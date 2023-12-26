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Только что
Юлия Трепалина
5

В бытовой химии увидели помеху зачатию

4.9

Американские ученые обнаружили связь между воздействием на женский организм фталатов, входящих в состав моющих средств и других видов бытовой химии, и трудностями с наступлением беременности.

Медицина
# беременность
# бытовая химия
# женщины
# зачатие
# фталаты
тест на беременность
© Getty Images

Фталатами называют эфиры и соли фталевой кислоты. Вещества этой группы широко используют для придания мягкости, прочности, гибкости и эластичности пластиковым изделиям. Но этим применение фталатов, служащих также растворителями и стабилизаторами, не ограничивается. Их можно встретить в шампунях и косметических средствах, в медицинских товарах, игрушках и разной другой продукции.

За такую распространенность фталаты часто называют «вездесущими». По оценкам Агентства по охране окружающей среды (EPA), в мире ежегодно производят более 213 тысяч тонн этих веществ.

Вместе с тем, попадая в организм человека, фталаты могут накапливаться и вредить здоровью. Исследования показали, что эти соединения способны нарушать эндокринные и половые функции. Ученые ранее находили связь между воздействием фталатов и наступлением преждевременных родов, нарушениями нейроразвития у детей и хроническими заболеваниями почек.

В новой работе, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives, доцент Массачусетского университета в Амхерсте Кэрри Ноублс (Carrie Nobles) совместно с коллегами из других вузов США проследила, как метаболиты фталатов до зачатия могут влиять на фертильность и беременность женщин.

Для анализа ученые воспользовались данными другого американского исследования, известного под сокращенным названием EAGeR (Effects of Aspirin in Gestation and Reproduction). Во время него оценивали воздействие приема низких доз аспирина на уровень живорождения. Участницами EAGeR стали 1128 здоровых женщин от 18 до 40 лет, которые с 2007 по 2011 год пытались забеременеть и наблюдались в ряде американских клиник.

При включении в программу испытуемые сдавали анализы крови и мочи, а также проходили анкетирование. Среди прочего женщины сообщали возраст, этническую принадлежность, наличие вредных привычек, вес, рост и другие личные сведения. Кроме того, участницы отслеживали свой менструальный цикл и окна фертильности. При наступлении беременности за женщинами продолжали наблюдать в течение всего срока.

В исследовании Массачусетского университета специалисты изучили анализы мочи женщин на предмет присутствия в них 20 метаболитов фталатов и сопоставили данные с информацией о менструальном цикле участниц. Выяснилось, что повышенные значения трех из них — моно-(2-этилгексил)фталата, монобутилфталата и монобензилфталата — сильнее всего коррелировали с более низкой вероятностью забеременеть.

Авторы также обнаружили, что у испытуемых с повышенным уровнем фталатов до зачатия наблюдались увеличенные значения высокочувствительного С-реактивного белка и изопрастанов в сыворотке крови. Первый медики считают маркером воспалительных процессов, а вторые — индикатором окислительного стресса в организме.

У подверженных воздействию фталатов к тому же оказались более низкие значения эстрадиола и более высокие показатели фолликулостимулирующего гормона. Такой гормональный фон характерен для женщин с недостаточностью яичников. Однако ассоциаций с прерыванием беременности исследователи не выявили.

По словам Кэрри Ноублс, с учетом новых результатов властям, возможно, следует задуматься об ужесточении регулирования в сфере использования фталатов.

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Медицина
# беременность
# бытовая химия
# женщины
# зачатие
# фталаты
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