Химик объяснил, почему не следует заменять мыло антисептиками

В современном мире, где гигиена стала неотъемлемой частью нашей повседневности, антисептики прочно вошли в жизнь миллионов людей. Эти удобные средства обещают мгновенную защиту от бактерий и вирусов, но так ли они безопасны, как кажется на первый взгляд? Оказывается, постоянное использование антисептиков вместо традиционного мытья рук может нести скрытые угрозы для здоровья. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились к эксперту — доценту кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрею Дорохову, который подробно объяснил, почему антисептики не должны становиться полноценной заменой воде и мылу.

Научная основа потенциального вреда от чрезмерного использования антисептиков кроется в их воздействии на естественные защитные механизмы кожи и микроорганизмы. Как объясняет Андрей Дорохов, наша кожа обладает собственным защитным барьером — липидной пленкой, которая выполняет роль естественного щита против вредных воздействий окружающей среды. «Спиртосодержащие антисептики разрушают естественный липидный барьер кожи, защищающий ее от вредных воздействий окружающей среды», — предупреждает эксперт. Это делает кожу уязвимой для проникновения бактерий и других вредных веществ, создавая парадоксальную ситуацию: средство, призванное защищать, в конечном счете может ослабить естественную защиту организма.

Особого внимания заслуживают различные виды антисептиков, представленные на рынке. Наиболее распространены спиртосодержащие средства на основе этанола, изопропанола или их комбинаций — они эффективны против многих патогенов, но агрессивно воздействуют на кожу. Широко используются также препараты на основе четвертичных аммониевых соединений, таких как цетилпиридиний хлорид, которые менее раздражают кожу, но могут быть менее эффективны против некоторых вирусов. Отдельную группу составляют антисептики с триклозаном и хлоргексидином — эти вещества обладают пролонгированным действием, но именно их постоянное применение способствует развитию устойчивости у микроорганизмов. Йодсодержащие препараты (повидон-йод) эффективны против широкого спектра патогенов, но могут вызывать окрашивание кожи и аллергические реакции. Понимание этих различий помогает осознанно подходить к выбору антисептиков для разных ситуаций.



Один из самых распространенных и опасных мифов — убеждение, что антисептики могут полностью заменить мытье рук с мылом. Реальность, которую описывает эксперт, оказывается значительно сложнее. «Антисептики не всегда эффективны против всех видов бактерий», — подчеркивает Андрей Дорохов. Например, они могут не справляться с устойчивыми к антибиотикам бактериями или некоторыми вирусами, такими как вирус гриппа. Это опровергает миф о всесильности антисептиков и их способности обеспечить полную защиту от всех патогенов.

Еще одно серьезное заблуждение касается якобы полной безопасности постоянного использования этих средств. На практике же, как отмечает химик, «постоянное использование антисептиков, за исключением спиртосодержащих средств, способствует развитию резистентности у бактерий». Микроорганизмы постепенно вырабатывают устойчивость к действующим веществам антисептиков, что делает их менее эффективными в будущем. Особую тревогу вызывает тот факт, что многие люди не учитывают индивидуальную чувствительность к компонентам антисептиков. «Некоторые компоненты антисептиков — такие как цетилпиридиний хлорид, повидон-йод, триклозан и хлоргексидин — способны вызывать аллергические реакции», — предупреждает эксперт. Игнорирование этого нюанса может привести к серьезным дерматологическим проблемам, особенно у людей с чувствительной кожей или склонностью к аллергиям.

Важно понимать, что антисептики предназначены для ситуаций, когда вымыть руки с мылом невозможно — в транспорте, общественных местах, во время путешествий. Они не должны становиться заменой регулярному мытью рук теплой водой с мылом, которое эффективно удаляет не только микробы, но и грязь, жир, и другие загрязнения. Во-вторых, при выборе антисептиков стоит обращать внимание на их состав и отдавать предпочтение средствам, содержащие увлажняющие компоненты — глицерин, пантенол, экстракты растений — это поможет частично компенсировать повреждающее действие на липидный барьер кожи.

Особую осторожность следует проявлять людям с уже имеющимися кожными проблемами — экземой, дерматитами, повышенной сухостью кожи. Им стоит минимизировать использование спиртосодержащих средств или выбирать альтернативные варианты с менее агрессивными компонентами. «При случайном попадании в глаза или рот антисептики могут вызывать раздражение слизистых оболочек, что приведет к возникновению неприятных ощущений — жжению, покраснению и даже временному ухудшению зрения», — добавляет Андрей Дорохов. Поэтому при использовании спреев и гелей необходимо соблюдать особую аккуратность, избегать распыления около лица и тщательно мыть руки после применения, особенно перед едой.



Антисептики, безусловно, заняли важное место в нашей жизни как средства экстренной гигиены, но их использование требует взвешенного и разумного подхода. Ключевой тезис эксперта сводится к тому, что эти средства должны дополнять, а не заменять традиционное мытье рук. Осознанное использование антисептиков с пониманием их состава, механизма действия и потенциальных рисков позволяет извлечь из них максимальную пользу при минимальном вреде для здоровья. Помните, что забота о гигиене не должна превращаться в борьбу с собственной кожей — баланс и умеренность остаются лучшими союзниками в сохранении здоровья в современном мире.

