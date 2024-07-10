Минобороны США инвестировало 46 миллионов долларов в разработку заменителя крови

Проект по созданию ErythroMer стартовал еще в 2010 году, его инициатором выступил врач-исследователь из Медицинской школы Университета Мэриленда (UMD) Аллан Доктор. В 2016 году пребывавший в стадии идеи проект оформился в компанию KaloCyte на базе этого же университета, к Доктору присоединились его коллеги Дипанджан Пан и Фил Спинелла.

Причиной того, что Пентагон решил форсировать разработку вливанием инвестиций, стала напряженная обстановка в мире: рост военных конфликтов, чрезвычайные происшествия с многочисленными жертвами, катаклизмы. Как пишет Science.org, срок годности донорской крови составляет 42 дня. Ее не хватает.

В январе 2022 года Американский Красный Крест, который распределяет 40% донорской крови в Штатах, объявил о первом в истории национальном кризисе крови, поскольку ее запасы оказались на опасно низком уровне. Между тем от геморрагического шока, вызванного острой кровопотерей, ежегодно умирают примерно 20 тысяч человек в США и два миллиона во всем мире.

Созданный на основе человеческого гемоглобина ErythroMer, по утверждению разработчиков, может храниться до двух лет, при этом его совместимость с типами крови универсальна. ErythroMer в виде порошка можно смешать с любым физиологическим раствором в полевых условиях — например, в зоне боевых действий. Его можно вводить раненому, чтобы поддерживать, пока пострадавшего не доставят к медикам.

«ErythroMer отличается детальной имитацией естественных функций эритроцитов», — отметил руководитель программы в отделе биологических технологий DARPA и бывший офицер медицинской службы ВМС США Жан-Поль Кретьен.

По словам вице-президента и директора по исследованиям некоммерческого банка крови New York Blood Center Enterprises Карины Язданбахш, ErythroMer — «многообещающий кровезаменитель» для использования в травматологии и других чрезвычайных ситуациях. Этот банк, который сотрудничает с сотнями больниц в США, в 2022 также инвестировал в KaloCyte, но сумму вложений не раскрыли.

По данным Science.org, в мире существует несколько разработок заменителя крови на основе гемоглобина (HBOC). Самый успешный из них — «Гемопюр» (Hemopure), созданный с применением бычьего гемоглобина и завоевавший популярность на ранних этапах. В том числе его одобрили в Южной Африке в 2001 году, где из-за кризиса распространения ВИЧ переливание крови стало рискованным, чтобы проводить эту процедуру во время операций.

Однако до сих пор препарат использовали в основном в ситуациях, когда обычное переливание крови было невозможно. В 2008 году журнал Journal of the American Medical Association (JAMA) опубликовал метаанализ этого и четырех других заменителей на основе гемоглобина: авторы статьи заявили, что все препараты токсичны для сердца, а вероятность смерти пациентов, получавших их, на 30% выше, чем при переливании обычной крови. Разработку Hemopure приостановили, а самого разработчика — Biopure — продали другой биотехнологической компании.

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