Лишний вес женщины удвоил риск аутизма у ее ребенка

Если у женщины развилось ожирение до или во время беременности, у ее ребенка с большей вероятностью будет нервно-психическое или поведенческое расстройство. Большой лишний вес матери повышает риск в том числе синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройств аутистического спектра (РАС) у детей, выяснили австралийские ученые.

Состояние здоровья и образ жизни женщины в перспективе влияют на врожденные патологии ее детей. Например, даже легкое курение во время беременности повысило риск патологий у будущего ребенка, а сочетание ожирения и сахарного диабета матери одна из недавних научных работ связала с более высокой вероятностью аутизма и некоторых заболеваний психики.

Специалисты из Университета Южной Австралии, Университета Монаша, Университета Кертина, Сиднейского университета, Университета Западной Австралии (все — в Австралии) провели метаанализ 42 эпидемиологических исследований и обнаружили, что большой лишний вес сам по себе тоже приводит к повышенному риску нервно-психических и поведенческих расстройств. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Psychiatry Research.

В метаанализе учитывались данные почти 3,7 миллиона пар, состоящих из матери и ребенка. Ученые изучили, как связано с расстройствами развития нервной системы, психики и поведения ожирение матери до зачатия и во время беременности. Оказалось, что большой лишний вес в обоих случаях на 32% увеличивает риск СДВГ и в 2,23 раза повышает вероятность РАС. При этом возникает также более высокий риск расстройств поведения (в том числе пищевого), личности, настроения. Дети женщин с ожирением сильнее подвержены нарушениям сна и проблемам с психическим здоровьем, например тревожным и психотическим расстройствам, а также с большей вероятностью по мере взросления начинают испытывать трудности в общении со сверстниками.

Исследователи изучили данные почти 3,7 миллиона пар «мать и ребенок» / © Bereket Duko et al., Psychiatry Research

«Учитывая увеличивающийся во всем мире уровень ожирения среди женщин репродуктивного возраста и растущее число детей с различными неврологическими заболеваниями, важно, чтобы мы осознавали потенциальные долгосрочные последствия ожирения матерей для психического здоровья детей», — отметили авторы научной работы.

Ученые подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования: важно понять, какие биологические механизмы лежат в основе обнаруженных закономерностей. Однако уже сейчас, по их мнению, нужно разработать меры, которые будут способствовать здоровому образу жизни и поддержание нормального веса будущих родителей.

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