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Unitsky String Technologies Inc.
2

Белорусские инженеры разработали комплекс uPort, который поможет в развитии северных регионов

4.5

Сроки нахождения судов и контейнеров в пути и порту, даты и время погрузки и разгрузки тщательно рассчитываются, ведь все это серьезно влияет на рентабельность морских грузоперевозок. Такие распространенные проблемы, как простой судна или просрочка возврата контейнера, приносят убытки владельцам, отправителям и получателям груза. Для преодоления этих трудностей, белорусские инженеры разработали комплекс uPort.

Unitsky String Technologies Inc.
# uPort
# морской порт
# север
# термосваи
# юниконт
# юнимобили
Визуализация работы uPort. / © Unitsky String Technologies Inc.

Концепция uPort

Транспортные узлы uPort располагаются на морском шельфе и удалены от береговой линии. Это особенно важно в Арктическом регионе, где строительство порта связано с серьезными сложностями.

uPort / © Unitsky String Technologies Inc. 

Каждый транспортный узел оборудован специальными причалами для погрузки и разгрузки судов, а также их ремонта и стоянки. Доставляет грузы на сушу транспорт uST, такой как:

• юниконт – грузовой юнимобиль для транспортировки 20- и 40-футовых контейнеров (погрузка и разгрузка контейнеров производится в специализированных терминалах или с помощью козлового крана либо портового погрузчика – ричстакера);

• юнитрак U4-131 – грузовой юнимобиль для перевозки сыпучих, штучных, жидких, а также опасных и скоропортящихся грузов.

Для строительства транспортного узла uPort не нужно проводить углубление дна и укрепление берега, возводить причальные стенки. Важно, что, в отличие от альтернативных решений, при постройке uPort остаются нетронутыми экосистемы побережья и шельфа.

Контролирует работу комплекса uPort автоматизированная система управления. Благодаря этому значительно сокращается обслуживающий персонал, а сам комплекс может действовать круглые сутки и даже в неблагоприятных погодных условиях.

Способен работать в северных широтах

При постройке рельсо-струнной эстакады, которая необходима для доставки грузов до крупных логистических узлов, применяются уникальные решения. Например, жидкостные термосифоны – сваи замкнутого контура. Они представляют собой заполненные хладагентом (керосином) металлические запаянные трубы, которые устанавливаются в грунт так, что несколько выступают над поверхностью земли.

Возможное устройство термосваи / © Unitsky String Technologies Inc.

Возможное устройство термосваи

Действие установки основано на разности плотности холодного и теплого хладагентов: в зимнее время охлажденный сверху керосин под действием силы тяжести опускается, охлаждая нижнюю часть сваи и прилегающий к ней грунт.

После отдачи холода потеплевший и менее плотный керосин снова поднимается. Так за счет гравитационной циркуляции переохлажденного керосина в термосвае не только сохраняется, но и усиливается мерзлое состояние грунтового массива.

Юниконт U5-247 / © Unitsky String Technologies Inc. 

Юниконт U5-247

Для самой рельсо-струнной эстакады, по которой движутся грузовые юнимобили, конструктивно предусмотрен ряд решений для защиты от неблагоприятных климатических условий. Снег и лед не накапливаются на узком (шириной менее 10 см) струнном рельсе, а путевая структура очищается от снега и наледи при каждом проезде стального колеса рельсового электромобиля.

uPort может находится на значительном расстоянии от  берега / © Unitsky String Technologies Inc. 

Для защиты от коррозии на предварительно напряженные проволоки арматурных канатов в струнных рельсах наносится заводское защитное цинковое покрытие. Также предусмотрена специальная двухступенчатая защита от внешней среды.

Эстакада, опоры, станционные сооружения и подвижной состав комплекса рассчитаны на ветровую нагрузку до 250 км/ч.

Предполагаемый эффект

Внедрение комплексов uPort решит проблему нехватки глубоководных портов, способных принимать крупногабаритные сухогрузы. С помощью uPort можно создать на базе Северного морского пути новый глобальный транспортный коридор и увеличить мощность крупнейших портов Арктического и Дальневосточного бассейнов, а значит, в полной мере реализовать транзитный потенциал Арктики.

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Unitsky String Technologies Inc.
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Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# uPort
# морской порт
# север
# термосваи
# юниконт
# юнимобили
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