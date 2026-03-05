Уведомления
Палеонтологи нашли древнейшее свидетельство поедания крупных травоядных наземными хищниками
Канадские и китайские исследователи обнаружили множественные следы зубов хищников на костях диадектидов — первых крупных травоядных, обитавших на суше в раннем пермском периоде. Это самое древнее физическое доказательство поедания высшими наземными хищниками их массивной растительноядной добычи.
Развитые наземные экосистемы с пищевой пирамидой, похожей на современную, появились только в каменноугольном и пермском периоде. До этого позвоночные питались в основном рыбой или насекомыми. Но примерно 290 миллионов лет назад появляются диадектиды — крупные, около двух метров длиной, животные, которые первыми научились пережевывать жесткую растительность. Ученые предполагали, что появившиеся в то же время высшие хищники-синапсиды (далекие предки млекопитающих) охотились на них, однако следов укусов ранее не обнаруживали.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, изучили фрагменты скелетов трех детенышей рода Diadectes, найденные в 1997 году, во время раскопок дамбы в Техасе. Исследователи проанализировали повреждения на костях конечностей, классифицировав их на пять типов: царапины, проколы, борозды, ямки и сверления. Применив формулы для четвероногих тетрапод, ученые также рассчитали прижизненную массу наиболее сохранившегося животного на основе диаметра его бедренной кости.
Анализ показал, что масса детеныша диадекта достигала 277 килограммов. На суставных концах его костей выявили глубокие продольные борозды и проколы.
Геометрия повреждений (V-образные и конические отметины) позволила ученым установить состав съевших его животных. Это были крупные хищные синапсиды: варанопс (Varanops) и диметродон (Dimetrodon), а также сухопутная хищная амфибия ахелома (Acheloma), обладавшая 20-сантиметровым зубастым черепом. Помимо следов челюстей, на костях зафиксировали аккуратные круглые отверстия, оставленные личинками насекомых (вероятно, жуков), поедавших костную ткань.
Ученые отметили, что характер повреждений не позволяет достоверно установить причину смерти животных. Условия захоронения указали на то, что диадектиды могли погибнуть во время наводнения, а их туши вынесло на берег временного водоема. Следы зубов сосредоточены не на мясистых частях тела, а на суставах и хрящах. Значит, хищники обгладывали туши на поздних стадиях разложения, когда мягкие ткани уже сгнили или были съедены, и животным приходилось с усилием срывать остатки мышц и связок.
Исследование показало, что появление крупных растительноядных животных немедленно привело к формированию гильдии хищников и падальщиков, от синапсид до сухопутных амфибий и насекомых, способных эффективно утилизировать гигантские объемы животной биомассы.
