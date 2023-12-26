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Прививки и аллергия: есть ли связь
Вопрос о том, влияют ли прививки на развитие аллергии, волнует многих. Все потому, что за последние десятилетия количество больных аллергией резко выросло. Разбираемся в том, есть ли связь между вакцинацией и развитием аллергии вместе с советником по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех, доктором медицинских наук, профессором Игорем Никитиным.
По некоторым данным, той или иной формой аллергии страдает от 30 до 40 процентов людей в мире. В России ситуация не лучше, чем в других развитых странах: один только аллергический ринит встречается у 12–24 процентов населения. И хотя наука указывает на множество совокупных причин возникновения аллергии, некоторые авторы ошибочно связывают ее появление с вакцинацией. Но вытекает ли одно из другого? Ученые отвечают однозначно: вакцинация не влияет на рост распространенности аллергических заболеваний, бронхиальной астмы и аутоиммунных патологий. Тут не работает принцип «после – значит вследствие», и этому есть масса научных подтверждений. Рассмотрим некоторые популярные мифы о связи вакцинации с аллергией и разберемся, почему ни один из них не может доказать свою состоятельность.
70 лет безопасной работы
Далеко не во всех вакцинах используют живых возбудителей заболеваний. В большинстве случаев патоген предварительно убивают или вообще разрушают и выбирают только белок-антиген, на который должна реагировать иммунная система. Благодаря этому прививки становятся безопасными и лучше переносятся. Но зачастую снижается их иммуногенность, то есть непосредственно способность вызывать иммунный ответ. Эту проблему и решают адъюванты, из которых самые старые и хорошо изученные – соединения алюминия. Их уже более 70 лет добавляют в вакцины в качестве адъювантов – компонентов, усиливающих иммунный ответ.
За многие годы соединениях алюминия: гидроксид, фосфат и сульфат доказали свою высокую эффективность и безопасность. Тем не менее они иногда подпадают под горячую руку антипрививочников. Можно услышать, что соединения алюминия в вакцинах вызывают аутизм, воспаление в головном мозге, всевозможные неврологические осложнения. Разумеется, это не так, особенно если учесть, что организм маленького ребенка получает алюминия в виде вакцин намного меньше, чем с грудным молоком или смесями для искусственного вскармливания.
Запутавшаяся иммунная система
Когда в организм человека попадает болезнетворная бактерия, иммунная система реагирует на определенные белковые молекулы в ее составе. Такие белки называются антигенами. По ним, как криминалист по отпечаткам пальцев, иммунитет отличает «чужих» от «своих». Но иногда возникает путаница. Некоторые антигены микроорганизмов сильно напоминают молекулы, входящие в состав тканей организма человека. Такое сходство называется антигенной мимикрией. Из-за него иммунная система может запутаться и начать атаковать «своих». Развиваются аутоиммунные состояния.
Самый знаменитый патоген, способный приводить к такому осложнению – бета-гемолитический стрептококк группы A. Он вызывает воспаление в миндалинах (тонзиллит). Спустя некоторое время после перенесенного тонзиллита могут возникать такие аутоиммунные патологии, как острая ревматическая лихорадка, постстрептококковый реактивный артрит (поражение суставов), острый гломерулонефрит (поражение почек), подкожные узелки и кольцевидная эритема.
Некоторые авторы ошибочно считают, что антигенная мимикрия может происходить из-за вакцинации. В реальности же компоненты прививки в организме долго не задерживаются. Аутоиммунные заболевания вызывают настоящие, «дикие» патогены, за которыми была замечена антигенная мимикрия. Они задерживаются в организме человека дольше и с более высокой вероятностью спровоцируют аутоиммунную реакцию, чем компоненты прививок. Так что в этом плане вакцинация, наоборот, скорее, защищает.
Чистота — залог здоровья
В 1989 году британский эпидемиолог Дэвид Страчан предложил объяснение, популярное до сих пор, – так называемую гигиеническую теорию. Страчан оценил здоровье 17 тысяч детей, родившихся в Великобритании в 1958 году, и заметил, что аллергия чаще всего встречалась у тех, у кого было меньше или совсем не было старших братьев или сестер. Из этого эпидемиолог сделал вывод о том, что риск аллергии снижается благодаря контактам с возбудителями инфекций в раннем детстве. Если организм малыша постоянно контактирует с вирусами, бактериями, паразитами, то его иммунная система тренируется и учится работать правильно. Если же ребенок живет в идеальной чистоте, то его иммунитет не получает такого опыта, может легко ошибиться и неадекватно отреагировать на безобидные соединения или собственные ткани организма.
Позже из этого наблюдения родилась так называемая гигиеническая гипотеза аллергии. Некоторые современные эксперты считают, что сейчас данное понятие уже исчерпало себя, и его нужно заменить термином «гипотеза микробной депривации». Рассматривают разные причины, из-за которых современные маленькие дети, особенно живущие в городах, не контактируют с патогенами и из-за этого имеют более высокий шанс стать аллергиками. В список таких факторов включают соблюдение правил личной гигиены, чистую воду и пищу, роды практически в стерильных условиях, санитарию в домах и квартирах, массовый переезд населения из сельской местности и концентрацию в мегаполисах, антибиотики и в том числе вакцины. Эти утверждения часто заставляют тревожиться инфекционистов – ведь несоблюдение личной гигиены и чистоты в жилище способствует распространению опасных инфекций.
Есть мнение, что вакцины, создавая защиту против вирусов и бактерий, не дают иммунной системе полноценно «познакомиться» с инфекциями и «обучиться» реагировать на угрозы из окружающего мира. Эта точка зрения разбивается сразу о два аргумента. Во-первых, вакцинация защищает только от определенных, наиболее опасных, микроорганизмов – это капля в море всего множества патогенов, с которыми организму приходится ежедневно контактировать. Во-вторых, вклад прививок в рост распространенности аллергии не подтверждается в исследованиях с участием людей.
Что показывают крупные исследования?
Гипотезы о связи между вакцинацией и риском развития аллергии не проходят проверку реальностью. Многие крупные и качественные исследования не обнаруживают никакой связи. Одно из таких крупных исследований было проведено на Западе. Ученые проанализировали данные детей, рожденных с 1991 по 1997 год. У 18 407 из этих детей была диагностирована бронхиальная астма, и исследователи проверили, насколько различается ее распространенность среди привитых и невакцинированных. Согласно полученным выводам, риск развития заболевания не повышают вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), пероральная вакцина против полиомиелита, вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, гемофильной палочки типа b и вирусного гепатита B.
В 2018 году опубликованы результаты исследования, во время которого ученые отслеживали состояние здоровья 466 детей с рождения до пятилетнего возраста. Одних детей в этой группе родители добросовестно вакцинировали в соответствии с графиком, а в семьях других относились к прививкам с настороженностью и делали, как минимум, не все. У всех детей оценили факторы риска развития аллергии, собирали данные о вакцинации и результатах анализов крови спустя шесть месяцев, один год и пять лет с момента начала наблюдения. Авторы этого исследования не нашли связи между иммунизацией в раннем возрасте и повышенным риском сенсибилизации к тем или иным аллергенам.
Еще одно качественное исследование проведено в Швеции. Ученые оценили влияние вакцинации против коклюша на риск развития аллергических заболеваний в группе из 669 детей. Младенцев случайным образом поделили на четыре группы. В трех проводили вакцинацию тремя разными препаратами. Четвертая группа была контрольной, в ней детям не делали прививку с коклюшным компонентом. В дальнейшем за состоянием здоровья этих детей наблюдали в течение двух с половиной лет.
Риск развития аллергии определяли на основании результатов анкетирования родителей и изучения медицинских карт. Ученые обнаружили, что иммунизация против коклюша не повышает риск развития таких заболеваний, как бронхиальная астма, сенная лихорадка (поллиноз), крапивница и другие кожные реакции, пищевая аллергия. В этом исследовании интересно то, что были зарегистрированы случаи коклюша у невакцинированных детей, и как раз после них риск развития аллергии оказался повышенным. Подводя итог, можно сказать: вакцинация не может сделать ребенка аллергиком. Она не влияет на распространение аллергических заболеваний и аутоиммунных состояний.
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