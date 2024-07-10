Медики создали клетку, которая препятствует росту раковых опухолей

Стволовые клетки удалось модифицировать таким образом, чтобы они не могли делиться и перерождаться в злокачественные. Это может стать важным шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями, считают специалисты из Финляндии.

Многие болезни лечатся с помощью клеточной терапии: пациенту пересаживают генетически «отредактированные» или просто здоровые клетки, и организм постепенно начинает функционировать правильно. Этот метод используют при многих заболеваниях крови, а также при сахарном диабете — описаны случаи, когда победить это заболевание помогали клетки, которые получили от донора или синтезировали из собственных стволовых клеток реципиента.

В Университете Хельсинки (Финляндия) создали клетку, с помощью которой можно остановить рост раковой опухоли в организме. Такие клетки не способны размножаться без посторонней помощи, а значит и не могут стать злокачественными. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Molecular Therapy.

Исследователи нашли безопасный способ изменить стволовые клетки таким образом, чтобы они могли делиться только при добавлении тимидина — одного из строительных блоков ДНК. Сначала ученые выяснили, что контролировать рост клеток с помощью вещества, которое вводится извне, в принципе возможно, а затем проверили, будут ли такие клетки нормально функционировать.

«Мы использовали стволовые клетки для создания β-клеток, продуцирующих инсулин, которые затем пересадили лабораторным мышам. Клетки регулировали уровень глюкозы в крови животных на протяжении почти шестимесячного эксперимента», — сообщили авторы публикации.

Модифицированные клетки успешно функционировали в организме лабораторных мышей / © University of Helsinki, Molecular Therapy, Rocio Sartori-Maldonado et al.

По их словам, единственным отличием модифицированных клеток от собственных клеток животных была невозможность размножаться без «разрешения». Исследователи отдельно отметили, что найденная технология позволит не только редактировать клетки без риска нежелательных последствий, но и создавать то, что не распознает и не уничтожит иммунная система пациента:

«Ранее использование таких клеток было бы сопряжено с большим риском, поскольку иммунная система тоже отслеживает возникновение рака. Сейчас этот риск очень мал или вообще отсутствует. В идеале полученные клетки можно было бы превратить в продукты, подходящие для всех, и, при необходимости, быстро использовать».

По словам ученых, почти все известные заболевания вызывает клеточная дисфункция. Поэтому медики буквально мечтают бороться с различными повреждениями тканей, болезнями и процессами старения с помощью новых здоровых клеток. Опубликованное исследование, надеется команда специалистов, на шаг приблизит мировую медицину к улучшенной и безопасной клеточной терапии.

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