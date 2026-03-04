Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA назвало новую дату запуска лунной миссии «Артемида II»

Специалисты NASA устранили неисправность, из-за которой в прошлом месяце ракету миссии «Артемида II» пришлось убрать со стартовой площадки. Однако пройдет еще несколько недель, прежде чем специалисты будут готовы вернуть носитель на стартовый комплекс.

Ракета SLS / © NASA

Ракета высотой 98 метров могла стартовать уже на этой неделе: 21 февраля она успешно прошла ключевые испытания по заправке. Тогда специалисты без серьезных проблем загрузили в Space Launch System компоненты топлива, по всей видимости устранив хроническую утечку водорода, которая сорвала запуск в начале февраля.

Однако уже на следующий день после успешной заправки возникла новая проблема: наземным службам не удалось подать гелий в верхнюю ступень ракеты. В отличие от соединений с центральной ступенью, которые можно обслуживать прямо на стартовой площадке, магистрали подачи к верхней ступени доступны только внутри здания вертикальной сборки — Vehicle Assembly Building (VAB) — в Космическом центре Кеннеди.

Руководство миссии оперативно приняло решение вернуть ракету в сборочный корпус для диагностики. Затем 25 февраля носитель доставили в VAB, и менее чем за неделю инженеры установили причину сбоя. Проверка показала, что уплотнение в узле быстрого разъема, через который гелий поступает из наземных систем в ракету, частично перекрывало поток.

«Команда инженеров демонтировала разъем, заново собрала систему и приступила к проверке ремонта, пропустив через механизм гелий с пониженной скоростью потока, чтобы убедиться, что проблема устранена», — говорится в обновлении NASA. Сейчас инженеры анализируют, что именно привело к смещению уплотнения, чтобы исключить повторение ситуации.

Возвращение ракеты SLS и корабля Orion на стартовую площадку ожидается не ранее конца месяца. Так как требуется провести ряд работ. В частности, будет активирован новый комплект батарей системы аварийного прекращения полета. Также заменят бортовые батареи центральной и верхней ступеней SLS, твердотопливных ускорителей и перезарядят аккумуляторы системы аварийного спасения экипажа Orion. Кроме того, в нижней части ракеты заменят уплотнение на линии подачи жидкого кислорода к центральной ступени.

NASA пока не сообщило, будет ли проведена еще одна генеральная репетиция обратного отсчета после возвращения ракеты на стартовый комплекс 39B.

Первое из пяти возможных стартовых окон в начале апреля открывается 1 апреля. Дополнительные даты запланированы на 3, 4, 5 и 6 апреля.

«Артемида II» станет первым пилотируемым полетом к Луне с 1972 года и первой миссией с экипажем в рамках программы «Артемида», цель которой — высадка астронавтов на поверхность Луны уже к 2028 году.