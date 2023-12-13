Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Российские ученые синтезировали новый пористый полимер для улавливания парниковых газов
Ученые РХТУ имени Менделеева совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН разработали метод синтеза пористого полимера на основе норборнена. Ключевая особенность такого полимера — его коммерческая доступность и простота получения.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, были опубликованы в престижном научном журнале Polymer (Q1). Потенциальные области применения пористых полимеров включают создание различных разделительных мембран, неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также для проведения гетерогенного катализа. Одним из относительно новых свойств пористых полимеров является поглощение ими газообразных веществ с возможностью последующего хранения.
Такое применение важно как для энергетики, поскольку позволяет безопасно хранить большое количество чистого водорода и различных углеводородов, так и для экологии, поскольку позволяет улавливать и хранить потенциально опасные для окружающей среды газы. К таким газам относятся парниковые, в наибольшей степени представленные углекислым газом, а также различные промышленные газы, которые могут попадать в атмосферу как в ходе штатной работы предприятий, так и при авариях (например, оксиды серы и азота).
Более ранние разработки микропористых полимеров акцентировались на кремнийсодержащих производных норборненов, однако процесс синтеза значительно осложнялся из-за необходимости его проведения в присутствии металлоорганических веществ. Ввиду этого последующие разработки были сфокусированы на создании пористого полимера, не содержащего кремний, на основе норборненов. Однако возникла другая проблема: новые полимеры не растворялись в органических растворителях, что значительно осложняло их практическое применение.
Для решения возникшей проблемы был разработан новый подход к синтезу микропористых полимеров на основе норборненов, заключающийся в добавлении дополнительных полициклических элементов в ответвлениях основной макромолекулы. Полученные полимеры не только хорошо растворимы в органических растворителях, но и обладают большим количеством микропор, образованных в том числе новыми ответвлениями молекулы.
Ученые РХТУ имени Менделеева и института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева РАН провели комплексный анализ зависимости пористости полимера от используемых боковых ответвлений, а также от метода полимеризации. Было установлено, что применение достаточно объемных карбоциклических соединений в качестве боковых ответвлений позволяет добиться образования наибольшего количества дополнительных микропор в полимере, значительно увеличивая его потенциальную эффективность. При этом проведение процесса полимеризации путем присоединения мономеров по так называемой «винильной» связи норборненов позволило получить наибольшую активную поверхность у полимера, что также имеет решающее значение при практическом применении пористых соединений.
Полученные макромолекулы на основе производных норборненов с объемными карбоциклическими заместителями обладают большим количеством микропор в структуре вещества, хорошо растворимы в органических растворителях, а также обладают относительно простой и достаточно гибкой технологией производства с применением коммерчески доступных компонентов синтеза. Именно поэтому, по мнению авторов исследования, разработанные полимеры представляют собой новую перспективную платформу пористых материалов для сорбции газов и их мембранного разделения.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
Ученые выдвинули новую гипотезу о строении подледного океана Титана, спутника Сатурна. Ранее исследователи предположили, что вода там аномально соленая, как в Мертвом море, и это затрудняет появление жизни. Теперь же оказалось, что океан Титана похож на земные, только находится подо льдом.
Праздники — время застолий. Вот почему в такие дни нередко возрастает число обращений к медикам по поводу застрявшей в пищеводе еды. На этот случай на Западе существует популярный народный рецепт: нужно дать человеку сделать несколько глотков колы, конечно, если у него не заблокированы дыхательные пути и нет удушья (тут следует немедленно вызывать скорую). Считается, что вещества в шипучем напитке помогают сделать комок застрявшей пищи более рыхлым и облегчить его проглатывание. Команда врачей из Нидерландов решила испытать, действительно ли метод работает на реальных пациентах неотложки.
Канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря такому везению, ученые смогли наконец подтвердить давно существовавшую гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.
Канадские исследователи заявили, что им первым удалось выявить и обобщить признаки, по которым насилие можно предугадать проспективно — примерно за полгода до того, как оно случится.
Китай и Египет подписали сразу несколько документов, закрепляющих сотрудничество обоих государств в деле освоения космического пространства. Одним из наиболее важных можно назвать соглашение об участии в проекте международной лунной станции. Поднебесная старается привлечь как можно больше партнеров к этой инициативе, формируя своеобразный противовес американским «Соглашениям Артемиды».
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Глава комиссии Lancet считает коронавирус продуктом американских биолабораторий. Он близок к истине?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии