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Музыка облегчила восстановление пациентов после операций
Прослушивание музыки после хирургических вмешательств успокаивающе действует на приходящих в себя пациентов, помогает снижать у них уровень тревоги, болезненных ощущений и потребность в опиоидных анальгетиках. Позитивное влияние музыки подтвердило недавнее американское исследование, в котором специалисты рассмотрели несколько десятков работ по этой теме.
Медики давно знают о болеутоляющем эффекте музыки. В одном из экспериментов музыкальная терапия уменьшила послеоперационную боль у пациентов с заболеваниями позвоночника. В другом исследовании выяснилось, что любимые мелодии эффективнее снижали чувствительность к боли в тестах с тепловым воздействием по сравнению с незнакомой музыкой.
Ученые из медицинского колледжа при Калифорнийском университете Нортстейт в Элк-Гроуве (США) решили детально проанализировать существующие свидетельства о роли музыки в восстановлении людей после операций. Рассмотрев свыше 3700 публикаций, исследователи отобрали для систематического обзора 35 статей.
Метаанализ выявил, что прослушивание музыки в наушниках или через динамики способствовало скорейшему восстановлению после хирургических процедур. В частности, пациенты, которые получали музыкальную терапию, на следующий день меньше страдали от боли. Оценка с помощью числовой рейтинговой и визуальной аналоговой шкал показала снижение боли на 19% и 7% соответственно.
Кроме того, у слушавших музыку уровень тревожности оказался на 3% ниже, а пульс — примерно на 4,5 удара в минуту реже, чем у пациентов без музыкальной терапии. Также первые получали существенно меньше морфина — в среднем 0,758 миллиграмма против 1,654 миллиграмма у тех, кто не слушал музыку.
Исследователи отметили, что в отличие от других, более активных практик, таких как медитация или пилатес, прослушивание мелодий не требует психических или физических усилий и может применяться практически сразу после операции. Благотворное влияние музыки авторы научной работы также связали со снижением уровня гормона стресса кортизола во время прослушивания.
«Когда пациенты приходят в себя после хирургического вмешательства, они иногда испытывают страх или не понимают, где находятся. Музыка способна облегчить этот переход и уменьшить сопутствующий ему стресс. <…> Она успокаивает и создает ощущение, что вы в знакомом месте», — пояснили медики.
Результаты исследования они представили на конгрессе Американской коллегии хирургов (American College of Surgeons (ACS) Clinical Congress 2024), проходящем в Сан-Франциско с 19 по 22 октября.
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