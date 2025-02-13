Ключ к тайнам родословной: пермские ученые рассказали, что хранит в себе ДНК

Современные технологии позволяют считывать ДНК с невероятной точностью, открывая новые возможности для изучения истории человечества. Ученые Пермского Политеха рассказали, что таит в себе удивительная молекула, почему не существует одинаковых людей, как с помощью «генетического кода» узнать о жизни предков, о том к каким заболеваниям у вас есть предрасположенность, и как генные инженеры борются с наследственностью.

Открытие, изменившее мир

ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, — это молекула, хранящая генетическую информацию. Она представляет собой двойную спираль, состоящую из двух длинных цепей, каждая из которых образована повторяющимися звеньями — нуклеотидами. Нуклеотиды, в свою очередь, состоят из трех основных компонентов: азотистого основания (аденина, гуанина, тимина или цитозина), сахара дезоксирибозы и фосфорной кислоты. Таким образом, существует четыре типа нуклеотидов, различающихся азотистым основанием.

История изучения ДНК началась в 1869 году, когда химик Фридрих Мишер выделил «нуклеин». В 1951 году американский биохимик Эдвин Чаргафф установил, что количество аденина (A) равно количеству тимина (T), а гуанина (Г) — цитозину (Ц). В 1950-х годах ученые Морис Уилкинс и Розалинд Франклин получили рентгенограммы ДНК, причем снимки Франклин демонстрировали характерный крестообразный рисунок двойной спирали.

Примерно в то же время английский химик-органик Александер Робертус Тодд доказал, что цепи ДНК линейны, а нуклеотиды соединены фосфодиэфирными связями. В 1953 году Уотсон и Крик предложили модель ДНК в виде двойной спирали, где сахарофосфатный остов находится снаружи, а азотистые основания, соединенные водородными связями (А-Т, Г-Ц), — внутри. Эта модель объяснила принцип комплементарности, когда последовательность одной цепи определяет порядок другой.

— В клетках живых организмов ДНК всегда находится в комплексе со специальными белками, образуя структуры, называемые хромосомами. У прокариотических организмов (бактерий и архей), не имеющих ядра, они расположены непосредственно в цитоплазме. У эукариотических организмов (растений, животных, грибов и протистов) хромосомы находятся в ядре — специализированном органоиде клетки. Важно отметить, что наличие или отсутствие ядра является фундаментальным признаком, разделяющим все организмы на прокариоты и эукариоты. У вирусов, которые не являются клеточными организмами, ДНК (или РНК) упакована внутри белковой оболочки — капсида, причем у некоторых из них ДНК может быть одноцепочечной, — рассказывает Анна Ахова, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Генетический анализ по крови и поту

Генетическая информация содержится в клетках, которые можно выделить из различных тканей и биологических жидкостей человека. Генетики изучают как ДНК, находящуюся в ядре клетки (основном «хранилище» генетической информации), так и ДНК митохондрий — особых органелл, отвечающих за выработку энергии в клетке. Важно, что митохондрии передаются детям только от матери и содержат собственную ДНК, которую можно использовать для генеалогических исследований.

— Наиболее простыми и удобными материалами для выделения ДНК являются кровь, слюна и соскоб с внутренней стороны щеки. Но при необходимости можно использовать и более сложные образцы: кости, зубы, волосы (только с луковицей, если требуется анализ ядерной ДНК), — делится Анна Ахова.

Для рутинных анализов, таких как определение отцовства и принадлежности биоматериала конкретному человеку, берут соскоб со щеки, 0,3–0,5 миллитра крови или слюны.

ДНК можно определить даже по бокалу, из которого пил человек

Сегодня разработаны методы полногеномной амплификации, позволяющие многократно увеличивать количество ДНК, полученной даже из одной клетки.

— Это открывает перспективы для ДНК-анализа, когда достаточно лишь следовых количеств материала, таких как остатки на бокале или отпечатки пальцев. Однако, несмотря на огромный потенциал, существующие методы пока не обеспечивают достаточную точность для широкого применения, — поясняет Анна Ахова, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Что такое генетический код?

В молекуле ДНК заключены все сведения о строении и функционировании организма. Эта информация передается от родителей к потомкам, поэтому ее называют наследственной. Молекулу ДНК можно разделить на функциональные участки — гены, в них зашифрована информация о строении конкретных белков.

— Информация в спиральной молекуле хранится в виде последовательности нуклеотидов. В процессе реализации генетической информации от ДНК к белку участвует молекула-посредник — РНК (рибонуклеиновая кислота). Она также состоит из нуклеотидов, но отличается от ДНК по составу: вместо дезоксирибозы содержит рибозу, а вместо азотистого основания тимина — урацил. Информационная РНК (иРНК) переносит генетическую информацию от ДНК к рибосомам, где происходит синтез белка. В процессе транскрипции иРНК синтезируется на основе ДНК, копируя последовательность нуклеотидов с участка спирали, соответствующего определенному белку (полипептиду). В отличие от двухцепочечной ДНК, иРНК является одноцепочечной молекулой, — поясняет эксперт Пермского Политеха Анна Ахова.

На рибосомах, в соответствии с информацией, закодированной в иРНК, происходит сборка белка из аминокислот. Генетический код обеспечивает перевод информации с «языка нуклеотидов» на «язык аминокислот».

Примечательно, что генетический код универсален — одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты у человека, растений, бактерий и других организмов. Благодаря этому бактерии можно использовать для синтеза человеческих белков (например, инсулина).

Мутации и генетическое разнообразие

Изменения в последовательности нуклеотидов ДНК могут приводить к замене аминокислоты в белке, что влияет на его структуру и функции. Это может вызывать различные заболевания или приводить к появлению новых признаков.

— Мутации могут возникать спонтанно (например, из-за ошибок репликации или репарации ДНК) или под воздействием внешних факторов (химических веществ, излучения). Кроме того, генетическое разнообразие обеспечивается перекомбинацией существующих нуклеотидных последовательностей. Благодаря этим процессам каждый человек обладает уникальным набором генов, полученных от родителей. Так, например, в момент слияния половых клеток (образования зиготы) формируется уникальный генетический комплекс, определяющий индивидуальные особенности организма. Именно поэтому все люди такие разные, — отмечает Анна Ахова, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Существуют ли клоны?

— Рождение однояйцевых близнецов можно назвать примером естественного клонирования, но они являются клонами друг друга, а не родительского организма. Такие близнецы развиваются из одной зиготы — клетки, образовавшейся после слияния сперматозоида с яйцеклеткой. Они имеют практически идентичную ДНК, хотя возможны индивидуальные мутации. Полная идентичность даже у однояйцевых близнецов невозможна, поскольку каждый эмбрион получает уникальную часть яйцеклетки и, соответственно, различные регуляторные факторы, влияющие на активность генов и развитие организма, — рассказывает ученый-биолог Пермского Политеха.

Как ДНК раскрывает тайны предков?

С помощью анализа хромосомной молекулы мы можем узнать последовательность нуклеотидов в геноме конкретного человека. Сравнивая эту последовательность с генетическими последовательностями других людей можно установить этническую принадлежность человека.

— Для генетических анализов обычно определяют последовательность ДНК в определенных, строго заданных участках генома человека. Он состоит из 23 пар хромосом, где одна из каждой пары наследуется от отца, а другая — от матери. В процессе деления клеток при формировании половых происходит рекомбинация — хромосомы обмениваются участками, что приводит к формированию «мозаичной» ДНК, содержащей фрагменты как отцовской, так и материнской ДНК.

Исключением являются Y-хромосома, которая передается мужчинам только от отца, и митохондриальная ДНК (мтДНК), которая наследуется всеми людьми от матери. Эти участки генома, практически не подверженные рекомбинации, передаются из поколения в поколение в относительно неизменном виде. В составе Y-хромосомы и мтДНК выделяют сотни отдельных генетических маркеров, последовательности которых сравнивают с характерными для различных популяций по всему миру. На основании этой схожести и определяют гаплогруппу человека, — рассказывает Лариса Нестерова, доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха, кандидат биологических наук.

Гаплогруппа — это группа людей, связанных общим предком и имеющих схожие генетические маркеры в Y-хромосоме (у мужчин) и митохондриальной ДНК (у всех людей). Анализ гаплогрупп позволяет представителям мужского пола определить происхождение своих предков по отцовской и материнской линиям, а женщинам только по материнской линии. Каждая гаплогруппа обычно наиболее распространена в определенной географической области, что позволяет проследить пути миграции предков.

Как генная терапия борется с наследственностью?

Методы генной инженерии применяют для лечения генетически обусловленных заболеваний, в том числе рака. Если развитие заболевания объясняется дефектом одного гена, то его можно заменить здоровой копией. Для этого либо выделяют клетки из организма пациента, генетически модифицируют их и вводят обратно в организм, либо сразу вводят улучшенную ДНК в организм.

— Так работает препарат для лечения β-талассемии — заболевания, при котором из-за дефектного гена снижается способность вырабатывать гемоглобин. Лекарство представляет собой функциональный ген, упакованный в вирус-«переносчик», который встраивается в ДНК стволовых клеток костного мозга (предшественников клеток крови). Кроме того, некоторые виды опухолей пытаются лечить путем введения в организм генов, кодирующих супрессоры — белки, сдерживающие развитие злокачественных образований, — сообщает Анна Ахова.

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ПНИПУ 971 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.