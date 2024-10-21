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1 час назад
Университет Лобачевского
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Нижегородцы запатентовали технологию защиты органов при операциях на сердце

4.4

Для снижения риска повреждения организма при кардиохирургических операциях ученые ННГУ имени Н.И. Лобачевского в партнерстве с врачами НИИ — Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б. А. Королева в Нижнем Новгороде разработали технологию совместного применения оксида азота и молекулярного водорода, подающихся в аппарат искусственного кровообращения.

Университет Лобачевского
# кардиохирургия
# молекулярный водород
# оксид азота
# операции
# сердце
В ННГУ разработали технологию защиты органов при кардиохирургических операциях / © Владимир Оленников, Пресс-служба ННГУ

Разработку уже применили при операциях на сердце. Данная технология позволила уменьшить число и тяжесть послеоперационных осложнений за счет снижения окислительного стресса, повышения сохранности эритроцитов, улучшения кровотока и доставки кислорода в ткани и органы. По словам ученых, улучшение состояния пациентов наблюдалось и в ходе операции, и в раннем послеоперационном периоде.

«Основной этап высокотехнологичных операций на сердце, в ходе которого проводится искусственное кровообращение, занимает более часа, и кровь в это время циркулирует в искусственном контуре вне организма, что может привести к повреждению эритроцитов, дефициту доставки кислорода ко всем органам и тканям и нарушению их функций. Использование оксида азота и молекулярного водорода привело к снижению окислительного стресса, уменьшению сердечной недостаточности и снижению воспалительной реакции», – рассказала автор исследования, заведующая кафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ Анна Дерюгина.

Молекулярный водород служит антиоксидантом и нейтрализует свободные радикалы – активные молекулы кислорода, разрушающие клетки крови. Его молекула свободно проходит через клеточные мембраны и оказывает противоокислительное и противовоспалительное действие по всему организму. Оксид азота защищает сердечную мышцу и улучшает кровоснабжение органов.

«Наши исследования показали эффективность использования как оксида азота, так и молекулярного водорода. Объединив их, мы смогли значительно улучшить результат. Сегодня мы изучаем эффективность метода при подготовке пациентов к операции и в постоперационном периоде. Данная технология успешно используется нижегородскими кардиохирургами. Высокая эффективность способа позволяет надеяться на дальнейшее его внедрение по всей стране», – сообщила Анна Дерюгина.

Проект реализуют ученые кафедры физиологии и анатомии ИББМ Университета Лобачевского и НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б. А. Королева.

Результаты исследований опубликованы в ведущих российских и международных журналах. Технология запатентована в 2024 году при содействии Центра трансфера технологий ННГУ.

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Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - крупнейший вуз Нижегородской области. Основан 17 января 1916 года. За более чем столетнюю историю в Университете Лобачевского сложились крупные научно-исследовательские институты, научно-образовательное сотрудничество с Российской Академией наук. Вуз является ядром Нижегородского НОЦ "Платформа 2035". ННГУ развивает классические и инновационные научно-образовательные направления, такие как информационные технологии, биомедицина, киберпсихология и многие другие.
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Университет Лобачевского
# кардиохирургия
# молекулярный водород
# оксид азота
# операции
# сердце
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