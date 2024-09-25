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Белорусские инженеры разработали комплекс uPort, который поможет в развитии северных регионов
Сроки нахождения судов и контейнеров в пути и порту, даты и время погрузки и разгрузки тщательно рассчитываются, ведь все это серьезно влияет на рентабельность морских грузоперевозок. Такие распространенные проблемы, как простой судна или просрочка возврата контейнера, приносят убытки владельцам, отправителям и получателям груза. Для преодоления этих трудностей, белорусские инженеры разработали комплекс uPort.
Концепция uPort
Транспортные узлы uPort располагаются на морском шельфе и удалены от береговой линии. Это особенно важно в Арктическом регионе, где строительство порта связано с серьезными сложностями.
Каждый транспортный узел оборудован специальными причалами для погрузки и разгрузки судов, а также их ремонта и стоянки. Доставляет грузы на сушу транспорт uST, такой как:
• юниконт – грузовой юнимобиль для транспортировки 20- и 40-футовых контейнеров (погрузка и разгрузка контейнеров производится в специализированных терминалах или с помощью козлового крана либо портового погрузчика – ричстакера);
• юнитрак U4-131 – грузовой юнимобиль для перевозки сыпучих, штучных, жидких, а также опасных и скоропортящихся грузов.
Для строительства транспортного узла uPort не нужно проводить углубление дна и укрепление берега, возводить причальные стенки. Важно, что, в отличие от альтернативных решений, при постройке uPort остаются нетронутыми экосистемы побережья и шельфа.
Контролирует работу комплекса uPort автоматизированная система управления. Благодаря этому значительно сокращается обслуживающий персонал, а сам комплекс может действовать круглые сутки и даже в неблагоприятных погодных условиях.
Способен работать в северных широтах
При постройке рельсо-струнной эстакады, которая необходима для доставки грузов до крупных логистических узлов, применяются уникальные решения. Например, жидкостные термосифоны – сваи замкнутого контура. Они представляют собой заполненные хладагентом (керосином) металлические запаянные трубы, которые устанавливаются в грунт так, что несколько выступают над поверхностью земли.
Возможное устройство термосваи
Действие установки основано на разности плотности холодного и теплого хладагентов: в зимнее время охлажденный сверху керосин под действием силы тяжести опускается, охлаждая нижнюю часть сваи и прилегающий к ней грунт.
После отдачи холода потеплевший и менее плотный керосин снова поднимается. Так за счет гравитационной циркуляции переохлажденного керосина в термосвае не только сохраняется, но и усиливается мерзлое состояние грунтового массива.
Юниконт U5-247
Для самой рельсо-струнной эстакады, по которой движутся грузовые юнимобили, конструктивно предусмотрен ряд решений для защиты от неблагоприятных климатических условий. Снег и лед не накапливаются на узком (шириной менее 10 см) струнном рельсе, а путевая структура очищается от снега и наледи при каждом проезде стального колеса рельсового электромобиля.
Для защиты от коррозии на предварительно напряженные проволоки арматурных канатов в струнных рельсах наносится заводское защитное цинковое покрытие. Также предусмотрена специальная двухступенчатая защита от внешней среды.
Эстакада, опоры, станционные сооружения и подвижной состав комплекса рассчитаны на ветровую нагрузку до 250 км/ч.
Предполагаемый эффект
Внедрение комплексов uPort решит проблему нехватки глубоководных портов, способных принимать крупногабаритные сухогрузы. С помощью uPort можно создать на базе Северного морского пути новый глобальный транспортный коридор и увеличить мощность крупнейших портов Арктического и Дальневосточного бассейнов, а значит, в полной мере реализовать транзитный потенциал Арктики.
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