздутие и дискомфорт, чем сам глютен.
Когда участников с предполагаемой чувствительностью к глютену переводили на диету с низким содержанием FODMAP, симптомы ослабевали, даже при повторном вводе клейковины в рацион. То есть многие могут чувствовать себя лучше на безглютеновой диете не из-за того, что исключают клейковину, а потому, что ограничивают потребление продуктов из группы FODMAP и в целом больше следят за питанием.
Поскольку НЦЧГ нельзя диагностировать по анализу крови или другим биомаркерам, авторы статьи призвали применять комплексный подход при подозрениях на это состояние. Необходимо исключить целиакию и аллергию на пшеницу, оптимизировать общее качество рациона и попробовать диету с низким содержанием FODMAP. И только если симптомы сохранятся, под наблюдением диетолога можно ненадолго исключить продукты с глютеном, а затем проверить реакцию на их возвращение в рацион. Может быть полезна и консультация с психологом.
Такой подход позволит избежать ненужных ограничений, ведь безглютеновые продукты не только ощутимо дороже обычных, но часто беднее клетчаткой и другими важными питательными веществами, подытожили исследователи.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Ежедневно, еще до восхода солнца, миллионы птиц по всей планете наполняют воздух своими голосами. Этот рассветный концерт — одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Почему пернатые певцы предпочитают встречать день именно так? Авторы нового исследования предложили простой ответ: птицы не могут иначе. Ночь заставляет их молчать, а утро дает долгожданную свободу, выплескивающуюся в бурном и страстном хоре.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Ученые создали инструмент, с помощью которого нейросети смогут эффективнее избегать нежелательных тем
Команда исследователей из Т-Технологий и МФТИ разработала метод, позволяющий построить детальную «карту» эволюции абстрактных понятий в глубине больших языковых моделей. Этот подход, основанный на «графах потоков признаков», не только открывает «черный ящик» ИИ, делая его работу прозрачной, но и дает в руки ученых мощный инструмент для точного управления поведением нейросетей, например, для подавления нежелательных тем в генерируемом тексте.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
