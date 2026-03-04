Уведомления
Худые куклы повлияли на самооценку дошкольниц
Девочки дошкольного и младшего школьного возраста проводят много времени с куклами, и их выбор отражает первые представления о красоте. Психологи Алла Холмогорова и Ольга Шалыгина решили проверить, как эти идеалы изменились за десятилетие. В 2014 году по результатам аналогичного исследования лидировали Барби и Братц с яркой «модельной» внешностью. К 2024-му рынок преобразился: многие популярные куклы сильно подорожали и стали реже встречаться на полках, поэтому товарный ряд изменился. Авторы статьи изучили предпочтения девочек от четырех до восьми лет, чтобы понять, сохраняется ли тяга к «идеальной» фигуре, какие внешние черты теперь в моде, как связана красота с образом жизни.
Лонгитюдные исследования с использованием модных кукол (fashion dolls) олицетворяют и обличают ценности современного общества, в том числе стремление к телесному совершенству. В эксперименте «Выбор куклы» участвовали 30 девочек: 28 дошкольниц (4–6 лет) из московского частного детского сада и две первоклассницы (8 лет) из гимназии. Результаты опубликованы в журнале «Культурно-историческая психология».
Девочек тестировали индивидуально, им показывали пять популярных кукол, отобранных по отзывам: модные Барби, Кукла-сюрприз в тубусе (доступный аналог Барби), Братц, KariKids и фарфоровую куклу-девочку нормальной комплекции такого же роста. Все куклы, кроме последней, относятся к «модным». Девочки выбирали самую понравившуюся, подробно описывали ее внешность, затем с ней нужно было прощаться, кукла «уходила», а девочка предполагала ее занятие. Процесс повторяли, пока не оставалась последняя, которую тоже описывали. Так выявили рейтинг предпочтений.
Результаты
Большинство девочек отдали первенство куклам с модельной внешностью. Барби уверенно лидировала — ее чаще всех выбирали первой. Второе место заняла Кукла-сюрприз, третье — KariKids, на четвертом — Братц, потерявшая свою былую популярность из-за долгого отсутствия на рынке, (ее отстегивающиеся ступни с тяжеловесной обувью, когда-то вызывавшие восторг, у современных девочек вызывали недоумение). Фарфоровая кукла с обычной фигурой оказалась в аутсайдерах: в 16 случаях из 30 она оказалась последней, фактически невыбранной.
Похожие результаты были получены в исследовании представлений о форме и размере тела на примере кукол Барби у американских девочек. Дженифер A. Харригер с коллегами предлагали им на выбор четырех кукол разной комплекции, но одинаковыми головами и одеждой. 59% девочек назвали куклу с нормальным телосложением некрасивой, отказались играть с ней (39%), при этом либо вовсе не находя аргументов (25%), либо ссылаясь на ее «пухлость» (25%).
Психологи делили комментарии девочек о куклах на категории: телесные признаки, оформление образа, предполагаемые занятия. В первой категории волосы отмечают чаще всего (135 из 333 упоминаний): дети их хвалили за цвет, длину, текстуру, сравнивали со своими («красивые, длинные, шелковистые», «гладкие, пышные»). Интересно, что в эксперименте Дженифер А. Харригер, где куклы были с абсолютно одинаковыми волосами и прическами, 14% девочек сказали, что им не нравятся волосы «пышной» куклы и отвергли ее.
Черты лица — вторые по заметности (119 комментариев): девочки прежде всего отмечали большие яркие глаза: у KariKids их упомянули 13 раз, у Братц — 11, у Куклы-девочки — 10. Губы Братц («толстенькие красивые», «накрашенные») понравились в 14 случаях из 18 (иногда в негативной оценке заметно влияние мам: «Мы с мамой не любим такие большие губы»). Даже непринятие внешности куклы говорит об усвоенных канонах красоты: губы Куклы-девочки отметили пять раз — и все в негативном ключе: «тонкие», «желтые, фу», «в каше».
Кожа стала новым трендом восприятия (13 комментариев: «глянцевая», «смуглая» и т.п.), десять лет назад девочки такого внимания коже не уделяли. Фигуру модных кукол называли «стройной, гибкой, худенькой» с тонкой талией. Девочки 22 раза предположили, что модные куклы бегают, плавают, занимаются гимнастикой и 15 раз, что они занимаются балетом или танцами, то есть связывают стройность со спортом и физической активностью.
Не менее значим внешний лоск: косметика, наряды, бижутерия, короны, аксессуары. Замечаний о декоре (420) больше, чем о лице и теле (333). Девочки по внешности и одежде судят о статусе и «буднях» куклы, точно улавливая имидж, задуманный авторами. Так, Кукла-сюрприз, как им кажется, — принцесса, которая примеряет короны, наряжается, думает о балах, удовольствиях и женихах. Братц ассоциируется с экзотикой, морем, пляжем и кафе.
Куклы-модницы в представлениях девочек развлекаются и веселятся, их жизнь наполнена вечеринками с подружками и ухажерами, покупками, дискотеками, выступлениями, визитами в салоны красоты, на показ мод и т.д., тогда как кукла-девочка — «обычная»: ходит в школу или детский сад, лечит или мастерит что-нибудь.
Она «отличница с ленточками вместо распущенных волос», «идет в магазин за красками, чтобы рисовать» или «играет в прятки», ей приписывали профессии доктора или парикмахера — без балов и модных показов. При этом только 1 раз ее выбрали первой с комментарием: «Красивая по взгляду — волосы, платье, глаза». В большинстве же случаев эта кукла получала негативные и даже агрессивные характеристики: «Сарафан как у служанки, … пусть убирается в замке»; «Голова маленькая, сама неуклюжая, босоножки непонятные»; «Злодейка-преступница». Одна из дошкольниц придумала историю: кукла изгнана из парка за «некрасивость», ей «нужны сережки, радужное платье и туфли, чтоб все приветствовали».
Анализ детских комментариев показывает, как усваиваются девочками в раннем возрасте пропагандируемые представления о ценностях избыточного потребления, нездоровых идеалов телесной красоты и нарциссического самопредъявления.
Заключение
Эксперимент «Выбор куклы», повторенный спустя 10 лет, позволяет предположить, что стандарты привлекательности усваиваются в раннем возрасте. Девочки-дошкольницы отмечают «модельную» внешность: длинные гладкие волосы, большие яркие глаза, пухлые губы, глянцевую кожу, худобу, предпочитают модных кукол с экстремально и неестественно худыми фигурами, а куклу с реалистичными пропорциями игнорируют. Худоба и стройность ассоциируется у них со спортом или танцами. Данные эксперимента подтверждают выбор худого тела как предпочитаемого канона красоты у девочек 4-8 лет.
Восприятие внешности тесно связано с оформлением образа с помощью одежды, макияжа, аксессуаров. В эксперименте 2024 года количество данных упоминаний заметно превысило количество замечаний о фигуре (в отличие от 2014-го), при этом характеризуется дотошным разбором мелочей гардероба. Девочки видят в привлекательности ключ к успеху, одобрению и восхищению окружающих. Навязываемые массовой культурой жесткие нормы красоты, эгоцентризм и культ потребления могут стать фактором риска по развитию психического неблагополучия. Усвоенные каноны идеального тела в столь раннем возрасте увеличивают риск пагубного перфекционизма в будущем, неудовлетворенности собой, заниженной самооценки и РПП.
Психические проблемы у детей и подростков можно предупреждать с помощью образовательных программ для родителей. Особенно важно менять нездоровые взгляды у самих взрослых — исследования показывают их связь с расстройствами у детей. Родителям рекомендовано выбирать игрушки осознанно, показывать разные типы красоты и оберегать детей от формирования потребительского поведения.
Исследование проведено психологами МГППУ совместно с коллегой из другой образовательной организации.
