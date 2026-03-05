  • Добавить в закладки
5 марта, 09:28
Полина Меньшова
«Мини-печени» ввели в организм с помощью шприца

Лечение многих заболеваний, например гепатитов B и C, требует пересадки печени. Однако донорских органов не хватает на всех пациентов, а людей с печеночной недостаточностью часто не допускают до операции из-за общего состояния здоровья. Исследователи из США нашли способ восстановить функции печени, не проводя трансплантацию: создали «мини-органы», которые вводятся в организм через инъекцию.

Медицина
# мини-печень
# пересадка органов
# печень
# трансплантация органов
Новый препарат для инъекций содержит клетки печени (фиолетовые), микросферы гидрогеля (зеленые) и поддерживающие клетки фибробласты (оранжевые)
© Автор неизвестен, Bhatia Lab

За последние несколько лет медики сделали немало открытий в области трансплантации органов. В частности, удалось пересадить живому человеку свиную почку и поддерживать ее функции 62 дня. Кроме того, в Швейцарии разработали технологию, которая позволяет точно вводить «энергетическую станцию» митохондрию в живую клетку.

Специалисты из Массачусетского технологического института в США нашли способ пересаживать человеку клетки печени и заставлять их выполнять функции пораженного органа. Результаты эксперимента появились в научном журнале Cell Biomaterials.

Человеческая печень выполняет около 500 функций, в том числе контроль свертываемости крови, удаление бактерий из кровотока и метаболизм лекарственных препаратов. За большую часть этих функций отвечают клетки, которые называются гепатоцитами. Их можно пересаживать без трансплантации печени, но для этого необходимо поместить трансплантат в биоматериал вроде гидрогеля, который все равно придется «доставлять» в организм хирургическим путем.

Авторы новой статьи научились вводить гепатоциты с помощью шприца одновременно с гидрогелевыми микросферами, которые во время инъекции ведут себя подобно жидкости, а при попадании в организм становятся твердыми. Эти микросферы помогают гепатоцитам оставаться вместе и взаимодействовать с близлежащими кровеносными сосудами. Выживают пересаженные клетки при поддержке фибробластов, которые также содержатся в препарате для инъекции.

По мнению ученых, трансплантат похож на маленькие «печени-спутники»: больной орган остается на месте, а пересаженные клетки забирают часть работы на себя и улучшают состояние пациента. Во время эксперимента гепатоциты ввели мышам в жировую ткань живота, однако в дальнейшем исследователи планируют научиться доставлять трансплантат и в другие части организма, например в селезенку. Главное — обеспечить клеткам достаточное пространство и доступ к кровеносным сосудам.

Клетки печени вместе с микросферами гидрогеля ввели мышам в жировую ткань живота с помощью шприца / © Автор неизвестен, Bhatia Lab
© Автор неизвестен, Bhatia Lab

Эксперимент показал, что после пересадки по новой технологии гепатоциты могут функционировать как минимум восемь недель. Исследователи надеются, что такая терапия в дальнейшем поможет лечить хронические заболевания печени.

«Мы считаем, что эта технология может стать альтернативой хирургическому вмешательству, но она также, вероятно, способна поддерживать организм, пока не станет доступен донорский орган. А если пациенту понадобится еще одна инъекция, то препятствий будет меньше, чем для повторной операции», — подытожили авторы статьи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Полина Меньшова
410 статей
Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.
Медицина
# мини-печень
# пересадка органов
# печень
# трансплантация органов
4 марта, 13:56
Илья Гриднев

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.

Биология
# каннибализм
# китообразные
# косатки
4 марта, 14:46
Адель Романова

Моделирование парникового эффекта на Марсе привело к похолоданию вместо потепления

Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.

Астрономия
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# терраформирование Марса
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
