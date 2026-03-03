  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
3 марта, 19:28
Татьяна Зайцева
52

Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

❋ 4.5

Если вы когда-либо использовали клейкую ленту, вам, вероятно, хорошо знаком резкий скрежет, который она издает, отклеиваясь от поверхности. Как показало новое исследование, этот звук вызывает череда крошечных ударных волн, которые возникают, когда поперечные трещины на ленте, двигаясь со сверхзвуковой скоростью, достигают ее края.

Физика
# акустика
# звук
# Звуковые волны
# скорость звука
# скотч
# ударная волна
Винтажная упаковка клейкой ленты марки Scotch / © Improbcat, Wikipedia

Несмотря на десятилетия экспериментальных исследований, физики до сих пор не могли полностью объяснить происхождение этого интригующего акустического эффекта — «визга» скотча, отрываемого от поверхности. Раскрыть этот механизм впервые удалось команде ученых из Саудовской Аравии, Китая и Индии, статья которых опубликована в журнале Physical Review E.

Предыдущие исследования показали, что процесс отклеивания скотча происходит не равномерно, а по схеме «прилипание — срыв». Вы тянете край ленты вверх, она долю секунды остается приклеенной к поверхности, затем сила натяжения превосходит силу прилипания, и происходит резкий рывок (срыв), а дальше все повторяется снова и снова.

Исследователи подробно изучили процесс отклеивания полоски скотча от прозрачной стеклянной пластины с помощью комбинации из двух высокоскоростных видеокамер и двух микрофонов, установленных по обе стороны от ленты. Одна камера снимала через стеклянную подложку, обеспечивая вид снизу на отслаивающийся клейкий слой.

Вторая камера функционировала в режиме шлирен-съемки — метода, который позволяет увидеть мельчайшие отклонения световых лучей из-за точечных изменений плотности воздуха. Шлирен-съемка показала, что в воздухе рядом с клейкой лентой распространяются крошечные ударные волны.

Когда ученые синхронизировали изображения с камер и записи с микрофонов, они смогли детально разобраться в том, что происходит при отрывании скотча от поверхности.

Исследователи выяснили, что когда свободный конец ленты тянут вверх, на небольшом расстоянии от границы между отслоенной и неотслоенной областями образуется узкая поперечная трещина.

В фазе срыва конец этой трещины продвигается к боковому краю ленты со скоростью, превышающей скорость распространения звука в окружающем воздухе. Скорость, с которой «бежит» трещина по клеевому слою, может достигать 600 метров в секунду. Для сравнения, скорость звука в воздухе при комнатной температуре составляет 343 метра в секунду.

Когда кончик трещины достигает края ленты, в воздух вырывается ударная волна. Это происходит потому, что процесс идет слишком быстро для того, чтобы воздух успевал заполнять микроскопические вакуумные пузырьки, которые образуются при движении конца трещины по клеевому слою. Когда эти крошечные области вакуума достигают края, они резко схлопываются, и запускается ударная волна.

Почти сразу чуть выше по ленте начинает формироваться новая трещина, и циклы «прилипания — срыва» повторяются до тех пор, пока не полоска не отклеится.

Поскольку эти циклы сменяют друг друга с чрезвычайно высокой скоростью, эксперимент показал, что визг, который мы слышим, на самом деле представляет собой звуковые колебания от идущих одна за другой ударных волн. Они следуют друг за другом слишком быстро, чтобы наши уши могли различить их по отдельности, сливаясь в один непрерывный скрежещущий звук.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
29 статей
Физика
# акустика
# звук
# Звуковые волны
# скорость звука
# скотч
# ударная волна
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Мар
850
Печеночники (Marchantiophyta): между талломом и побегом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Мар
1000
Карело-финский эпос «Калевала»
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Мифы о расах
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Мар
Бесплатно
Затерянный мир самых древних организмов планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
05 Мар
Бесплатно
И все-таки они делятся!
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
Бесплатно
Древо жизни без иллюзий: что показали гены и чего они не смогли?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Мар
800
Гипотезы о происхождении скифов в свете новейших данных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Мар
1000
На снегоступах и ходулях
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Мар
1200
Сага об антибиотиках
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 марта, 12:07
Илья Гриднев

Спящие медведи сохранили мышечную массу после полугода без движения

Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.

Биология
# бурый медведь
# митохондрии
# мышцы
# спячка
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
2 марта, 19:38
Игорь Байдов

Ученые нашли связь между клетчаткой и крепким сном

Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.

Медицина
# клетчатка
# мозг
# пища
# растительная пища
# сон
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
28 февраля, 11:53
Андрей Серегин

Ученые выяснили, что собаки помогают людям спонтанно, а кошки — только ради выгоды

Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.

Биология
# Венгрия
# дети
# кошки
# одомашнивание
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики выяснили, почему при отклеивании скотч издает визжащий звук

    3 марта, 19:28

  2. Священный древнегреческий напиток мог содержать психоактивные вещества

    3 марта, 15:09

  3. Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

    3 марта, 14:06

  4. Муравьи научились превращать парниковый газ в «каменную броню»

    3 марта, 11:47
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Cheburec55 Che
44 минуты назад
Александр, КНР строит для своих, а РФ для чужих. Лично мне, от того, что РФ строит где-то там не холодно, не жарко.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Голодный Волк
2 часа назад
Михаил, Я надеюсь, что РФ наладит пилотируемые запуски со своей территории. Байконур пусть останется музеем. И советские технологии тоже.

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

densto
2 часа назад
Vscooter, что ты несешь? Россия всего 0,7 балла проигрывает топ 10. Текущее положение дел это то что Россия топ уровень

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Сергей Бугаев
2 часа назад
Ага. Украина строила в 2025 году два блока. Походу статья для идиотов.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Денис Большаков
2 часа назад
Александр, в Иране тоже наши строят

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Влад Булыжник
2 часа назад
Получается, спасибо учёным за рецепт

Священный древнегреческий напиток мог содержать психоактивные вещества

Федор Федоров
3 часа назад
Видимо, этот склад Минобороны был далековато от балтийских портов, с удовольствием экспортировавших постсоветский металл. Или прапорщик не смог

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Березин
3 часа назад
Алексей, да, правда. Ракеты "Союз" ведь еще королевской разработки, из времен Королева там и деревянные компоненты в ее нижней части. Береза (палки

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Алексей Мартяшев
3 часа назад
"операций с деревянными частями ракеты"? Это мило, но неожиданно. Правда штоли?

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Березин
3 часа назад
Голодный, на самом деле все было ровно наоборот: справиться за недели не удалось, как и писал Naked Scienсе: https://naked-science.ru/article/cosmonautics/31-gagarin1 "Ясно, что

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Rakh Sar
3 часа назад
Александр, а кто вы как не фашисты? От кого вы свою родину защищаете? Ватные тупари

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Кнопка Вредная
3 часа назад
А территорию России специально УМЕНЬШИЛИ? 🤣👀🤔 Площадь хоть бы и масштаб СОБЛЮДАЛИ.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Дмитрий Простов
4 часа назад
разве яппы не позакрывали все у себя?

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Кнопка Вредная
4 часа назад
Иван, если ты не знал это и есть МЯГКАЯ СИЛА. 💪 УЛЫБАЕМСЯ И ЕБАШИМ.🤣Путин умничка, ему не надо много говорить он знает, что делать.

Рейтинг: самые влиятельные страны по «мягкой силе» в 2026 году

Михаил Фурсов
4 часа назад
Голодный, таки теперь ждем чтобы озаботились дублированием систем, во избежание так сказать:))

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Голодный Волк
4 часа назад
Ну вот, как я и писал - справились в короткие сроки. В пику паникерам на этом канале.

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

Александр Речкин
5 часов назад
Леонид, к России, пожалуй, можно приплюсовать реакторы Бангладеша - АЭС «Руппур», Венгрии - АЭС «Пакш-2», Египта - АЭС «Эд-Дабаа», Турции - АЭС «Аккую»

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Sergey
5 часов назад
Олег, вроде по сноске внизу так и указано)

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Леонид Москаленко
5 часов назад
Интересно было бы добавить информацию о том, кто строит. Ибо Россия, например, строит и в других странах.

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Николай Исаев
5 часов назад
Птица Говорун, а ничего, что подавляющее большинство АЭС в мире строит серийно Россия, в том числе в КНР, не говоря уже о Турции, Египте и ТД!?

Кто строит больше всех? Рейтинг стран по количеству новых атомных реакторов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно