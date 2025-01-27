Женщина прожила со свиной почкой рекордное количество дней

Американка прожила 62 дня после трансплантации почки генномодифицированной свиньи и по-прежнему чувствует себя хорошо. Раньше людям с пересаженными свиными органами не удавалось прожить дольше 61 дня.

В трансплантации свиных органов ученые видят большие перспективы для современной медицины. Чтобы не сталкиваться с нехваткой донорского материала, специалисты научились «отключать» гены свиньи, которые отторгает человеческий организм, и проводят эксперименты, пересаживая людям свиную почку или свиное сердце. Пока не удалось сделать так, чтобы после операции пациент полностью выздоровел: каждый раз органы «приживались» и начинали работать, но максимум через 61 день наступала смерть. «Настойчивость», с которой человеческий организм не принимает чужеродное тело, даже использовали для борьбы с раком.

Специалистам из нью-йоркского Медицинского центра Лангон Хелс (NYU Langone Medical Center) в США удалось пересадить пациентке свиную почку так, чтобы женщина прожила дольше двух месяцев и даже после этого «рубежа» чувствовала себя хорошо. О состоянии прооперированной 53-летней американки Тоуаны Луни (Towana Looney) рассказали в The Associated Press.

Доктор Роберт Монтгомери, который руководил пересадкой, сообщил, что трансплантированная почка Луни функционирует «абсолютно нормально». Врачи надеются, что через месяц женщину можно будет отпустить из Нью-Йорка домой — в штат Алабама. Как долго проработает пересаженный орган, предсказать нельзя, но есть вероятность, что «на протяжении значительного периода времени».

Доктор Тацуо Каваи из Массачусетской больницы общего профиля, который первым в мире пересадил человеку свиную почку, отметил, что Луни была намного здоровее предыдущих пациентов, прошедших через такую операцию. Это значит, что ее прогресс поможет медикам продвинуться дальше в исследовании ксенотрансплантации, то есть пересадки людям органов других биологических видов.

Тоуана Луни одну почку пожертвовала своей матери в 1999 году, в то время как вторая повредилась из-за повышенного давления — следствия осложнений при беременности. В итоге единственная почка Луни перестала работать, что крайне редко происходит у живых доноров. Женщина восемь лет провела на диализе, и врачи поняли, что орган человека ей пересаживать нельзя: развился сверхвысокий уровень антител, аномально настроенных на атаку другой человеческой почки.

Луни трансплантировали свиной орган 25 ноября, а спустя 11 дней пациентку выписали. Примерно через три недели после операции врачи зафиксировали едва заметные признаки отторжения, которые научились выявлять благодаря эксперименту 2023 года (тогда свиная почка проработала 61 день в теле умершего мужчины). Женщину успешно пролечили, и больше сигналов отторжения не было.

Предсказать, как долго Луни еще сможет жить с новой почкой, невозможно. Однако если орган откажет, пациентка сможет снова прибегнуть к диализу.

«Правда в том, что мы на самом деле не знаем, какими будут следующие препятствия, потому что так далеко еще не заходили, — сказал доктор Монтгомери. — Нам придется продолжать внимательно наблюдать за Тоуаной».

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