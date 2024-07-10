В НИУ ВШЭ выяснили, что в жару лучше находиться в маленьком городе

Аспирант Института демографии имени А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Михаил Максименко и международная группа исследователей изучили избыточную смертность в европейской части России во время жары и лесных пожаров 2010 года. Анализ данных показал, что определяющим фактором избыточной смертности был не уровень загрязнения воздуха, а размер города: самыми безопасными оказались населенные пункты с населением менее полумиллиона человек.

Исследование опубликовано в Vienna Yearbook of Population Research. Летняя волна жары продолжительностью семь недель и лесные пожары 2010 года в европейской части России привели к заметному увеличению избыточной смертности (избыточная смертность — временное увеличение количества смертей по сравнению с ожидаемым). При этом в городах она была выше, чем в сельских поселениях.

Несмотря на хорошую инфраструктуру, доступность медицинской помощи и информирование населения о потенциальных опасностях, люди в городах страдают от жары больше, чем в небольших населенных пунктах. Из-за плотной застройки, большого количества дорог и промышленных объектов формируется городской остров тепла — повышение температуры в городе относительно окружающих его сельских областей. Разница летом может составлять до семи градусов.

Ученые НИУ ВШЭ и МГУ изучили, города какого размера начинают представлять для людей опасность во время жары. Для этого они проанализировали влияние жары 2010 года на смертность в населенных пунктах разного размера в европейской части России — как в городах, так и в сельской местности.

График избыточной смертности в европейской части России в 2010 году / © M.Maksimenko, S. Timonin, N. Shartova and M.Varentsov. Urban–rural differences in mortality during the 2010 heatwave in European Russia // Vienna Yearbook of Population Research 2024

В работе избыточная смертность во время жары и пожаров 2010 года сравнивалась с расчетными значениями на основе данных 2005–2009 годов. Жара привела к ее увеличению в городах с населением более полумиллиона человек. Самое большое влияние жары испытала на себе Москва: прирост избыточной смертности составил 52 процента за всю волну жары, пиковый прирост в отдельные недели — более 150 процентов.

«Для создания модели избыточной смертности мы совмещали спутниковые данные о температуре, информацию Росстата о смертности, ретроспективные данные о температуре и загрязнении воздуха. На основе этих данных за 2005–2009 годы с учетом возрастного состава населения мы смоделировали ожидаемую избыточную смертность 2010 года и сравнили ее с реальной», — объясняет Михаил Максименко.

Разработанная модель учитывает волну жары, ее продолжительность, данные о загрязнении воздуха продуктами горения лесов. Как отмечают авторы статьи, низкое качество воздуха не стало определяющим фактором региональных различий в избыточной смертности.

Исследователям не удалось учесть разницу между отдельными районами больших городов: данные спутниковых снимков охватывали большие площади, несколько районов с разным микроклиматом. Более зеленые районы могут быть безопаснее промышленных или загруженных автомобилями, но в целом большие города — неприветливое место в жару.

«Проанализировав данные, мы увидели, что уже через неделю избыточная смертность начинает заметно прирастать. Поэтому, как только начинается волна жары, уезжайте из мегаполисов или сидите под кондиционером», — советует Михаил Максименко.

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