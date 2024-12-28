Как спецодежда создала нашу моду — и куда идет теперь

Сегодня в обиходе многие из нас носят то, что исходно, в прошлых веках, создавалось как спецодежда — хотя обычно мы об этом даже не подозреваем. Как так получилось? Почему специально спроектированную модную одежду периодически вытесняет совсем иная, придуманная для работы? Что со спецодеждой сейчас и чего стоит ожидать от нее в будущем?

Первая костяная игла древностью 50 тысяч лет считается сделанной денисовцами, а первым изображением, предположительно сшитой иглой одежды, считается юбка из скрученных волокон на палеолитической Венере Леспюгской древностью в четверть сотни тысяч лет. Что было в ту пору рабочей одеждой, сказать довольно сложно, и не факт, что она серьезно отличалась от «нерабочей».

Древнейшая спецовка?

Однако как только у нас появляются более или менее приличные письменные источники, мы сразу видим разделение: для рабочей одежды нужно повышенное удобство, легкость подгонки по размерам и гибкость использования. Первой такой был экзомис — греческая спецодежда из куска ткани 2,3 на 1,4 метра.

Одиссей в экзомисе в представлении античного скульптора / © Wikimedia Commons

В середине ее был проем для головы, а вместо рукавов — прорези по бокам. Экзомис «перехватывали» швом справа и слева ниже рук, места для правой руки всегда было больше, чем для левой. Вероятная причина: большинство людей правши и для движений при физическом труде правая рука часто требует больше места.

Экзомис делали из разных материалов, но чаще всего им был лен. Тот не дает телу потеть, что очень важно для ремесленников и крестьян. Именно они чаще всего и носили такое.

Обрезки от парусов

В средневековой Европе, во французском городе Ниме изготавливали особую ткань из конопли, тогда ее называли «де Ним». Чтобы окрашивать некоторые изделия из нее, из Генуи привозили индиго, синий краситель — и про окрашенную им ткань французы говорили Bleu de Genes («голубая из Генуи»). Когда ткань попала в Англию, ее стали называть jeans.

Ткань эта была самой простой, но зато плотной — поэтому в основном ее пускали на паруса. Именно с такими открыла Америку экспедиция Колумба. Но кроме парусов она неплохо пригодилась тем, кто занимался физическим трудом: генуэзский флот стал одевать своих моряков в брюки из синей ткани, на которую шли обрезки от парусов.

Брюки на мужчине сделаны как раз из той самой ткани, «обрезков парусов». Картина неизвестного итальянского художника XVII века / © Wikimedia Commons

Даже в XIX веке массовое появление джинсов уже фабричного изготовления стало скорее результатом импровизации. Когда в Сан-Франциско разразилась золотая лихорадка, торговец Леви Страусс завез туда галантерейные товары, они тут же кончились, и торговать стало нечем — а жаждущие купить новую одежду не кончались. Тогда Страусс обошел брошенные в порту парусники, чьи команды стали золотоискателями, скупил парусину, и пошил из нее штаны. Из той же ткани «деним» с использованием клепок он начал серийно выпускать спецодежду для старателей — и стал ее массовым поставщиком.

Неизвестный итальянский художник XVII века / © Wikimedia Commons

Благодаря удобству эту одежду со временем стали носить ковбои и промышленные рабочие. Постепенно прочные, но не сковывающие движений брюки, легко отстирывающиеся и не требующие глажки, становились все популярнее, и в 1950 годах, вслед за известным голливудским фильмом они попали в массовую культуру. Всего через 10 лет они стали массовой одеждой молодежи, а еще через 20 лет — уже всех возрастных групп.

Пионерский галстук и синтетическая шиншилла

Главная отличительная черта спецодежды: функция доминирует над формой. Именно поэтому в долгосрочной перспективе действительно удобная одежда из атрибута той или иной специальности часто становилась массовой.

Скажем, английским портовым грузчикам приходилось подолгу бывать в порту на ветру. Постепенно они стихийно выработали свою спецодежду: вязаный свитер «с горлом».

Первые сто лет такие новации редко пользуются популярностью. Однако уже в начале XX века сперва английские аристократы начали носить «свитер с горлом», а затем этот предмет одежды незаметно оказался в самых разных странах в гардеробах всех социальных слоев.

Сходная эволюция случилась с шейным платком. Его активно использовали моряки XVIII века и ковбои, чтобы создать прослойку между шеей и воротником, который мог натирать и вызывать воспаление. Платок из тонкой ткани не создавал трения, и его можно было быстро постирать. Функционально? Да.

Платки XIX века иной раз были чуть ли не самой дорогой частью спецодежды ковбоя: их делали в основном шелковыми, чтобы не создавать трения шее. К сожалению, с цветными фотографиями той эпохи неважно, но голливудская киноиндустрия часто воспроизводит такую одежду и сегодня / © Wikimedia Commons

Но с конца XIX века этот вроде бы утилитарный предмет — вроде подворотничка в армии — неожиданно стал модным сперва среди английских аристократов, потом — у бойскаутов, а от них его вариант попал и к советским пионерам. Шейные платки сходного формата, впрочем, вполне встречаются и в современной женской одежде.

Настоящую революцию как в том, что надевали на работе, так и в том, что носили вне ее, произвело появление синтетических тканей в конце XIX — начале XX века. Причем революция эта затронула не просто одежду, но и то, как люди стали относиться к своему телу.

Первой ласточкой стали нейлоновые чулки, которые начали делать в 1927 году, были в несколько раз дешевле любых предшественников и при этом куда прочнее и долговечнее. В результате они стали обязательным предметом одежды всех женщин в западных странах.

Но тут началась Вторая мировая, и весь нейлон пошел на проводку для самолетов и танков. Чулки больше не выпускали, а ходить без них было неприлично. Женщины в США и Европе начали массово рисовать на ногах сзади карандашом линии, как будто там был шов чулок. Простая уловка работала, но волосы выдавали голые ноги, тогда женщины начали их массово брить. Сегодня так делают по всему миру.

Вряд ли нужно перечислять все остальные виды обычной одежды, которую перевернули новые ткани: от рубашек и футболок до непромокаемых курток и мембранной обуви — все это стало возможным именно благодаря синтетическим материалам.

Разумеется, спецодежда не осталась в стороне от новых веяний. Износостойкость спецовок из таких тканей оказалась намного выше, чем у хлопка. Быстро обнаружилось, что она еще и не дает усадки после стирки, а изделия из нее весят меньше, и не «удерживают» в себе влагу, что очень важно при физических нагрузках. Так синтетика из спецодежды начала свой быстрый путь в спортивную форму.

Сходная история «миграции» случилась в последние полвека с совсем другой спецодеждой: для работников мясной промышленности. В 1979 году американская Malden Mills создала так называемую «синтетическую шиншиллу» или «полярный флис»: ткань на основе плотного полиэстера, создающую высокое сопротивление теплопередаче. Она тут же нашла применение среди тех, кто работал в крупных промышленных холодильниках для мяса и рыбы. Более ранняя спецодежда на базе шерстяных свитеров не очень подходила в таких местах: натуральная шерсть быстро «набирала влагу», потом та замерзала, делая спецодежду «дубовой» и сильно проводящей тепло.

Ребенок в полиэстерной теплой одежде / © Amy Kumler

Флисовая спецодежда с застежкой быстро привлекла внимания тех, кто делал обычную одежду: способность сохранять тепло даже при контакте с водой оказалась очень полезной и в повседневной жизни.

Наши дни: спецодежда становится модной?

И если ранее в спецодежде функция доминировала над формой, то сегодня мы наблюдаем тренд на большее внимание к эстетике рабочей одежды. Более того, спецодежда становится знаком причастности работника к достижениям его компании.

Классические примеры здесь — Tesla и SpaceX. Еще занимаясь автомобильным бизнесом, Маск пришел к мысли, что рабочие Tesla должны быть одеты стильно. Куртки, брюки и свитера компании все еще функциональны, например на них нет никаких выступающих металлических или пластиковых деталей, которые могли бы поцарапать краску нового автомобиля. Синтетические материалы позволяют ей быть еще и немнущейся, легкой и удобной, при этом весьма прочной.

Но они уже с самого начала стильные: из глубоко черного материала с логотипом компании. Неудивительно, что компания продает мерч, визуально слабо отличимый от спецодежды своих работников.

Аналогичный подход — у SpaceX. На сборке и подготовке к пуску ракетных двигателей нужно минимум пыли, отчего там используют одноразовые комбинезоны. Но у конторы Маска они глубоко черные, и хотя некоторые поэтому сравнивают ее ракетчиков с шахтерами, другие отмечают, что это выглядит и стильно, и необычно.

Стремление к стилю пошло куда дальше: даже скафандры эта компания создает, делая упор на эстетичности. Внешний облик этого устройства у SpaceX разработал Хосе Фернандес — человек, делавший в Голливуде костюмы для Бэтмена и Железного человека. И только после того, как он создал их внешний облик, «под него» были сделаны системы жизнеобеспечения скафандра.

На коллаже сразу заметно, где традиционный скафандр, визуально громоздкий и однотонный, и где новое изделие SpaceX / © Space.com

Задача «эстетика прежде всего» была поставлена так жестко, что от самого Фернандеса держали в секрете, что же он, собственно, делает: дизайнер полагал, что создает для SpaceX какие-то костюмы для фильма, но уж никак не внешний облик настоящего скафандра. Несомненно, такой подход не делает проще работу конструкторов. Но Маск не зря часто повторяет про внешний облик своих разработок «Будущее должно выглядеть как будущее».

Что с новыми тенденциями у нас?

В России сходные тенденции вполне наблюдаются: производитель спецодежды Brodeks или Heklya тоже пытается делать упор не только на комфорте и эргономике, но и на стиле: чтобы пользоваться спросом, модной должна стать и спецодежда.

Еще в 2013 году опрос Skyscanner признал самой стильной униформу бортпроводников «Аэрофлота» (она обошла даже Air France с костюмами Кристиана Лакруа и Alitalia с дизайном Armani). Ее разработали дизайнеры Бунакова и Хохлов (марка Bunakova Hohloff). Отличительными чертами формы стала синтетическая ткань нового поколения — она отталкивает воду и грязь. Капли скатываются с нее не оставляя следов. А еще синтетика не электризуется, что немаловажно на борту самолета. Ну и, конечно, дизайнеры подумали о ярких и неожиданных цветах, которые выделяли униформу среди конкурентов.

Иногда эволюции на российском рынке спецодежды не чужда и ирония: ученые. работающие над созданием передовых синтетических материалов в СИБУРе и сами будут носить одежду из передовых синтетических тканей, причем разработанную с идеей «наука — это модно».

Новая спецодежда СИБУРа исходно создавалась с повышенным вниманием не только к функциональности, но и к ее внешнему виду / © СИБУР

Мы поговорили с Константином Казимовым, представителем бренда HRLSN, который выступил техническим консультантом для СИБУРа и «Олова», не так давно представивших в коллаборации коллекцию спецодежды для ученыхнефтегазохимического гиганта. По его словам, перед консультантом стояла задача подобрать самые передовые ткани и решения в части фурнитуры, которые при этом обеспечивали бы основную функцию спецодежды — защиту от загрязнений, кислот и щелочей, статического электричества, и отвечали бы замыслу дизайнеров «Олова» в части футуристичности внешнего облика коллекции.

Задумка заключалась в том, чтобы переосмыслить внешний облик ученого и уйти от идеи белого халата как ключевого атрибута научно-исследовательской деятельности. Вдохновением для коллекции послужили крупнейшие открытия российских ученых-химиков, перевернувшие мир: наследники Ломоносова, Менделеева, Бутлерова и многих других и визуально должны выглядеть соответственно.

Кроме халатов для работы в лабораториях, в коллекцию вошли также летние и утепленные костюмы, комбинезоны, плащи и теплые жилеты, которые будут использовать ученые СИБУРа при работе в лабораториях и на пилотных установках.

Впрочем, и об утилитарности не забыли: она не сковывает движения / © СИБУР

По словам Казимова, идея преемственности нашла отражение и в выборе материалов: ведь ученые СИБУРа и есть те, кто стоит за разработкой современных синтетических материалов, а значит их разработки тоже используются в составе тканей и фурнитуры.

«Мы представляем одежду, которая отвечает строгим требованиям безопасности, но при этом подчеркивает статус ученого как ключевого элемента современного технологического мира. Наука — это модно, потому что она находится в самом центре передовых решений, определяющих будущее», — прокомментировал Александр Маланин, создатель бренда «Олово».

Новая спецодежда — это еще и своего рода манифест. Она как бы говорит нам: будущее должно быть не только по-настоящему новым, но и привлекающим вниманием, наконец просто модным.

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