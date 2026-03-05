«Мини-печени» ввели в организм с помощью шприца

Лечение многих заболеваний, например гепатитов B и C, требует пересадки печени. Однако донорских органов не хватает на всех пациентов, а людей с печеночной недостаточностью часто не допускают до операции из-за общего состояния здоровья. Исследователи из США нашли способ восстановить функции печени, не проводя трансплантацию: создали «мини-органы», которые вводятся в организм через инъекцию.

За последние несколько лет медики сделали немало открытий в области трансплантации органов. В частности, удалось пересадить живому человеку свиную почку и поддерживать ее функции 62 дня. Кроме того, в Швейцарии разработали технологию, которая позволяет точно вводить «энергетическую станцию» митохондрию в живую клетку.

Специалисты из Массачусетского технологического института в США нашли способ пересаживать человеку клетки печени и заставлять их выполнять функции пораженного органа. Результаты эксперимента появились в научном журнале Cell Biomaterials.

Человеческая печень выполняет около 500 функций, в том числе контроль свертываемости крови, удаление бактерий из кровотока и метаболизм лекарственных препаратов. За большую часть этих функций отвечают клетки, которые называются гепатоцитами. Их можно пересаживать без трансплантации печени, но для этого необходимо поместить трансплантат в биоматериал вроде гидрогеля, который все равно придется «доставлять» в организм хирургическим путем.

Авторы новой статьи научились вводить гепатоциты с помощью шприца одновременно с гидрогелевыми микросферами, которые во время инъекции ведут себя подобно жидкости, а при попадании в организм становятся твердыми. Эти микросферы помогают гепатоцитам оставаться вместе и взаимодействовать с близлежащими кровеносными сосудами. Выживают пересаженные клетки при поддержке фибробластов, которые также содержатся в препарате для инъекции.

По мнению ученых, трансплантат похож на маленькие «печени-спутники»: больной орган остается на месте, а пересаженные клетки забирают часть работы на себя и улучшают состояние пациента. Во время эксперимента гепатоциты ввели мышам в жировую ткань живота, однако в дальнейшем исследователи планируют научиться доставлять трансплантат и в другие части организма, например в селезенку. Главное — обеспечить клеткам достаточное пространство и доступ к кровеносным сосудам.

Клетки печени вместе с микросферами гидрогеля ввели мышам в жировую ткань живота с помощью шприца / © Автор неизвестен, Bhatia Lab

Эксперимент показал, что после пересадки по новой технологии гепатоциты могут функционировать как минимум восемь недель. Исследователи надеются, что такая терапия в дальнейшем поможет лечить хронические заболевания печени.

«Мы считаем, что эта технология может стать альтернативой хирургическому вмешательству, но она также, вероятно, способна поддерживать организм, пока не станет доступен донорский орган. А если пациенту понадобится еще одна инъекция, то препятствий будет меньше, чем для повторной операции», — подытожили авторы статьи.

