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Ишемический инсульт предскажут по слезам
Международная исследовательская группа разработала метод, который позволит оценивать риск ишемического инсульта и предотвращать заболевание, вместо того чтобы реагировать на уже установленный диагноз. Прогнозировать болезнь будут с помощью анализа слез.
В мире более 100 миллионов человек сталкиваются с инсультом каждый год, и в их числе все чаще оказываются пациенты младше 50 лет. Наиболее распространенный ишемический инсульт способен протекать бессимптомно и оставаться незамеченным. Подсчеты показали, что случаев невыявленного заболевания в 14 раз больше, чем людей с точным диагнозом. При этом в числе последствий инсульта депрессия, слабоумие, суицидальное поведение и самоубийство.
Ученые из 25 организаций в 11 странах под руководством профессора Ольги Голубницкой из Университета Бонна в США разработали метод, который позволит предотвратить ишемический инсульт прежде, чем он наступит. Соответствующую научную статью опубликовал EPMA Journal. Найденный способ лежит в плоскости прогностической, профилактической и персонализированной медицины, которую исследовательская группа противопоставляет медицине реактивной:
«Предрасположенность к клинически доказанному инсульту или остановке сердца развиваетсся не в одночасье, а в течение нескольких лет. Времени для целенаправленной профилактики достаточно. <…> Существуют различные факторы риска и параметры, которые указывают на это и которые могут быть исследованы заранее», — объяснила Голубницкая.
Новый подход безболезненный и не наносит вреда здоровью. Чтобы оценить риск ишемического инсульта, анализируют слезы пациента с помощью жидкостной биопсии. По ним отслеживают «сигналы» митохондрий — органоидов клеток, которые чувствительны к изменениям в организме и реагируют на проблемы со здоровьем митофагией (разрушением путем «самопоедания». — Прим. ред.).
Дефицит митохондрий связывают, например, с малоподвижным образом жизни, стрессовой перегрузкой, неправильным питанием и изменениями, к которым ведут эти факторы: постоянное небольшое воспаление, ускоренное старение, ишемические поражения сердца и головного мозга. По тому, как именно ведут себя митохондрии, исследователи способны определить профилактические меры, необходимые конкретному пациенту.
Помимо анализа слезной жидкости, отметили ученые, необходимо узнавать о наследственных предрасположенностях пациентов, их образе жизни, режиме сна и пищевом поведении. Эти параметры позволят учесть индивидуальные особенности человека и предоставить максимально персонализированную оценку риска. Для большей точности вердикта исследовательская группа разрабатывает алгоритм для нейросетей, который автоматизирует анализ всех полученных данных.
Специалисты обратили внимание, что смещение фокуса с реактивной медицины на прогностическую в отношении ишемического инсульта будет положительно скажется не только на здоровье людей, но и на экономике. «По оценкам, глобальное экономическое бремя инсультов составляет более 891 миллиарда долларов США в год. Это экономическая катастрофа, которой мы хотим противостоять», — сказала Ольга Голубницкая.
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