Сыр с плесенью повлиял на память

Сыр камамбер, который ферментируется с белой плесенью, положительно повлиял на работу мозга. Ученые из Японии выяснили, с чем связан этот эффект и на какие когнитивные процессы распространяется.

Физическое и психическое здоровье во многом зависит от питания. Согласно недавним исследованиям, веганский рацион может быть полезнее средиземноморской диеты, в основе которой овощи и нежирная рыба, а белки молока и мяса способны защитить от рака кишечника.

Специалисты из Киотского университета в Японии проанализировали, как сыр камамбер влияет на память и способность к обучению, а также сравнили его действие с миристамидом — соединением, которое образуется во время ферментации сыра с белой плесенью. Результаты исследования опубликовал научный журнал Neuroscience Research.

Камамбер отличается от других сыров биохимическим профилем, поскольку некоторые из них неферментированные, а некоторые проходят ферментацию другого типа. Во время ферментации с белой плесенью образуются амиды жирных кислот, в том числе миристамид. Такие вещества, по данным предыдущих научных работ, способны улучшать здоровье мозга, усиливая нейротрофические факторы — белки, которые поддерживают рост, восстановление и формирование памяти клеток головного мозга.

Авторы новой публикации провели семидневный эксперимент с участием мышей-самцов. Их разделили на группы: первая ела только пищу с высоким содержанием жиров, а вторая также получала камамбер или амиды жирных кислот, полученные из этого сыра. Количество жиров в рационе определили таким образом, чтобы у мышей ухудшились когнитивные функции, как при состояниях, которые связаны с высоким риском нейродегенерации у людей.

Мыши прошли два теста, позволяющих оценить их когнитивные способности. Один проверял способность распознавать объекты, второй — умение определять, где эти объекты находятся. У мышей, в рационе которых был камамбер или миристамид, улучшилась память (и необходимая для распознавания, и пространственная), о чем свидетельствовали более высокие результаты обоих тестов по сравнению с показателями остальных грызунов.

На молекулярном уровне, как выяснили ученые, камамбер и миристамид поспособствовали выделению нейротрофического фактора головного мозга в гиппокампе в большем количестве. Это вещество необходимо в том числе для роста синаптических связей и формирования воспоминаний.

Исследователи отдельно отметили, что эффект от камамбера соответствовал влиянию миристамида. Это, по их мнению, позволяет предположить, что миристамид может быть ключевым активным ингредиентом сыра.

«Мы обнаружили, что при ферментации молока с помощью белой плесенью образуются молекулы с повышенной физиологической активностью. Потребуются дальнейшие исследования, включая долгосрочные исследования и более широкий анализ данных», — подытожили авторы статьи.

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