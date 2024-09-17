Аутизм, СДВГ и неспособность к обучению предложили не разделять

Разграничение некоторых расстройств развития нервной системы затрудняет их диагностику и терапию, считает международная команда медиков. В новом исследовании ученые предложили рассматривать ряд нейроотличий не как отдельные категории, а как точки спектра.

К расстройствам развития нервной системы относят синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра (РАС), неспособность к обучению. Согласно предыдущим научным работам, эти состояния зачастую различаются видами проявлений, что вызывает ряд проблем как для докторов, так и для исследователей.

Необходимость «подогнать» симптомы пациента под конкретную категорию приводит к высокой частоте встречаемости диагноза, размытым границам между разными состояниями, неоднородности внутри того или иного типа расстройств. В результате люди с разными жалобами и потребностями получают примерно одинаковые лечение и поддержку.

Специалисты из нескольких университетов США, Великобритании и Канады предложили так называемую систему трансдиагностики, чтобы при подборе терапии не исходить из классификации диагнозов, а фокусироваться на симптомах и индивидуальных особенностях конкретного человека. Статья, в которой описан новый подход, вышла в научном журнале World Psychiatry.

Авторы публикации отметили, что у многих нейроотличных людей присутствуют симптомы нескольких состояний одновременно. По их мнению, вместо того чтобы в соответствии с действующими диагностическими системами пытаться выделить одно «узкое» расстройство, стоит обратить внимание на общие характеристики разных состояний и на их сложное взаимодействие. Важно учитывать и то, что ряд симптомов нейроотличий совпадает с признаками психических заболеваний, например депрессии и тревоги.

Предложенную концепцию назвали «спектром развития нервной системы», поскольку она охватывает общие признаки РАС, СДВГ, неспособности к обучению, а также нескольких психических расстройств. Такой подход признает, что люди различаются степенью проявления этих характеристик, и, по замыслу исследователей, делает диагностику более детальной и персонализированной.

Концепция «спектра развития нервной системы» фокусируется на общих характеристиках расстройств развития нервной системы, а также признает, что симптоматика некоторых из них напоминает ряд психических расстройств / © Giorgia Michelini et al., World Psychiatry

«Отказ от жестких диагностических ярлыков позволит врачам индивидуально подбирать поддержку и вмешательства для решения широкого спектра проблем, с которыми сталкиваются нейроотличные люди», — подытожили авторы статьи.

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