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17 минут назад
Юлия Трепалина
43

Игра в Super Mario помогла больным шизофренией

4.7

Недавний эксперимент с участием страдающих шизофренией показал, что регулярные сеансы компьютерной игры Super Mario способны значительно улучшить когнитивные функции и психическое здоровье таких пациентов.

Медицина
# Видеоигры
# головной мозг
# компьютерные игры
# психиатрические заболевания
# психические нарушения
# шизофрения
игра Super Mario
© Toro_The_Bull - Arturelia/Shutterstock

Из прошлых исследований известно, что определенные типы видеоигр могут положительно воздействовать на когнитивные показатели, структуру мозга и функциональную связанность его областей у здоровых людей. В частности, отмечалось, что игры в жанре экшен позитивно влияют на внимание и визуально-пространственное восприятие.

Эффект объясняли тем, что непрерывное и целенаправленное взаимодействие с игрой активирует систему вознаграждения мозга и повышает нейронную пластичность, то есть способность мозга адаптироваться за счет формирования новых связей между нейронами.

Поскольку у больных шизофренией часто наблюдаются когнитивные нарушения и снижается нейропластичность, немецкие медики решили экспериментально выяснить, смогут ли видеоигры улучшить состояние таких людей. Результаты опубликовал журнал Translational Psychiatry.

Для проверки гипотезы ученые сформировали две выборки участников. В первую вошли 95 человек с шизоаффективным расстройством или шизофренией, которых набрали среди пациентов психиатрического отделения одного из медицинских центров Германии. Вторую выборку составили 82 здоровых добровольца без психиатрических либо неврологических нарушений.

Участников случайным образом разделили на три группы. В первой и второй испытуемые ежедневно по 30 минут играли в компьютерную игру Super Mario на портативных консолях Nintendo DS — в 3D или 2D-версию соответственно. В третьей, контрольной группе люди по такому же графику читали электронные книги, выбранные из 13 загруженных на выданные им устройства Amazon Kindle.

Эксперимент длился два месяца. Перед его началом и по завершении участники прошли когнитивные и клинические исследования, а также функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для оценки изменений в нейронных связях мозга.

Анализ полученных данных показал, что в группах, игравших в Super Mario, у испытуемых значительно повысилась устойчивость внимания по сравнению с читавшими электронные книги. Улучшение коррелировало с увеличением функциональных связей в нейронной сети, охватывающей гиппокамп и префронтальную кору мозга. Первая область участвует в процессах памяти, а вторая регулирует исполнительные функции.

Важно, что у пациентов с шизофренией, игравших в Super Mario, сократилось проявление негативных симптомов, таких как ангедония (потеря способности испытывать удовольствие от деятельности, которая обычно нравится) и амотивация (отсутствие мотивации или стремления заниматься повседневными делами). Кроме того, люди с психическими нарушениями сами замечали улучшение состояния.

Среди ограничений исследования авторы отметили небольшое число участников, поскольку только 59 пациентов с шизофренией смогли завершить курс. Тем не менее медики заключили, что эксперимент показал возможность использования видеоигр в качестве дополнительного терапевтического метода при сложных психических расстройствах.

Ранее другая группа ученых по результатам обширного метаанализа клинических испытаний пришла к выводу, что улучшить самочувствие пациентов с психическими отклонениями способна просто вера в то, что принимаемые лекарства помогут.

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Медицина
# Видеоигры
# головной мозг
# компьютерные игры
# психиатрические заболевания
# психические нарушения
# шизофрения
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