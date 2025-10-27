Обзор научных работ показал, что причины непереносимости глютена могут быть не в нем самом

В последнее время отказ от глютена, или клейковины — белков, содержащихся в пшенице, ржи и ячмене, — превратился в модный тренд. В соцсетях и СМИ некоторые популярные блогеры и знаменитости преподносят безглютеновые диеты как секрет хороших самочувствия и внешности. Тем не менее обзор десятков научных работ показал, что у большинства людей, считающих себя чувствительными к глютену, причина негативной реакции часто кроется не в самой клейковине.

В метаанализе, статья о котором вышла в авторитетном медицинском журнале The Lancet, речь идет о так называемой нецелиакийной чувствительности к глютену (НЦЧГ). При этом состоянии люди могут испытывать проблемы с пищеварением и другие симптомы после употребления продуктов с клейковиной. Однако у них отсутствуют признаки аллергии на пшеницу и целиакии — аутоиммунного заболевания, при котором глютен повреждает кишечник.

Чтобы обобщить информацию о том, какие факторы могут стоять за НЦЧГ, исследователи рассмотрели почти шесть десятков научных публикаций об этом состоянии, изменении его симптомов и возможных причинах их возникновения, включая связанные с иммунной системой, барьерной функцией кишечника, микробиомом и психологическими факторами.

В результате выяснилось, что специфические реакции именно на глютен встречаются, но довольно редки. В двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях, когда ни испытуемые, ни ученые не знали, кто получает глютен, а кто — плацебо, разница в симптомах между группами практически исчезала.

Многие люди реагировали на плацебо так же, как на клейковину, а порой сильнее. Это явление, известное как эффект ноцебо: ожидание нежелательных реакций приводило к их реальному возникновению, даже когда пациенты в действительности не получали глютен. Исследования с применением методов нейровизуализации подтверждают, что тревога и негативные ожидания активируют области мозга, отвечающие за боль и восприятие угроз. Это может влиять на то, как человек воспринимает ощущения в кишечнике, и провоцировать недомогание.

Кроме того, в ряде исследований гастроэнтерологи продемонстрировали, что симптомы у пациентов без целиакии и аллергии на пшеницу вызывали не глютен, а группа короткоцепочечных углеводов, которые обозначают англоязычной аббревиатурой FODMAP. Они содержатся в пшенице, луке, чесноке, бобах, некоторых фруктах и других продуктах. В одном из экспериментов фруктаны, один из видов FODMAP, провоцировали более выраженные вздутие и дискомфорт, чем сам глютен.

Когда участников с предполагаемой чувствительностью к глютену переводили на диету с низким содержанием FODMAP, симптомы ослабевали, даже при повторном вводе клейковины в рацион. То есть многие могут чувствовать себя лучше на безглютеновой диете не из-за того, что исключают клейковину, а потому, что ограничивают потребление продуктов из группы FODMAP и в целом больше следят за питанием.

Поскольку НЦЧГ нельзя диагностировать по анализу крови или другим биомаркерам, авторы статьи призвали применять комплексный подход при подозрениях на это состояние. Необходимо исключить целиакию и аллергию на пшеницу, оптимизировать общее качество рациона и попробовать диету с низким содержанием FODMAP. И только если симптомы сохранятся, под наблюдением диетолога можно ненадолго исключить продукты с глютеном, а затем проверить реакцию на их возвращение в рацион. Может быть полезна и консультация с психологом.

Такой подход позволит избежать ненужных ограничений, ведь безглютеновые продукты не только ощутимо дороже обычных, но часто беднее клетчаткой и другими важными питательными веществами, подытожили исследователи.

Юлия Трепалина 868 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.