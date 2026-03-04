Уведомления
Ученый рассказал о сближении трех планет, которое случается раз в 10 лет
Вечером 7 и 8 марта жители России станут свидетелями редкой небесной встречи — Венера, Сатурн и Нептун сойдутся на вечернем небе воедино. Такое астрономическое явление случается не чаще одного-двух раз в десятилетие. Эксперт Пермского Политеха объясняет, почему этот «поцелуй» планет называют прощальным, где именно искать три звезды на горизонте и кому из россиян повезет увидеть их.
В марте жители России смогут наблюдать «Поцелуй Венеры» — так поэтически можно назвать сближение Венеры, Сатурна и Нептуна, которое в астрономии классифицируется как соединение планет.
— Суть астрономического события заключается в том, что три планеты — Венера, Сатурн и Нептун — выстраиваются на небесной сфере таким образом, что для земного наблюдателя они оказываются на очень небольшом угловом расстоянии друг от друга. Это иллюзия, создаваемая перспективой — в реальности планеты находятся на огромных расстояниях друг от друга, но с нашей точки обзора они проецируются на один участок звездного неба, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
По словам ученого ПНИПУ, уникальность предстоящего события заключается в редкости именно такой комбинации планет. Скорость движения каждого небесного тела по орбите индивидуальна. Если Венера огибает Солнце примерно за 225 дней, то Сатурну необходимо чуть менее 30 лет, а Нептуну — 165 лет. Из-за этого нынешнее явление — удивительное стечение обстоятельств, которое случается не чаще одного-двух раз в десятилетие.
— Можно сказать, что «поцелуй» является прощальным. К концу марта Сатурн и Нептун уйдут за Солнце, то есть переместятся на противоположную сторону от нашей звезды, и станут недоступны для наблюдений в вечернее время вплоть до конца июля. Мартовские вечера — последний шанс увидеть их в ближайшие месяцы, — объясняет эксперт Пермского Политеха.
Как рассказывает Евгений Бурмистров, вечером 7 и 8 марта, сразу после захода солнца, стоит присмотреться к западной части неба низко над горизонтом. Главный ориентир — Венера, которая будет похожа на ослепительную белую звезду. Примерно на расстоянии двух лунных дисков от нее — около одного градуса — можно заметить Сатурн. Он светит значительно слабее. Нептун же находится почти вплотную к Венере, но для его наблюдения понадобится мощный бинокль или любительский телескоп. Невооруженным глазом, к сожалению, планету не увидеть.
— Увидеть «Поцелуй Венеры» смогут жители большей части европейской территории России — от Москвы до Краснодарского края, в Крыму, Оренбургской области. Хороший обзор откроется также на Урале и в центральных регионах. В Сибири и за полярным кругом условия для наблюдения будут менее благоприятными — из-за того, что весной солнце лишь ненадолго уходит за горизонт, вечернее небо там остается слишком светлым, и разглядеть планеты становится значительно сложнее, — рассказывает Евгений Бурмистров.
По словам ученого ПНИПУ, главное условие для наблюдения — ясная погода и свободное небо, которое не скрывают высотки, деревья или рельефы. Планеты появятся совсем низко, всего в нескольких градусах над линией горизонта, и пробудут там недолго — примерно 40-50 минут. «Поцелуй» лучше всего наблюдать с 16:40 до 17:30 по московскому времени 7 и 8 марта.
— В истории человечества подобным сближениям планет часто придавали мистическое значение. В некоторых культурах такие астрономические явления нередко трактовали как предвестие важных событий. Однако с точки зрения современной науки важно подчеркнуть — никакого физического воздействия на Землю или людей эти явления не оказывают. Их гравитационное влияние ничтожно по сравнению с влиянием Луны и Солнца, — заключает ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров.
Тем не менее, для нас это уникальная возможность прикоснуться к красоте космоса, понаблюдать за динамикой Солнечной системы и, возможно, в последний раз перед долгим перерывом увидеть Сатурн на вечернем небе.
