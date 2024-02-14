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Только что
Ольга Иванова
1

Иглоукалывание снизило риск инсульта

5.1

Ученые из Тайваня провели масштабное исследование и показали, что занятия акупунктурой могут снизить риск развития инсульта, связанного с ревматоидным артритом. Эффект не зависит от пола и возраста.

Медицина
# акупунктура
# Альтернативная медицина
# иглоукалывание
# ишемический инсульт
# ревматоидный артрит
# сердечно сосудистые заболевания
иглоукалывание
Иглоукалывание снизило риск инсульта / © Getty images

Ревматоидный артрит — это воспалительное аутоиммунное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов. Недуг сокращает продолжительность жизни в среднем на 3-12 лет. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (в том числе инсульта) у людей с ревматоидным артритом в два раза выше, чем у всех остальных. Механизм развития проблем с сердцем и сосудами под воздействием артрита неизвестен, но, возможно, дело в росте стресса из-за серьезных хронических болей.

К иглоукалыванию прибегают для ослабления боли и воспаления при ревматоидном артрите. Но ученые из Китайского медицинского университета (Тайвань) решили пойти дальше и проверить, может ли акупунктура снизить риск ишемического инсульта при ревматоидном артрите. Выводы своего исследования они представили в журнале BMJ Open.

Работа отличается масштабностью: исследователи изучили национальные медицинские базы данных по 47 809 пациентам, у которых диагностировали ревматоидный артрит с 1997 по 2010 год. В окончательный анализ вошли 23 226 человек, по которым имелись наиболее полные данные; 12 266 из них после постановки диагноза проходили курсы иглоукалывания вплоть до конца декабря 2010 года. Остальные не применяли акупунктуру для лечения болезни. При этом в обеих группах преобладали женщины в возрасте 40-59 лет и люди, у которых диагностировали высокое давление.

Большинство (87 процентов) пациентов из первой группы прошли курс мануального иглоукалывания, три процента — курс электроакупунктуры, а 10 процентов получили оба типа лечения. В среднем между постановкой диагноза «ревматоидный артрит» и началом первого курса акупунктуры проходило 1065 дней, а общее число процедур составило примерно 10.

Ученые выяснили, что за весь период наблюдения ишемический инсульт перенесли 946 пациентов. Риск его развития, как и ожидалось, был выше в группе людей с повышенным давлением и возрастал по мере старения человека и развития сопутствующих заболеваний (например, сахарного диабета). Но даже тогда в группе, получающей лечение акупунктурой, случаев ишемического инсульта было на 43 процента меньше, чем среди тех, кто не занимался иглоукалыванием: 341 против 605 человек соответственно. Этот эффект не зависел от возраста, пола, приема тех или иных препаратов и наличия сопутствующих заболеваний.

Несмотря на столь многообещающие результаты, ученые призвали относиться к ним с осторожностью. Исследование — обсервационное, данные для него собрали путем простого наблюдения, без активного вмешательства, поэтому и однозначные выводы о причинах и следствии сделать нельзя. Отсутствовали и некоторые другие данные: например, о весе пациентов, уровне их физической активности, результатах лабораторных анализов.

Кроме того, до сих пор непонятен сам механизм воздействия иглоукалывания на организм. Поэтому работы, показывающие положительное влияние акупунктуры, стабильно вызывают существенный скепсис у многих ученых.

Однако внушительная выборка, на основе которой проводили новое исследование, заставляет задуматься. Ученые предположили, что иглоукалывание каким-то образом снижает уровень белков, отвечающих за воспаление в организме, тем самым понижая и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемический инсульт.

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Медицина
# акупунктура
# Альтернативная медицина
# иглоукалывание
# ишемический инсульт
# ревматоидный артрит
# сердечно сосудистые заболевания
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