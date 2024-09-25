Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Тюменские и казахстанские ученые нашли новые вещества для лечения диабета
Ученые школы естественных наук ТюмГУ и ряда исследовательских учреждений Казахстана синтезировали три производных тиомочевины для лечении диабета.
Крайне высокая распространенность сахарного диабета сегодня рассматривается как глобальная угроза. Поэтому «пандемия диабета» требует интенсивного поиска новых средств контроля за лекарственными средствами.
Известно, что функциональные производные класса тиомочевины проявляют широкий спектр фармакологических эффектов (противосудорожный, противораковый, противовирусный, противогрибковый, антибактериальный), включая гипогликемический эффект (снижения уровня сахара в крови до критически низких значений).
Статья «Синтез, компьютерное исследование и ингибирующее действие производных тиомочевины на основе 3-аминопиридин-2(1 H)-онов на α-глюкозидазу in vitro» ученых Зарины Шульгау, Ирины Паламарчук, Шынгыса Сергазы, Асель Уразбаевой, Александра Гуляева, Ерлана Раманкулова и Ивана Кулакова вышла в журнале Molecules.
Чрезвычайно высокая актуальность поиска новых веществ с гипогликемическим потенциалом среди производных тиомочевины предопределена тем, что на основе производных сульфонилмочевины уже созданы эффективные противодиабетические препараты (хлорпропамид, глибенкламид, толбутамид, глимепирид, глипизид и другие), действие которых основано на стимуляции островковых бета-клеток поджелудочной железы.
Поиск новых противодиабетических средств ведется и среди традиционных производных тиомочевины. Так, в работе приведены обширные данные об противодиабетической активности ряда диарилзамещенных тиомочевин.
Ученые в статье выявили несколько тиомочевин с наиболее высокой ингибирующей активностью. По мнению авторов, они заслуживают внимания как потенциальные кандидаты на роль гипогликемических веществ.
Исследователи провели испытания in vivo (внутри живого организма) на швейцарских мышах-альбиносах с диабетом, вызванным однократным введением стрептозотоцина, которые показали высокие значения ингибирования фермента.
Одно из соединений имело наивысшее значение ингибирования и, кроме того, оказалось безопасным для использования на животных, не оказывая токсических или летальных эффектов, предотвращая эффекты гипергликемии и гиперлипидемии, а также способствовало снижению веса у подопытных животных.
С учетом всех полученных данных синтезированные учеными новые производные тиомочевины на основе 3-аминопиридин-2(1H)-онов — весьма перспективные объекты для дальнейшего изучения их возможной антидиабетической активности.
Исследование финансировалось Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Топ ошибок человечества
Компактификация измерений: почему мы воспринимаем только четыре измерения
Мать дьявола: Клара Гитлер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии