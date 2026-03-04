  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 марта, 11:01
ПНИПУ
12

Ученый рассказал о сближении трех планет, которое случается раз в 10 лет

❋ 4.5

Вечером 7 и 8 марта жители России станут свидетелями редкой небесной встречи — Венера, Сатурн и Нептун сойдутся на вечернем небе воедино. Такое астрономическое явление случается не чаще одного-двух раз в десятилетие. Эксперт Пермского Политеха объясняет, почему этот «поцелуй» планет называют прощальным, где именно искать три звезды на горизонте и кому из россиян повезет увидеть их.

ПНИПУ
# астрономия
# Венера
# Нептун
# планеты
# Сатурн
Венера отражается в водах Тихого океана / © Brocken Inaglory, Wikipedia

В марте жители России смогут наблюдать «Поцелуй Венеры» — так поэтически можно назвать сближение Венеры, Сатурна и Нептуна, которое в астрономии классифицируется как соединение планет.

— Суть астрономического события заключается в том, что три планеты — Венера, Сатурн и Нептун — выстраиваются на небесной сфере таким образом, что для земного наблюдателя они оказываются на очень небольшом угловом расстоянии друг от друга. Это иллюзия, создаваемая перспективой — в реальности планеты находятся на огромных расстояниях друг от друга, но с нашей точки обзора они проецируются на один участок звездного неба, — делится Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

По словам ученого ПНИПУ, уникальность предстоящего события заключается в редкости именно такой комбинации планет. Скорость движения каждого небесного тела по орбите индивидуальна. Если Венера огибает Солнце примерно за 225 дней, то Сатурну необходимо чуть менее 30 лет, а Нептуну — 165 лет. Из-за этого нынешнее явление — удивительное стечение обстоятельств, которое случается не чаще одного-двух раз в десятилетие.

— Можно сказать, что «поцелуй» является прощальным. К концу марта Сатурн и Нептун уйдут за Солнце, то есть переместятся на противоположную сторону от нашей звезды, и станут недоступны для наблюдений в вечернее время вплоть до конца июля. Мартовские вечера — последний шанс увидеть их в ближайшие месяцы, — объясняет эксперт Пермского Политеха.

Как рассказывает Евгений Бурмистров, вечером 7 и 8 марта, сразу после захода солнца, стоит присмотреться к западной части неба низко над горизонтом. Главный ориентир — Венера, которая будет похожа на ослепительную белую звезду. Примерно на расстоянии двух лунных дисков от нее — около одного градуса — можно заметить Сатурн. Он светит значительно слабее. Нептун же находится почти вплотную к Венере, но для его наблюдения понадобится мощный бинокль или любительский телескоп. Невооруженным глазом, к сожалению, планету не увидеть.

— Увидеть «Поцелуй Венеры» смогут жители большей части европейской территории России — от Москвы до Краснодарского края, в Крыму, Оренбургской области. Хороший обзор откроется также на Урале и в центральных регионах. В Сибири и за полярным кругом условия для наблюдения будут менее благоприятными — из-за того, что весной солнце лишь ненадолго уходит за горизонт, вечернее небо там остается слишком светлым, и разглядеть планеты становится значительно сложнее, — рассказывает Евгений Бурмистров.

По словам ученого ПНИПУ, главное условие для наблюдения — ясная погода и свободное небо, которое не скрывают высотки, деревья или рельефы. Планеты появятся совсем низко, всего в нескольких градусах над линией горизонта, и пробудут там недолго — примерно 40-50 минут. «Поцелуй» лучше всего наблюдать с 16:40 до 17:30 по московскому времени 7 и 8 марта.

— В истории человечества подобным сближениям планет часто придавали мистическое значение. В некоторых культурах такие астрономические явления нередко трактовали как предвестие важных событий. Однако с точки зрения современной науки важно подчеркнуть — никакого физического воздействия на Землю или людей эти явления не оказывают. Их гравитационное влияние ничтожно по сравнению с влиянием Луны и Солнца, — заключает ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Тем не менее, для нас это уникальная возможность прикоснуться к красоте космоса, понаблюдать за динамикой Солнечной системы и, возможно, в последний раз перед долгим перерывом увидеть Сатурн на вечернем небе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1424 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# астрономия
# Венера
# Нептун
# планеты
# Сатурн
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Мифы о расах
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Затерянный мир самых древних организмов планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Логарифмические функции: уравнения и неравенства
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Мар
Бесплатно
Взгляд в бездну: что такое черная дыра
ФизТех
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
3 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Метеорологи впервые засняли невидимое электрическое свечение деревьев во время грозы

Исследователи из Пенсильванского университета напрямую зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Ученые выяснили, что под воздействием сильного электрического поля кроны деревьев покрываются тысячами невидимых искр, которые работают как природный ионизатор и очищают атмосферу.

Климат
# атмосфера
# атмосферное явление
# атмосферные разряды
# гроза
# лес
3 марта, 19:28
Татьяна Зайцева

Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.

Физика
# акустика
# звук
# Звуковые волны
# скорость звука
# скотч
# ударная волна
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 66

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно