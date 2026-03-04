  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
4 марта, 07:43
Рейтинг: +324
Посты: 941

NASA назвало новую дату запуска лунной миссии «Артемида II»

Специалисты NASA устранили неисправность, из-за которой в прошлом месяце ракету миссии «Артемида II» пришлось убрать со стартовой площадки. Однако пройдет еще несколько недель, прежде чем специалисты будут готовы вернуть носитель на стартовый комплекс.

# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
Ракета SLS / © NASA
Ракета SLS / © NASA

Ракета высотой 98 метров могла стартовать уже на этой неделе: 21 февраля она успешно прошла ключевые испытания по заправке. Тогда специалисты без серьезных проблем загрузили в Space Launch System компоненты топлива, по всей видимости устранив хроническую утечку водорода, которая сорвала запуск в начале февраля.

Однако уже на следующий день после успешной заправки возникла новая проблема: наземным службам не удалось подать гелий в верхнюю ступень ракеты. В отличие от соединений с центральной ступенью, которые можно обслуживать прямо на стартовой площадке, магистрали подачи к верхней ступени доступны только внутри здания вертикальной сборки — Vehicle Assembly Building (VAB) — в Космическом центре Кеннеди.

Руководство миссии оперативно приняло решение вернуть ракету в сборочный корпус для диагностики. Затем 25 февраля носитель доставили в VAB, и менее чем за неделю инженеры установили причину сбоя. Проверка показала, что уплотнение в узле быстрого разъема, через который гелий поступает из наземных систем в ракету, частично перекрывало поток.

«Команда инженеров демонтировала разъем, заново собрала систему и приступила к проверке ремонта, пропустив через механизм гелий с пониженной скоростью потока, чтобы убедиться, что проблема устранена», — говорится в обновлении NASA. Сейчас инженеры анализируют, что именно привело к смещению уплотнения, чтобы исключить повторение ситуации.

Возвращение ракеты SLS и корабля Orion на стартовую площадку ожидается не ранее конца месяца. Так как требуется провести ряд работ. В частности, будет активирован новый комплект батарей системы аварийного прекращения полета. Также заменят бортовые батареи центральной и верхней ступеней SLS, твердотопливных ускорителей и перезарядят аккумуляторы системы аварийного спасения экипажа Orion. Кроме того, в нижней части ракеты заменят уплотнение на линии подачи жидкого кислорода к центральной ступени.

NASA пока не сообщило, будет ли проведена еще одна генеральная репетиция обратного отсчета после возвращения ракеты на стартовый комплекс 39B.

Первое из пяти возможных стартовых окон в начале апреля открывается 1 апреля. Дополнительные даты запланированы на 3, 4, 5 и 6 апреля. 

«Артемида II» станет первым пилотируемым полетом к Луне с 1972 года и первой миссией с экипажем в рамках программы «Артемида», цель которой — высадка астронавтов на поверхность Луны уже к 2028 году.

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
2 марта, 15:04
ФизТех

Ученые разработали эффективный способ синтеза паучьего токсина для создания обезболивающих

Яд перуанского зеленого бархатного тарантула Thrixopelma pruriens содержит токсин ProTx-I, который избирательно блокирует ряд каналов на мембране клетки. Поэтому токсин может стать новым анальгетиком, однако сначала нужно научиться получать его в больших количествах и в правильной форме. Новое исследование ученых Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН и МФТИ с коллегами из других научных центров России и Китая сравнило методы наработки ProTx-I в бактериях.

ФизТех
# биохимия
# обезболивающее
# Паук
# пептид
# технологии
# токсин
3 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.

Климат
# атмосфера
# атмосферное явление
# атмосферные разряды
# гроза
# лес
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
